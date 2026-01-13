Trước khi bỏ trốn, Thiệu ra lệnh đàn em 'thủ tiêu' thanh tra Nguyệt

Trong tập 50 "Lằn ranh" đã được phát sóng, lãnh đạo cơ quan công an đã tới gặp Chủ tịch tỉnh Thủy để thu thập những tài liệu hồ sơ về dự án đầu tư công giai đoạn 2015 - 2020. Chủ tịch tỉnh Thủy đã giao Triển phối hợp với cơ quan điều tra bàn giao các giấy tờ liên quan. Ngoài ra, cơ quan công an cũng muốn tiếp cận hồ sơ các dự án đầu tư của Tập đoàn Trinh Tam.

Cùng lúc đó, Hằng Thu cũng báo cáo với lãnh đạo Viện Kiểm sát về việc Khắc nộp đơn tố cáo Chủ tịch tỉnh Thủy tự ý quyết định chủ trương triển khai dự án hồ Đông Bình thời điểm năm 2022 trong khi vẫn còn nhiều ý kiến không đồng thuận. Khu vực hồ này được quy hoạch lại năm 2015 bằng vốn ngân sách của tỉnh, tuy nhiên sau đó hồ lại bị bỏ hoang.

Sau đó, dự án hồ Đông Bình có doanh nghiệp vào thầu lại và giám đốc của công ty chính là em trai của Chủ tịch tỉnh Thủy. Lãnh đạo Viện Kiểm sát đã nhận định đây là vụ việc rất nhạy cảm, cần phải cập nhật thông tin liên tục, báo cáo trực tiếp để kịp thời chỉ đạo.

Hằng Thu báo cáo lãnh đạo Viện Kiểm sát về vụ việc có đơn tố cáo chủ tịch tỉnh. Ảnh VTV

Trong vụ án Trinh Tam, cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ những sai phạm trong đấu thầu, định giá đất có dấu hiệu gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước. Đối tượng Hải Phùng đã thừa nhận hành vi bắt giữ trái phép Nguyệt. Tại cơ quan điều tra, Phùng vẫn nói dối quanh co, không thành khẩn khai báo các vấn đề công an đưa ra. Trước sự thuyết phục của cán bộ điều tra, Phùng vẫn kiên quyết không khai nhận vì nghĩ rằng Thiệu sẽ lo cho mình.

Thiệu đã ra lệnh cho đàn em thân tín chuẩn bị con đường cho mình thoát thân thông qua tàu đánh bắt hải sản. Trước khi đi, Thiệu đã ra lệnh cho đàn em tiếp quản một số công việc của mình vì là nguồn thu lâu dài, đồng thời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau ở nước ngoài. Đặc biệt, Thiệu nhắc nhở phải trông chừng thanh tra Nguyệt và tốt nhất là không nên cho cô tỉnh lại.

Thanh tra Nguyệt vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Ảnh VTV

Ở bệnh viện, thanh tra Nguyệt vẫn hôn mê. Cô giáo cũ của Nguyệt đã tới hỏi thăm tình hình của cô. Hai người con của Nguyệt hiện được cô giáo chăm sóc. Không liên lạc được với Huyền và Thiệu, Thủy thể hiện sự lo lắng. Tuy nhiên, Trinh lại khá bình tĩnh. Cô khuyên Thủy nếu sợ thì tránh đi nhưng cô em gái từ chối.

