Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn

Thứ hai, 12:26 11/08/2025 | Chuyện đó đây
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Thoát chết nhờ chó cưng ngăn cản hành vi tự tử, người đàn ông Nhật Bản bán siêu xe Ferrari để xây nơi trú ngụ cho những chú cún hung dữ do bị ngược đãi.

Ông Hirotaka Saito (54 tuổi, sống ở Nhật Bản) đóng cửa công ty và bán chiếc ô tô thể thao sang trọng của mình để gây quỹ lập một trung tâm trú ẩn dành cho "những chú chó có vấn đề" ở Yaizu, tỉnh Shizuoka. Đây là cách Saito thể hiện lòng biết ơn đối với chú chó cưng đã cứu ông khi ông cố gắng tự tử.

Trung tâm cứu hộ chó này có tên là Wansfree, nhận nuôi nhiều chú chó khó bảo đến nỗi những người yêu động vật khác không thể đối phó. Các dịch vụ hoàn toàn miễn phí, tờ Asahi đưa tin.

Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn - Ảnh 1.

Người đàn ông bán Ferrari làm nơi trú ẩn cho chó, trả ơn thú cưng cứu mạng.

Những con vật được trung tâm Wansfree bảo vệ thường hay cắn bừa bãi, sủa và gầm gừ với tất cả mọi người. Tính khí hung dữ của chúng thường là kết quả của quá trình bị ngược đãi, ông Hirotaka Saito cho biết.

Cuộc đời Hirotaka Saito từng có bước ngoặt đau thương. Cách đây khoảng 12 năm, công ty ông sở hữu gặp khó khăn lớn về tài chính, tình hình trở nên tồi tệ đến mức ông đã lên kế hoạch bỏ nhà đi và tự tử. Tuy nhiên, chú chó cưng nặng 70kg đã đứng chắn ở cửa trước và không chịu nhúc nhích, kiên quyết ngăn chủ rời khỏi nhà, khiến ông không thể thực hiện ý định hủy hoại bản thân.

Cảm động trước hành động của chú chó, Saito quyết định không tìm đến cái chết nữa mà quyết tâm làm một điều mà người Nhật Bản ở thời điểm đó ít nghĩ đến, đó là giải cứu những chú chó hay cắn người.

Saito chia sẻ với một hãng truyền thông Nhật Bản: "Khi tôi nhận ra mình được một chú chó cứu sống, tôi tin rằng điều mình có thể làm là cứu những chú chó khác trong suốt quãng đời còn lại. Tôi sẽ tiêu hết tiền của mình vào việc nuôi chó".

Saito đã bán chiếc xe thể thao Ferrari sang trọng của mình để mua đất và mở nơi trú ẩn cho chó, nơi chúng có thể chạy nhảy mà không cần dây xích nặng nề. “Tôi muốn cho chúng biết rằng chúng được yêu thương”, Saito nói.

Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn - Ảnh 2.

Saito có kế hoạch gây quỹ từ cộng đồng để mở rộng quy mô trại cứu hộ động vật của mình. (Ảnh: Fnn)

Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn - Ảnh 3.

Saito ôm một trong những chú chó mình chăm sóc. Ông nói mình chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ như vậy. (Ảnh: Fnn)

Công việc chăm sóc đàn chó cũng có không ít khó khăn. Có lần, dù đã đeo 3 đôi găng tay để bảo vệ, Saito vẫn bị cắn, nhưng ông vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình.

Trung tâm Wansfree hiện là nơi trú ẩn của 40 chú chó và 8 chú mèo. Saito cho biết, ông đang tìm cách gây quỹ từ cộng đồng với hy vọng mở rộng trung tâm để có thể tiếp nhận khoảng 300 chú chó vào năm 2028.

Người đàn ông U60 nói rằng trạng thái tinh thần của mình đang tốt chưa từng có: “Giờ đây tôi thấy mình tốt hơn bao giờ hết. Tôi thật may mắn khi nhận ra điều đó" .

Được chó cưng cứu mạng, người đàn ông bán xe Ferrari để trả ơn - Ảnh 4.

Cơ sở đặc biệt của Hirotaka Saito là nơi nuôi dưỡng 40 chú chó và 8 chú mèo. (Ảnh: Fnn)

Câu chuyện của Saito gây được tiếng vang lớn trên mạng xã hội. Không chỉ khen ngợi hành động nhân văn của ông, cộng đồng mạng bày tỏ sự ủng hộ mô hình cứu vớt những chú chó hung dữ do bị ngược đãi : “Chó cũng có cảm xúc như con người. Chúng xứng đáng được chúng ta tôn trọng và yêu thương. Tôi xin gửi lời chào trân trọng đến ông Saito”; "Tôi sẵn sàng giúp đỡ trung tâm này dưới một hình thức nào đó"...

