Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát

Thứ bảy, 07:12 13/09/2025
Đơn giản mà chất lượng, món cơm làm nhanh trong khoảng 20 phút này hoàn hảo cả về tính thẩm mỹ lẫn hương vị để gia đình bạn thưởng thức trong ngày cuối tuần muối có nhiều thời gian nghỉ ngơi!

Sau một tuần làm việc căng thẳng, chắc chắn vào ngày cuối tuần bạn chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi thật nhiều để lấy lại năng lượng. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe tốt nhất thì ngoài việc nghỉ ngơi bạn cũng cần có một bữa ăn ngon miệng, đầy đủ dinh dưỡng. Do đó, chúng tôi giới thiệu với bạn một phần cơm vừa ngon miệng, đẹp mắt mà chỉ mất khoảng 20 phút là hoàn thành. Với nguyên liệu dễ tìm và quy trình đơn giản, bạn sẽ tạo ra một bữa ăn hấp dẫn cho gia đình. Tôm thẻ chân trắng giòn ngọt kết hợp cùng vị mật ong và ớt bột sẽ mang đến hương vị độc đáo, khiến bữa cơm của bạn trở nên đặc biệt hơn. Đừng bỏ lỡ công thức này để thưởng thức món ăn như ở nhà hàng ngay tại bếp! Giờ thì hãy cùng vào bếp làm món cơ tôm sốt tỏi mật ong nhé!

Nguyên liệu làm món cơm tôm sốt tỏi mật ong

30 con tôm thẻ chân trắng, 2 thìa canh nước tương đen, 1 thìa canh tinh bột bắp, 2 thìa canh dầu ăn, 1 thìa canh tỏi băm nhỏ (khoảng 5 tép tỏi tươi), 1 thìa cà phê bột gừng, 2 thìa canh mật ong, 1 thìa cà phê ớt bột, 1 cây hành lá, một chút vừng trắng rang chín.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 1.

Cách làm món cơm tôm sốt tỏi mật ong

Bước 1: Trước tiên bạn hãy cắm cơm đủ khẩu phần gia đình ăn rồi hãy bắt tay vào sơ chế nguyên liệu nhé! Tôm thẻ chân trắng bạn mua về đem rửa sạch rồi bỏ đầu, lột vỏ và rút chỉ sống lưng. Trong quá trình bạn sơ chế tôm, hãy chuẩn bị sẵn một khay đá để khi bóc vỏ xong cho tôm vào với mục đích giữ tươi. Sau khi sơ chế xong, vớt tôm ra cho vào bát tô.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 2.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho tinh bột bắp vào bát đựng tôm, thêm nước tương rồi trộn đều. Ướp tôm trong vài phút cho thấm gia vị. Sau đó đặt chảo lên bếp, thêm dầu ăn vào, đun nóng. Kế đó bạn cho tỏi băm và bột gừng vào, xào trong khoảng 30 giây đến khi dậy mùi thơm, tỏi hơi chuyển màu vàng.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 3.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 4.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 5.

Bước 3: Lúc này, hãy cho tôm đã ướp vào, xào nhanh tay đến khi cả 2 mặt tôm đều chuyển màu vàng nâu. Lưu ý, bạn không nên xào quá lâu vì có thể sẽ khiến tôm bị dai, mất độ ngọt tự nhiên. Do đó hãy xào nhanh tay ở mức lửa vừa.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 6.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 7.

Bước 4: Tiếp theo, bạn hãy thêm mật ong và ớt bột vào rồi xào nhanh tay cho ngấm đều gia vị và tắt bếp. Lúc này cơm đã chín, hãy lấy ra từng bát rồi thêm phần tôm sốt tỏi mật ong vừa hoàn thành vào. Sau đó bạn rắc thêm một chút hành lá thái nhỏ và vừng trắng rang lên trên để trang trí món ăn. Như vậy là món cơm tôm sốt tỏi mật ong đã hoàn thành, thơm lừng.

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 8.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 9.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 10.
Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 11.

Thành phẩm món cơm tôm sốt tỏi mật ong

Món cơm tôm sốt tỏi mật ong hoàn thành rất nhanh chỉ trong khoảng 20 phút cả sơ chế thực phẩm. Khi món ăn hoàn thành, bạn sẽ thấy mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp. Tôm được xào trên lửa và nhanh vừa đạt độ chín tới nên giòn ngọt. Vị mật ong và ớt bột góp phần làm tăng thêm hương vị mặn ngọt, cay nhẹ khiến món ăn càng thêm ngon. Đây là một phần cơm đơn giản mà chất lượng không thua kém nhà hàng!

Cuối tuần chỉ cần làm mỗi người 1 phần cơm thơm lừng thế này, tốn 20 phút mà ngon đến mức ai ăn cũng sạch bát- Ảnh 12.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món cơm tôm sốt tỏi mật ong!

Huệ Lan - Ảnh: Wtable
