Đời thực làm mẹ đơn thân trong bình dị của nữ diễn viên 'vũ trụ' VFC nổi tiếng phim giờ vàng

Thứ năm, 18:59 26/03/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
GĐXH - Phan Minh Huyền ở tuổi 36 có một sự nghiệp rực rỡ với những vai diễn thành công trên phim giờ vàng. Ngoài ra, ở đời thực, cô hạnh phúc và bình yên trong cuộc sống làm mẹ đơn thân.

Nữ diễn viên giữ chức Phó Viện trưởng làm mẹ đơn thân, ở tuổi U50 hạnh phúc bên doanh nhân giàu có

GĐXH - Phi Thanh Vân nổi tiếng từ những năm 2000 với phim "Cô gái xấu xí". Hiện tại cô giữ chức Phó Viện trưởng và có bạn trai là doanh nhân giàu có.

Phan Minh Huyền của những tháng cuối năm 2025 đã có vai diễn Ngân gây chú ý với khán giả trong "Cách em 1 milimet". Điều đáng nói, đây là vai diễn làm mẹ đầu tiên của Phan Minh Huyền.

Nhờ trải nghiệm làm mẹ trong cuộc sống nên Phan Minh Huyền đã có một vai diễn thành công và được khán giả ghi nhận trong "Cách em 1 milimet". Trước đó, cách đây vài năm, Phan Minh Huyền cũng thành công với vai Vân Trang trong "Thương ngày nắng về". Vai diễn này được đánh giá là rất nặng ký với diễn biến tâm lý phức tạp. Vì vậy, Phan Minh Huyền coi đây là một dấu ấn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Cô đã dành rất nhiều tâm huyết cho vai diễn này.

Dù rất áp lực nhưng Phan Minh Huyền tự tin sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc qua vai diễn này. Cô tiết lộ bản thân đã chăm chút cho Vân Trang của "Thương ngày nắng về" đến mức khi cảm thấy thoại chưa đạt cảm xúc như cô muốn, cô đều xin đạo diễn cho mình được lồng tiếng lại làm sao đạt thì thôi.

Không chỉ vai diễn Vân Trang của "Thương ngày nắng về", Phan Minh Huyền còn hot trên sóng giờ vàng với phim "Tình yêu và tham vọng". Trong dự án này, cô đảm nhận vai Phương, bạn thân của Linh trong phim. Nhân vật được miêu tả rất cá tính, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ mọi người. Vì thế, để hóa thân vào nhân vật, bà mẹ một con phải cắt tóc tomboy.

Ngoài 2 dự án phim đình đám trên của VFC, nữ diễn viên 9X đời đầu quen mặt với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như: Bộ tứ 10A8, Lời thú nhận của Eva, Lời thì thầm từ quá khứ, Trái tim có nắng hay Giao mùa, Chạy trốn thanh xuân...

Có một sự nghiệp thành công trên phim sóng giờ vàng của VTV nhưng đời tư Phan Minh Huyền cũng gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, cô coi đó là chuyện của quá khứ và người đẹp nhiều năm qua chọn cách làm một bà mẹ đơn thân bình yên. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và điều đặc biệt, nữ diễn viên có cách nuôi dạy và quan tâm con khiến nhiều phụ nữ sau ly hôn nên học.

Đó là dù bận rộn hay vất vả như thế nào cô cũng ở bên con và dành thời gian cho con. Điều đặc biệt, cô giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ để con luôn được yêu thương, chăm sóc. Nói về bố mẹ chồng cũ, Phan Minh Huyền chia sẻ với Gia đình&Xã hội: "May mắn con trai tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ ông bà nội, ông bà ngoại. Hai gia đình vẫn rất hòa thuận và yêu thương Nem (tên ở nhà của con trai Phan Minh Huyền). Sau ly hôn, tôi và chồng cũ cùng gia đình bên nội của con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí, tôi và anh ấy vẫn tâm sự về những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dành lời cảm ơn đến ông bà nội của con, ông bà rất tuyệt vời".