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏe

Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏe

Chuyện đó đây - 19 giờ trước

Loài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.

Bi kịch đằng sau "bức ảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay" chụp một người phụ nữ nằm trên giường

Bi kịch đằng sau "bức ảnh đáng sợ nhất từ trước đến nay" chụp một người phụ nữ nằm trên giường

Chuyện đó đây - 1 ngày trước

Gia đình đã kể một lời nói dối bệnh hoạn rằng cô gái 27 tuổi đã đi du học nước ngoài.

Trái Đất có 2 "lục địa ma" mang sức mạnh hủy diệt sự sống?

Trái Đất có 2 "lục địa ma" mang sức mạnh hủy diệt sự sống?

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra cách mà 2 cấu trúc bí ẩn, to như lục địa, ẩn mình dưới đáy lớp phủ Trái Đất có thể ảnh hưởng đến bề mặt.

Ngủ 3 phút trong giờ làm việc, nam quản lý bị sa thải, tòa phán: Công ty phải bồi thường 180 triệu đồng

Ngủ 3 phút trong giờ làm việc, nam quản lý bị sa thải, tòa phán: Công ty phải bồi thường 180 triệu đồng

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Thay vì đối diện với việc bị sa thải và không được đền bù hợp đồng, nam nhân viên này lại nhận về khoản tiền lớn.

Nghe tiếng động lạ, đi kiểm tra, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Nghe tiếng động lạ, đi kiểm tra, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng nổi da gà

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Người đàn ông đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất chợt bị đánh thức bởi những âm thanh lạ phát ra từ bãi cỏ sau nhà.

Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơi

Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơi

Chuyện đó đây - 3 ngày trước

Nhiều người bày tỏ sự thán phục trước sức sáng tạo của Trung Quốc, để lại những bình luận như: "Họ đã làm được như vậy bằng cách nào"?

Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có

Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Loại củ này được trồng duy nhất ở đảo nhỏ Noirmoutier (Pháp) ngoài khơi bờ biển Đại Tây Dương, mỗi năm chỉ thu hoạch trong vòng 10 ngày.

Bí mật lớn nhất dưới lòng con sông từng bị "cả châu Âu ruồng bỏ"

Bí mật lớn nhất dưới lòng con sông từng bị "cả châu Âu ruồng bỏ"

Chuyện đó đây - 4 ngày trước

Emscher (Đức) là con sông nổi tiếng ở châu Âu.

Ngồi gần bờ sông, người phụ nữ bị "thứ" đáng sợ cắn tử vong

Ngồi gần bờ sông, người phụ nữ bị "thứ" đáng sợ cắn tử vong

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Người phụ nữ đang ngồi gần bờ sông thì bị một con cá sấu tấn công và kéo xuống nước.

Phát hiện mộ cổ 1.600 tuổi của vua "thành phố ốc sên"

Phát hiện mộ cổ 1.600 tuổi của vua "thành phố ốc sên"

Chuyện đó đây - 5 ngày trước

Sau 40 năm khai quật Caracol, một thành bang hùng mạnh thuộc nền văn minh Maya, các nhà khảo cổ đã tìm thấy ngôi mộ cổ quan trọng nhất.

Xem nhiều

Loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới "tái xuất" sau 2 triệu năm tuyệt chủng

Loài cây quý hiếm bậc nhất thế giới "tái xuất" sau 2 triệu năm tuyệt chủng

Chuyện đó đây

Đây là một trong những loài cây quý hiếm nhất trên thế giới, đang đối mặt với các mối đe dọa về khí hậu ngày càng tăng.

Bức ảnh phép màu: Phóng to lên mới thấy điều rùng mình và đáng suy ngẫm!

Bức ảnh phép màu: Phóng to lên mới thấy điều rùng mình và đáng suy ngẫm!

Chuyện đó đây
Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có

Loại củ đắt đỏ bậc nhất thế giới, giá 29 triệu đồng/kg, chỉ duy nhất một nơi có

Chuyện đó đây
Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơi

Thế giới phải thốt lên: Đúng là "Công nghệ Trung Hoa" - Quả bóng bơm hơi cao 50m này đang gây sốt khắp nơi

Chuyện đó đây
Thảm kịch ở đảo du lịch Đông Nam Á: Tìm thấy thi thể người đàn ông trong bụng con trăn dài gần 9 mét

Thảm kịch ở đảo du lịch Đông Nam Á: Tìm thấy thi thể người đàn ông trong bụng con trăn dài gần 9 mét

Chuyện đó đây

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top