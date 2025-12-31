Nữ đối tượng 9x 'sa lưới' trong đường dây ma túy tại Tuyên Quang
GĐXH - Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố 5 bị can trong ổ nhóm ma túy, thu giữ hơn 400 gam ma túy tổng hợp.
Tối ngày 31/12, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, mới đây Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Bình (SN 1988, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Khởi tố 04 bị can gồm: Bùi Duy Hải (SN 1997, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang); Lê Thị Mai Hoa (SN 1999, trú tại phường Khương Đình), Lê Viết Thắng (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai), Hoàng Quốc Bảo (SN 1999, trú tại phường Định Công) TP Hà Nội về tội Mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lên phương án triệt phá, bắt giữ các đối tượng.
Kết quả, ngày 18/12/2025, lực lượng công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Văn Bình về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,279gam ma túy tổng hợp; khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Bùi Duy Hải, thu giữ 4,279gam ma túy tổng hợp.
Ngày 19/12/2025, khám xét khẩn cấp chỗ ở và giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Thị Mai Hoa, Hoàng Quốc Bảo, Lê Viết Thắng cùng về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 400,511gam ma túy tổng hợp các loại.
Hiện vụ việc, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.
Cũng theo cơ quan công an, việc một số đối tượng trên hiện đều đang trong lứa tuổi thanh niên cho thấy tội phạm về ma túy ngày càng trẻ hóa, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra các hành vi nguy hại cho xã hội và làm phát sinh nhiều loại tội phạm, tệ nạn xã hội khác. Đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần đấu tranh, tích cực phòng ngừa, kịp thời phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn.
Trong thời gian thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Đại hội XIV của Đảng, Bầu cử đại biểu HĐND các cấp và bảo vệ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 15/12/2025 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phát hiện, bắt giữ 08 vụ/28 đối tượng thu giữ trên 4,1kg ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.
Ninh Bình: Thông tin người đàn ông nước ngoài nhiễm HIV tham gia hiến máu, quan hệ với 46 nữ nhân viên là sai sự thậtPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo với người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng trên không gian mạng.
Phát hiện xe tải vận chuyển hơn 5,7 tấn nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốcPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 31/12/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn xã Nguyễn Huệ, Phòng CSGT, Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện một xe tải vận chuyển 240 bao nguyên liệu thuốc lá, tổng khối lượng hơn 5,7 tấn, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
Phát tán thông tin sai sự thật trên không gian mạng, một phụ nữ ở Lào Cai bị xử phạtPháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Một cá nhân tại phường Lào Cai vừa bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng do có hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến dư luận và uy tín của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Bắt đối tượng trộm cắp hơn 1 tỷ đồng với nhiều chiêu trò 'ranh ma'Pháp luật - 10 giờ trước
GĐXH - Đỗ Tấn Được (SN 1986, thường trú tại khu phố Bửu Hoà 3, phường Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) vừa bị bắt giữ vì hành vi trộm cắp tài sản. Được là đối tượng đã có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và có nhiều chiêu trò “ranh ma”.
Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với hình phạt nào với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"?Pháp luật - 13 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia pháp lý đã có những nhận định về hình phạt mà Giám đốc show “Về đây bốn cánh chim trời” có thể đối diện với tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Hà Nội: Lần đầu tiên Camera AI không ghi nhận vi phạm nào tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán ChiPháp luật - 14 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 29/12 - 30/12, lần đầu tiên tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội), hệ thống Camera AI đã có một ngày "thất nghiệp" khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp vượt đèn đỏ hay thiếu mũ bảo hiểm nào.
Lạng Sơn: Vận chuyển gần 200kg hàng cấm, 4 đối tượng bị khởi tốPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Vận chuyển gần 200kg pháo nổ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố 4 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm.
Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép vũ khí quân dụngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ việc tài khoản mạng xã hội rao nhận sửa súng hơi, Công an TP Huế phát hiện hai thanh niên tàng trữ súng và hàng trăm viên đạn chì.
Phẫu thuật khuôn mặt để trốn truy nã hơn 20 nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyễn Thị Bé bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy và giết người. Dù lẩn trốn sang Lào, phẫu thuật thay đổi khuôn mặt, đối tượng này vẫn bị bắt giữ sau hơn 20 năm.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.
Hà Nội: Bắt giam Giám đốc Công ty Ngọc Việt sau 'cú lừa' tại show 'Về đây bốn cánh chim trời'Pháp luật
GĐXH - Biết rõ chương trình không đủ điều kiện để diễn ra, nhưng Nguyễn Thị Thu Hà vẫn chỉ đạo nhân viên bán vé, thu tiền của khán giả. Thậm chí đến giờ G, nữ giám đốc này còn cho mở cửa đón khách vào sân rồi mới... thông báo hủy.