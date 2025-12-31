Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Như Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, Giám đốc công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo điều tra, từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 28/12/2025 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.
Sau đó, dù biết rõ chương trình không đủ các điều kiện để tổ chức, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền vé từ nhiều khán giả. Đến thời điểm biểu diễn, khán giả được cho vào Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Nhưng sau một thời gian chờ đợi, không có nghệ sĩ nào xuất hiện để biểu diễn, chương trình bị thông báo hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.
Theo VOV, tại cơ quan công an, bà Hà thừa nhận sai phạm và khai nhận, chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không diễn ra được do phía Ngọc Việt Education không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc; không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước show và 50% sau show.
Nhạc sĩ Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình) cũng từng lên tiếng cho biết việc hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Ban tổ chức nhiều lần trễ, chậm thanh toán. Theo ông Trung, khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng; khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần.
Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.
Trước vụ việc này dư luận quan tâm đặt câu hỏi, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education có thể đổi mặt với hình phạt nào về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?
Trên VietnamPlus, ông Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TGS, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng cách xử lý này của Ban tổ chức đã đi quá giới hạn của một rủi ro kinh doanh thông thường, chạm đến những vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ thông tin và nguyên tắc tôn trọng khách hàng được quy định trong Bộ luật Dân sự.
Việc các nghệ sỹ – những nhân tố chính tạo nên buổi biểu diễn đã thông báo không thể tham gia buổi biểu diễn do ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo nhưng Ban Tổ chức vẫn im lặng và khẳng định chương trình diễn ra, không thông báo cho khán giả, đây được xem là hành vi cung ứng dịch vụ không đúng thỏa thuận, làm thay đổi hoàn toàn bản chất của giao dịch.
Việc tuyên bố hủy show ngay tại thời điểm khán giả đã có mặt đông đủ chính là hành vi đơn phương không thực hiện nghĩa vụ mà không xuất phát từ sự kiện bất khả kháng, bởi lẽ các lý do như thiếu kinh phí hay chưa qua tổng duyệt hoàn toàn thuộc về lỗi chủ quan trong công tác quản lý của Ban Tổ chức.
Khi nghệ sỹ tuyên bố "không diễn", Ban Tổ chức vẫn thông báo chương trình vẫn diễn ra với khách hàng là hành vi cố ý che giấu thông tin. Hành vi này đã vi phạm theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, Ban Tổ chức không chỉ có nghĩa vụ hoàn trả tiền vé mà còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất và tinh thần cho khán giả theo đúng quy định của pháp luật.
Luật sư Tuấn cho biết thêm, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu cơ quan chức năng xác minh được rằng tại thời điểm mở bán vé (đặc biệt là các vé bán thêm vào phút chót), Ban Tổ chức đã nhận thức rõ chương trình không thể diễn ra do thiếu hụt nhân sự hay tài chính nhưng vẫn che giấu thông tin để thu tiền, thì hành vi này có thể bị xem xét là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.
Khi đó, khung hình phạt sẽ được áp dụng rất cụ thể dựa trên định lượng số tiền chiếm đoạt: Từ 2 đến 7 năm tù nếu số tiền từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng; từ 7 đến 15 năm tù nếu số tiền từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng.
Đặc biệt, nếu số tiền được xác định từ 500 triệu đồng trở lên, người chịu trách nhiệm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên QuangPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán ChiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.
Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Thị Bé bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người. Dù lẩn trốn sang Lào, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, đối tượng này vẫn bị bắt giữ sau hơn 20 năm.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'Pháp luật
GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.