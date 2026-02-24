Mới nhất
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng

Thứ ba, 07:13 24/02/2026 | Pháp luật
L.Vũ
L.Vũ
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.

Theo trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, lúc 9 giờ ngày 22/2/2026, Công an phường Vĩnh Châu nhận được tin báo của chị N.T.N (ở khu vực 4, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) về việc bị trộm mất tài sản hơn 300 triệu đồng tiền mặt và 3,6 lượng vàng.

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng - Ảnh 1.

Đối tượng Ngô Quách Gia Thịnh tại cơ quan Công an. Ảnh: CATP Cần Thơ

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã tổ chức triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp; rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập dữ liệu camera các khu vực lân cận, các tuyến đường giao thông để xác định đối tượng trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an phường đã xác định được đối tượng tên Ngô Quách Gia Thịnh (SN 2004; nơi thường trú xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng - Ảnh 2.

Đối tượng trộm cắp tài sản cùng tang vật thu giữ được. Ảnh: CATP Cần Thơ

Ngay trong đêm, lực lượng Công an phường đã đưa đối tượng về nơi cất giấu tài sản trộm được, tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản và làm thủ tục trao trả cho người bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.

Nhận lại được toàn bộ số tài sản bị mất trộm, gia đình chị N.T.N bày tỏ vui sự mừng và gửi thư cảm ơn đối với lực lượng Công an.

