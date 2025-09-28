Cuộc sống của người đàn ông 8 tháng sống với thận lợn, lập kỷ lục thế giới

Giờ đây, người đàn ông Mỹ 67 tuổi trở thành người giữ kỷ lục sống lâu nhất với một quả thận lợn hoạt động tốt. “Đôi khi đó là điều duy nhất tôi nghĩ đến: giữ cho Wilma còn sống. Chúng tôi đặt tên cho quả thận được ghép vào cơ thể tôi là Wilma”, ông Andrews kể.

Theo ABC , trước ca phẫu thuật, ông Andrews phải chạy thận suốt 2 năm vì bệnh thận giai đoạn cuối. Bác sĩ cho biết người chạy thận có thể chỉ kéo dài sự sống thêm 5 năm. Với nhóm máu O hiếm, ông sẽ phải chờ đến 7 năm mới có cơ hội nhận được thận người - khoảng thời gian mà nam bệnh nhân đùa là “hơi lâu một chút”.

Ông Andrews sau ca ghép thận lợn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Massachusetts

Ở Mỹ, hơn 100.000 người đang nằm trong danh sách chờ ghép tạng, trong đó 89.000 người cần thận. Mỗi ngày có 13 người qua đời khi vẫn còn chờ đợi. Không muốn chạy thận “chờ chết”, ông Andrews đã chọn một con đường mạo hiểm hơn: tham gia ca ghép thử nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts.

Quyết định này đã thay đổi cuộc đời ông. Giờ đây, ông Andrews không chỉ kéo dài sự sống của chính mình mà còn mang đến hy vọng cho hàng nghìn bệnh nhân khác. “Tôi đang hướng đến mốc một năm. Nếu làm được, tôi tin việc dùng thận lợn sẽ thực sự đáng giá - giúp người khác thoát khỏi cảnh chạy thận ít nhất trong một năm”, ông tâm sự.

Cuộc sống sau ca ghép không hề dễ dàng. Andrews thường xuyên phải ra vào bệnh viện, khám hai lần một tuần để theo dõi tình trạng sức khỏe. “Tôi là một chiến binh. Dù có tệ đến đâu bạn vẫn phải tiếp tục chiến đấu”, ông tâm sự.

Với ông Andrews, mỗi ngày trôi qua là một chiến thắng. Ông nói mình cảm thấy như được sống lại: “Tôi đang ngồi đây bên một hồ nước tuyệt đẹp với em gái. Cuộc sống thật đẹp. Thời tiết thật tuyệt. Còn điều gì ấn tượng hơn thế?”.

Câu chuyện của Andrews đã truyền cảm hứng cho các nhà nghiên cứu về cấy ghép dị loài (xenotransplant) - lĩnh vực cấy ghép cơ quan từ động vật sang người. Họ tin rằng những ca thành công như thế này sẽ mở ra cơ hội mới, đặc biệt cho những bệnh nhân không có thời gian chờ đợi.

Bản thân Andrews cũng hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp người khác dũng cảm lựa chọn: “Tôi nghĩ chúng ta nên cấy ghép dị loài vì đây là mạng sống con người. Trong khi ở siêu thị, từng dãy thịt lợn được cắt ra cho mọi người ăn. Nếu có thể cứu một mạng người, tại sao lại không?”.

Bằng ý chí kiên cường, Tim Andrews đã biến cuộc hành trình của mình thành nguồn hy vọng cho hàng chục nghìn bệnh nhân đang mòn mỏi chờ đợi một cơ hội sống.