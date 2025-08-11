Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn
Thoát chết nhờ chó cưng ngăn cản hành vi tự tử, người đàn ông Nhật Bản bán siêu xe Ferrari để xây nơi trú ngụ cho những chú cún hung dữ do bị ngược đãi.
Ông Hirotaka Saito (54 tuổi, sống ở Nhật Bản) đóng cửa công ty và bán chiếc ô tô thể thao sang trọng của mình để gây quỹ lập một trung tâm trú ẩn dành cho "những chú chó có vấn đề" ở Yaizu, tỉnh Shizuoka. Đây là cách Saito thể hiện lòng biết ơn đối với chú chó cưng đã cứu ông khi ông cố gắng tự tử.
Trung tâm cứu hộ chó này có tên là Wansfree, nhận nuôi nhiều chú chó khó bảo đến nỗi những người yêu động vật khác không thể đối phó. Các dịch vụ hoàn toàn miễn phí, tờ Asahi đưa tin.
Những con vật được trung tâm Wansfree bảo vệ thường hay cắn bừa bãi, sủa và gầm gừ với tất cả mọi người. Tính khí hung dữ của chúng thường là kết quả của quá trình bị ngược đãi, ông Hirotaka Saito cho biết.
Cuộc đời Hirotaka Saito từng có bước ngoặt đau thương. Cách đây khoảng 12 năm, công ty ông sở hữu gặp khó khăn lớn về tài chính, tình hình trở nên tồi tệ đến mức ông đã lên kế hoạch bỏ nhà đi và tự tử. Tuy nhiên, chú chó cưng nặng 70kg đã đứng chắn ở cửa trước và không chịu nhúc nhích, kiên quyết ngăn chủ rời khỏi nhà, khiến ông không thể thực hiện ý định hủy hoại bản thân.
Cảm động trước hành động của chú chó, Saito quyết định không tìm đến cái chết nữa mà quyết tâm làm một điều mà người Nhật Bản ở thời điểm đó ít nghĩ đến, đó là giải cứu những chú chó hay cắn người.
Saito chia sẻ với một hãng truyền thông Nhật Bản: "Khi tôi nhận ra mình được một chú chó cứu sống, tôi tin rằng điều mình có thể làm là cứu những chú chó khác trong suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ tiêu hết tiền của mình vào việc nuôi chó".
Saito đã bán chiếc xe thể thao Ferrari sang trọng của mình để mua đất và mở nơi trú ẩn cho chó, nơi chúng có thể chạy nhảy mà không cần dây xích nặng nề. “Tôi muốn cho chúng biết rằng chúng được yêu thương”, Saito nói.
Công việc chăm sóc đàn chó cũng có không ít khó khăn. Có lần, dù đã đeo 3 đôi găng tay để bảo vệ, Saito vẫn bị cắn, nhưng ông vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.
Trung tâm Wansfree hiện là nơi trú ẩn của 40 chú chó và 8 chú mèo. Saito cho biết, ông đang tìm cách gây quỹ từ cộng đồng với hy vọng mở rộng trung tâm để có thể tiếp nhận khoảng 300 chú chó vào năm 2028.
Người đàn ông U60 nói rằng trạng thái tinh thần của mình đang tốt chưa từng có: “Giờ đây tôi thấy mình tốt hơn bao giờ hết. Tôi thật may mắn khi nhận ra điều đó" .
Câu chuyện của Saito gây được tiếng vang lớn trên mạng xã hội. Không chỉ khen ngợi hành động nhân văn của ông, cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ mô hình cứu vớt những chú chó hung dữ do bị ngược đãi : “Chó cũng có cảm xúc như con người. Chúng xứng đáng được chúng ta tôn trọng và yêu thương. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến ông Saito”; "Tôi sẵn sàng giúp đỡ trung tâm này dưới một hình thức nào đó"...
