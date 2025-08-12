Mới nhất
“Rồng xanh Trung Quốc” nguyên vẹn ngạc nhiên sau 160 triệu năm

Thứ ba, 12:39 12/08/2025 | Chuyện đó đây
Bộ xương hoàn hảo đến bất ngờ của "rồng xanh" Pulaosaurus qinglong đã được khai quật tại tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Xing Xu từ Viện Cổ sinh vật học động vật có xương sống và cổ nhân chủng học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc đã xác định một loài mới thuộc về một chi cũng hoàn toàn mới thuộc họ Neornithischia của bộ Khủng long hông chim Ornithischia.

Sinh vật được đặt tên là Pulaosaurus qinglong, trong đó qinglong - tức Thanh Long - có nghĩa là "rồng xanh" và cũng là tên một huyện tại tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc, nơi hóa thạch được khai quật.

“Rồng xanh Trung Quốc” nguyên vẹn ngạc nhiên sau 160 triệu năm - Ảnh 1.

Bộ xương "rồng xanh Trung Quốc" được bảo quản cực tốt trong phiến sa thạch 160 triệu năm tuổi - Ảnh: VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC TRUNG QUỐC

Bộ xương hóa thạch của Pulaosaurus qinglong đã được tìm thấy trong tình trạng nguyên vẹn đáng ngạc nhiên: Hầu như đủ các xương và được sắp xếp đúng vị trí như khi nó còn sống.

Đây cũng là loài khủng long thứ hai từng được tìm thấy với các thành phần thanh quản hóa xương, cho thấy nó có tiếng kêu gần giống chim dù mang vẻ ngoài của bò sát.

Bộ xương của nó đã được khai quật trong một phiến sa thạch màu nâu đỏ có niên đại 160 triệu tuổi.

Con "rồng xanh" này khá bé nhỏ với chiều dài cơ thể chỉ 72,2 cm, hộp sọ dài 8 cm. Nhưng vị trí của nó trên cây tiến hóa rất quan trọng.

Theo bài công bố trên tạp chí khoa học PeerJ, loài mới này đại diện cho loài Neornithischia đầu tiên được tìm thấy ở "mỏ hóa thạch" nổi tiếng Yanliao Biota và giúp lấp đầy khoảng trống về mặt thời gian và địa lý trong sự phân bố của Neornithischia tại Trung Quốc.

Yanliao Biota là tàn tích của cả một hệ sinh thái cổ đại, bảo quản được rất nhiều loài, chiếm giữ các hốc sinh thái khác nhau trong giai đoạn cuối kỷ Jura: Khủng long, động vật có vú, động vật lưỡng cư, côn trùng, thằn lằn, thực vật các loại.

“Ngoài Trung Quốc, còn có những báo cáo về hóa thạch neornithischian từ kỷ Jura giữa ở Đông Âu, Scotland và các lớp từ các thời kỳ địa chất và quốc gia khác. Neornithischia phân chia nhanh chóng thành nhiều loài vào kỷ Phấn Trắng” - TS Xu cho biết thêm.

