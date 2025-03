Cuộc sống trong mơ của ái nữ tập đoàn khách sạn Hilton cùng người chồng kín tiếng thừa kế gia tộc tỷ phú Rothschild

Nicky Hilton, em gái của Paris Hilton, đã kết hôn với James Rothschild, người thừa kế khối tài sản tỷ USD, trong một đám cưới xa hoa vào năm 2015. Địa điểm tổ chức không đâu khác chính là dinh thự của Thân vương William và Vương phi Kate. Dù James Rothschild kín tiếng hơn vợ, anh vẫn thỉnh thoảng xuất hiện cùng cô tại các sự kiện. Cặp đôi hiện đã có ba người con đáng yêu.

Việc các thế hệ thừa kế của những gia tộc giàu có kết hôn với nhau không phải là điều mới mẻ. Trên thực tế, đây được xem như một chiến lược liên minh từ nhiều thế kỷ trước. Tuy nhiên, trong thời hiện đại, những mối quan hệ như vậy thường hình thành do họ cùng hoạt động trong một tầng lớp xã hội. Họ dễ dàng thấu hiểu những thăng trầm của cuộc sống giàu sang. Cuộc hôn nhân đầu tiên của Nicky Hilton chỉ kéo dài vỏn vẹn ba tháng trước khi cô tìm được hạnh phúc bền vững bên James Rothschild.

Gia tộc Rothschild sở hữu khối tài sản khổng lồ, đưa cuộc sống của những người thừa kế lên một tầm cao mới. Tổng tài sản của Nicky Hilton và James Rothschild ước tính lên đến hàng nghìn tỷ USD.

Bản thân Nicky Hilton, người thừa kế khách sạn và từng là nhà thiết kế thời trang, được ước tính sở hữu khối tài sản 100 triệu USD theo Celebrity Net Worth. Việc kết hôn với James Rothschild, người thuộc dòng dõi tỷ phú Rothschild, càng làm tăng thêm sự giàu có của cô. Cặp đôi này thực sự vô cùng giàu có. Nhưng họ sẽ làm gì với số tiền khổng lồ đó?

Họ chắc chắn sống trong nhung lụa, với Nicky Hilton vẫn hoạt động năng nổ trong giới thời trang cao cấp và Hollywood. Trong khi đó, James Rothschild lại chọn lối sống kín tiếng hơn nhiều. Anh không sử dụng mạng xã hội, hiếm khi tham dự các sự kiện và luôn giữ kín cuộc sống riêng tư hơn so với người vợ nổi tiếng của mình.

James Rothschild là một nhà tài chính sinh ra trong một gia đình rất giàu có

Sinh ra và lớn lên tại London (Anh), James Rothschild xuất thân từ một trong những gia tộc ngân hàng châu Âu nổi tiếng nhất trong lịch sử, với nguồn gốc từ thời Napoleon vào cuối thế kỷ 18. Cha mẹ anh là Amschel Rothschild, người đã tự tử vào năm 1996 theo tờ Independent, và Anita Patience Guinness, người xuất thân từ gia đình Guinness (đúng vậy, chính là gia tộc nổi tiếng với bia Ireland).

Theo tiểu sử của anh trên Rockefeller Capital Management, Rothschild là người sáng lập và đối tác quản lý của Tru Arrow Partners, "một công ty công nghệ tăng trưởng toàn cầu được xây dựng dựa trên vốn gia đình". Anh cũng là người đồng sáng lập của West Arrow, một công ty đầu tư và tư vấn có trụ sở tại New York. Do đó, anh làm việc ở cả London và New York trong suốt sự nghiệp của mình.

Đám cưới “nghìn tỷ đô” của thế kỷ tại Cung điện Kensington

Tờ London Evening Standard mô tả ngày trọng đại của ái nữ Hilton và James Rothschild là đám cưới “nghìn tỷ đô la” dựa trên khối tài sản chung của họ. Họ được cho là đã chọn dinh thự của Thân vương William và Vương phi Kate tại Kensington Palace Orangery lịch sử làm nơi tổ chức hôn lễ, theo trang Facebook của chị gái Nicky là Paris Hilton.

Theo tờ Evening Standard, cặp đôi uyên ương này gặp nhau tại đám cưới của nữ thừa kế giải đua xe Công thức 1 Petra Ecclestone với James Stunt vào năm 2011. Nicky Hilton trước đó đã kết hôn với nhà tài chính Todd Meister vào năm 2004 tại Las Vegas, nhưng cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc ngay trong năm đó.

Cặp đôi có ba người con chung: hai cô con gái - Theodora “Teddy” Marilyn, 7 tuổi và Lily-Grace Victoria, 9 tuổi - và một bé trai chào đời vào tháng 7/2022.

Liệu gia tộc Rothschild có giàu hơn nhà Hilton không?

Mặc dù khó có thể xác định chính xác số dư ngân hàng của bất kỳ ai, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, gia tộc Rothschild tích lũy được nhiều tiền nhất qua nhiều thế hệ. Trên thực tế, gia tộc này vẫn là một trong những gia tộc giàu có nhất trong lịch sử hiện đại.

Tuy nhiên, họ không còn lọt vào danh sách "top 10" những ngày này do "sự pha loãng" của cải trong gia tộc và sự giải thể của một số doanh nghiệp kinh doanh của họ, theo GoBankingRates.

Theo SCMP