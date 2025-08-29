Cựu chiến binh vượt gần nghìn km ra Hà Nội dịp Quốc khánh 2/9: 'Tôi đã quá mãn nguyện và tự hào!'

Ở tuổi 68, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, quê Quảng Ngãi, đã thực hiện được chuyến đi đặc biệt - là tâm nguyện của cuộc đời: ra Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Trước năm 1975, ông Minh là du kích tại quê hương. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục khoác áo lính, thuộc Tiểu đoàn 107, đóng quân tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Năm 1980, ông bị thương, trở về quê lập gia đình, nuôi dạy 5 người con. Trong số ấy, có một người con không may chịu ảnh hưởng bởi chất độc da cam – di chứng chiến tranh còn hằn lại đến hôm nay.

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh kể về hành trình từ quê hương Quảng Ngãi ra Thủ đô Hà Nội dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ảnh: Quỳnh Mai.

Vượt gần 950 km từ Quảng Ngãi ra Hà Nội, ông Minh ngồi xe khách suốt 19 tiếng đồng hồ với chi phí chỉ 400.000 đồng. Đặt chân đến Bến xe Nước Ngầm, ông dự định ngủ tạm ngoài đường vì không muốn tốn kém tiền để thuê phòng trọ hay nhà nghỉ. Thế nhưng, tình người nơi Thủ đô đã 'sưởi ấm' ông. Các chiến sĩ bộ đội tặng ông tấm chiếu, ổ bánh mì, và đặc biệt, gia đình anh Trần Trung Kiên (39 tuổi, ở Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội) đã đưa ông về nhà chăm sóc, lo nơi ăn chốn nghỉ miễn phí. "Tôi thấy mình thật quá may mắn", ông Minh xúc động chia sẻ.

Người cựu chiến binh già cũng chia sẻ, trước chuyến đi này, vợ và các con ông cũng động viên ông ra Hà Nội. Khi biết ông đã đặt chân đến Thủ đô, cả nhà đều mừng rỡ và vô cùng tự hào. Với họ, chuyến đi này không chỉ là hành trình của riêng ông, mà còn là niềm vinh dự chung của cả gia đình.

"Vợ tôi gọi điện liên tục hỏi thăm, giọng đầy xúc động khi nghe tôi kể đã được nhìn thấy Lăng Bác, được cảm nhận không khí của Hà Nội trong những ngày kỷ niệm trọng đại, biết tôi được rất nhiều người chào đón và giúp đỡ. Các con tôi thì nhắn rằng bố đã sống trọn vẹn với những khát vọng của một người lính, rằng cả nhà tự hào vì có một người cha, người chồng đã đi qua chiến tranh và nay vẫn giữ trọn tình yêu nước. Nghe những lời ấy, tôi càng thấy chuyến đi của mình thêm ý nghĩa, thêm động lực để vượt qua mọi khó khăn", ông Minh bày tỏ.

Dù sức khỏe không còn như trước, cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh vẫn giữ trọn niềm tin và nghị lực. Ông nói: "Tôi là thương binh, tàn nhưng không phế. Tôi vẫn trồng được vài chục hecta rừng, xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang, có xe tải để mưu sinh".

Ông Minh chơi đùa với hai em bé đang chụp ảnh trên phố ở Ba Đình, Hà Nội vào chiều 28/8. Ảnh: Phạm Nga.

Chuyến đi ra Hà Nội lần này, ông Minh xem như hành trình tâm nguyện cuối cùng của đời mình, đó là được tận mắt ngắm nhìn Thủ đô, được vào Lăng viếng Bác. "Có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi ra Hà Nội. Dù khó khăn thế nào, tôi cũng phải đi, yêu nước là phải lên đường. Giờ đây tôi vô cùng biết ơn, hãnh diện vì đã làm được điều đó", ông nói giọng run run.

Nhìn lại đất nước hôm nay, ông Minh không giấu nổi niềm vui: "Quê hương của tôi và đất nước mình giờ đây đã phát triển mạnh quá, đời sống bà con ổn định. Nhìn ngắm đất nước hôm nay tôi vô cùng phấn khởi. Tôi đã trọn vẹn nỗi lòng, mãn nguyện, không còn đòi hỏi gì nữa. Tôi thấy mình là một người may mắn vì có thể đi qua thời chiến và vẫn còn lại ở đây để nhìn ngắm đất nước, không bị thiệt thòi như bao người chiến sĩ khác đã phải hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc", ông Minh xúc động.

Ông Minh cũng không quên nhắn nhủ thế hệ trẻ: "Các bác đã hết tuổi rồi, còn lại thế hệ trẻ là các cháu. Các cháu hay gìn giữ và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gìn giữ hòa bình. Các cháu yêu nước thì phải cố gắng phấn đấu thật nhiều".

Từ người chiến sĩ du kích trẻ năm xưa đến người cựu chiến binh già hôm nay, cuộc đời ông Nguyễn Văn Minh là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường và tình yêu Tổ quốc. Hành trình ra Hà Nội dịp Quốc khánh này không chỉ mang lại cho ông niềm hạnh phúc, mà còn tiếp thêm niềm tin, sự tự hào cho những người được nghe câu chuyện của ông – một người lính, một người con chân chính của đất Việt.