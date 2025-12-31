Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang

Tối ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình (SN 1988, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khởi tố 04 bị can gồm: Bùi Duy Hải (SN 1997, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang); Lê Thị Mai Hoa (SN 1999, trú tại phường Khương Đình), Lê Viết Thắng (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai), Hoàng Quốc Bảo (SN 1999, trú tại phường Định Công) TP Hà Nội về tội Mua bán trái phép ma túy.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án triệt phá, bắt giữ các đối tượng.

Đối tượng Lê Thị Mai Hoa.

Kết quả, ngày 18/12/2025, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Văn Bình về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,279gam ma túy tổng hợp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Bùi Duy Hải, thu giữ 4,279gam ma túy tổng hợp.

Ngày 19/12/2025, khám xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Quốc Bảo, Lê Viết Thắng cùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 400,511gam ma túy tổng hợp các loại.

Hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Một số tang vật cơ quan công an thu giữ.

Cũng theo cơ quan công an, việc một số đối tượng trên hiện đều đang trong lứa tuổi thanh niên cho thấy tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các hành vi nguy hại cho xã hội và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần đấu tranh, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 08 vụ/28 đối tượng thu giữ trên 4,1kg ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.