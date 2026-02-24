Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng
GĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.
Theo trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, lúc 9 giờ ngày 22/2/2026, Công an phường Vĩnh Châu nhận được tin báo của chị N.T.N (ở khu vực 4, phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) về việc bị trộm mất tài sản hơn 300 triệu đồng tiền mặt và 3,6 lượng vàng.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu đã tổ chức triển khai lực lượng tiến hành khám nghiệm hiện trường, ghi nhận thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp; rà soát các đối tượng nghi vấn và thu thập dữ liệu camera các khu vực lân cận, các tuyến đường giao thông để xác định đối tượng trộm cắp tài sản.
Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Công an phường đã xác định được đối tượng tên Ngô Quách Gia Thịnh (SN 2004; nơi thường trú xã Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trên.
Ngay trong đêm, lực lượng Công an phường đã đưa đối tượng về nơi cất giấu tài sản trộm được, tiến hành thu hồi toàn bộ tài sản và làm thủ tục trao trả cho người bị hại, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án theo quy định của pháp luật.
Nhận lại được toàn bộ số tài sản bị mất trộm, gia đình chị N.T.N bày tỏ vui sự mừng và gửi thư cảm ơn đối với lực lượng Công an.
Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở kháchPháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội (SN 1995) là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy khiến 6 người tử vong về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định điều khiển phương tiện.
Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa ThenPháp luật - 18 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2Pháp luật - 19 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.
Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.
Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp TếtPháp luật - 2 ngày trước
Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota ViosPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
Vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa: Sức khỏe 10 nạn nhân hiện ra sao?Pháp luật - 4 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ em rể ném mìn vào nhà anh vợ ngày mùng 2 Tết ở Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp Lực đã chia sẻ thông tin về sức khỏe các nạn nhân.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.