Hiện tại, ngoài dành thời gian cho công việc, Phan Minh Huyền không quan tâm đến chuyện khác ngoài chăm sóc con. Con trai đang bước vào tuổi tiền dậy thì, cũng như bao người mẹ khác, Phan Minh Huyền luôn cảm thấy lo lắng bởi theo cô hiện tại mọi thứ không dễ dàng như xưa. "Tôi lo lắng chứ, bởi dạy con về tư duy trong cuộc sống không dễ. Nhiều cái rất phức tạp nên dù công việc bận rộn như thế nào, tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Đó là bản thân tôi cố hết sức giúp con thôi, còn mỗi con người đều có số phận riêng. Tôi chỉ mong con tôi lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi", nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" chia sẻ.

Hiệp Gà tuổi 49 làm bố đơn thân, chăm chỉ kiếm tiền lo cho con

GĐXH - Hiệp Gà sau những biến cố chỉ tập trung đi làm kiếm tiền nuôi con. Cuộc sống làm bố đơn thân của nam diễn viên có nhiều khó khăn nhưng giờ đây anh đang có cuộc sống tốt hơn nhờ nỗ lực cố gắng mỗi ngày.

Cùng chuyên mục

Vy Oanh thông báo gây chú ý

GĐXH - Vy Oanh cho biết cô rời Việt Nam do công việc, gia đình cô chưa có ý định định cư nước ngoài như lời đồn.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến có 'tin vui'

GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã nhận được tin vui khi phim "Tài" có thành tích phòng vé ấn tượng trong 3 tháng đầu năm 2026.

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh'

GĐXH - Nhân sinh nhật Khánh Thi, Phan Hiển đã gửi lời chúc đến vợ là "nữ hoàng của anh". Đây không phải là lần đầu, nam kiện tướng dance sport nịnh vợ.

Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh

GĐXH - Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng đăng quang Miss Intercontinental 2022, tiết lộ sự chuẩn bị cho cuộc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) với tâm thế nước chủ nhà.

Đình Bắc và nữ Trung úy là Á hậu Việt Nam lại gây chú ý

GĐXH - Đình Bắc và Á hậu Châu Anh lại "gây bão" mạng xã hội với khoảnh khắc vô tình đứng chung khung hình tại một sự kiện mới đây.

Cân não cuộc giải cứu con gái Thượng tướng bị mắc kẹt dưới hầm mỏ

GĐXH - Sau khi kích hoạt mìn nổ trong hầm mỏ, Khải Phong và Phương Trang đã bỏ trốn, để lại đồng bọn đang mắc kẹt cùng con tin.

'Táo quân' trở lại, hứa hẹn sẽ khiến khán giả cười nghiêng ngả

GĐXH - NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long và NSƯT Chí Trung cùng dàn Táo quân sẽ "bùng nổ" trong chương trình "Cuộc hẹn với tháng 3" với tiểu phẩm "Hái hoa dân chủ".

Miss World 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam

GĐXH - Năm 2026 đánh dấu 75 năm lịch sử cuộc thi Miss World, cuộc thi năm nay lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Vy Oanh có cuộc sống như thế nào ở Mỹ?

GĐXH - Cuộc sống của Vy Oanh tại Mỹ hiện ra sao khi cô quyết định gác lại sự nghiệp đang rực rỡ tại Việt Nam? Hình ảnh mới nhất về tổ ấm hạnh phúc cùng khu vườn nhỏ "cực chill" của nữ ca sĩ đã hé lộ câu trả lời khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồng

Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

Người đẹp cao 1m86, từng đăng quang Hoa hậu Quốc tế tiếp tục tham gia cuộc thi có dấu ấn Đỗ Mỹ Linh

Nghệ sĩ cải lương Hoa Mỹ Hạnh: Tuổi 70 bật khóc kể chuyện không nhà, không con, không tiền chữa bệnh

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Nhân sinh nhật tuổi 44 của Khánh Thi, Phan Hiển gọi vợ là 'nữ hoàng của anh'

