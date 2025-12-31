Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Như Gia đình & Xã hội đưa tin, tối 30/12, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với bà Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1977, Giám đốc công ty TNHH Ngọc Việt Education) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, từ tháng 6/2025, Công ty Ngọc Việt Education chuẩn bị và triển khai các bước tổ chức chương trình nghệ thuật "Về đây bốn cánh chim trời" dự kiến diễn ra vào lúc 20h ngày 28/12/2025 với sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau đó, dù biết rõ chương trình không đủ các điều kiện để tổ chức, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền vé từ nhiều khán giả. Đến thời điểm biểu diễn, khán giả được cho vào Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Nhưng sau một thời gian chờ đợi, không có nghệ sĩ nào xuất hiện để biểu diễn, chương trình bị thông báo hủy bỏ khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà bị khởi tố. Ảnh: TL

Theo VOV, tại cơ quan công an, bà Hà thừa nhận sai phạm và khai nhận, chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" không diễn ra được do phía Ngọc Việt Education không thực hiện được tiến độ thanh toán với giám đốc âm nhạc; không đạt được thỏa thuận thanh toán 50% trước show và 50% sau show.

Nhạc sĩ Vũ Quang Trung (Giám đốc âm nhạc của chương trình) cũng từng lên tiếng cho biết việc hủy show "Về đây bốn cánh chim trời" vì nhiều nguyên nhân, trong đó có việc Ban tổ chức nhiều lần trễ, chậm thanh toán. Theo ông Trung, khoản đặt cọc 50% của nhà sản xuất đã bị trễ hơn 10 ngày so với cam kết trong hợp đồng; khoản thanh toán đợt 2 tiếp tục không được thực hiện đúng thời hạn, dù đã được nhắc nhở nhiều lần.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng đã phải tự bỏ tiền túi mua vé máy bay, tự lo ăn ở, bay từ Sài Gòn, từ Mỹ về Hà Nội để tập luyện, ngay cả khi nhà sản xuất chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính của mình.

Đêm nhạc "Về đây bốn cánh chim trời" bị hủy khiến nhiều khán giả bức xúc. Ảnh: Thanh Niên

Trước vụ việc này dư luận quan tâm đặt câu hỏi, Giám đốc Công ty Ngọc Việt Education có thể đổi mặt với hình phạt nào về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?

Trên VietnamPlus, ông Nguyễn Văn Tuấn (Giám đốc Công ty Luật TGS, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng cách xử lý này của Ban tổ chức đã đi quá giới hạn của một rủi ro kinh doanh thông thường, chạm đến những vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ thông tin và nguyên tắc tôn trọng khách hàng được quy định trong Bộ luật Dân sự.

Việc các nghệ sỹ – những nhân tố chính tạo nên buổi biểu diễn đã thông báo không thể tham gia buổi biểu diễn do ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ điều khoản trong hợp đồng, khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo nhưng Ban Tổ chức vẫn im lặng và khẳng định chương trình diễn ra, không thông báo cho khán giả, đây được xem là hành vi cung ứng dịch vụ không đúng thỏa thuận, làm thay đổi hoàn toàn bản chất của giao dịch.

Việc tuyên bố hủy show ngay tại thời điểm khán giả đã có mặt đông đủ chính là hành vi đơn phương không thực hiện nghĩa vụ mà không xuất phát từ sự kiện bất khả kháng, bởi lẽ các lý do như thiếu kinh phí hay chưa qua tổng duyệt hoàn toàn thuộc về lỗi chủ quan trong công tác quản lý của Ban Tổ chức.

Khi nghệ sỹ tuyên bố "không diễn", Ban Tổ chức vẫn thông báo chương trình vẫn diễn ra với khách hàng là hành vi cố ý che giấu thông tin. Hành vi này đã vi phạm theo quy định tại Điều 3 Bộ luật Dân sự 2015. Do đó, Ban Tổ chức không chỉ có nghĩa vụ hoàn trả tiền vé mà còn phải bồi thường toàn bộ thiệt hại vật chất và tinh thần cho khán giả theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư Tuấn cho biết thêm, theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015 về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nếu cơ quan chức năng xác minh được rằng tại thời điểm mở bán vé (đặc biệt là các vé bán thêm vào phút chót), Ban Tổ chức đã nhận thức rõ chương trình không thể diễn ra do thiếu hụt nhân sự hay tài chính nhưng vẫn che giấu thông tin để thu tiền, thì hành vi này có thể bị xem xét là dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi đó, khung hình phạt sẽ được áp dụng rất cụ thể dựa trên định lượng số tiền chiếm đoạt: Từ 2 đến 7 năm tù nếu số tiền từ 50 triệu đến dưới 200 triệu đồng; từ 7 đến 15 năm tù nếu số tiền từ 200 triệu đến dưới 500 triệu đồng.

Đặc biệt, nếu số tiền được xác định từ 500 triệu đồng trở lên, người chịu trách nhiệm có thể đối mặt với khung hình phạt cao nhất là từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân.