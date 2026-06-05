Biến ban công thành góc "chill" mát rượi ngày hè nhờ loại rèm chống nóng này
GĐXH - Rèm che nắng ngoài trời được xem như một giải pháp thiết kế thông minh giúp tăng tính thẩm mỹ và tối ưu trải nghiệm không gian sống.
Vì sao nên lắp rèm cửa cho cửa ban công?
Ban công là không gian đón nắng, đón gió, nơi kết nối giữa ngôi nhà và môi trường bên ngoài. Tuy nhiên, chính vì là điểm đón ánh sáng trực tiếp nên nếu không bảo vệ đúng cách, nắng nóng và tia UV có thể gây hại cho nội thất và ảnh hưởng sức khỏe.
Dưới đây là một số lý do khiến rèm cửa cửa ban công ngày càng được ưa chuộng: Ngăn chặn tia UV và ánh nắng gay gắt. Giúp không gian luôn mát mẻ, dễ chịu. Bảo vệ nội thất không bị bạc màu. Tăng tính riêng tư nhưng vẫn giữ được tính mở. Tạo điểm nhấn trang trí, nâng tầm thẩm mỹ của ngôi nhà.
Rèm ban công có đặc điểm gì khác các loại rèm khác?
Không giống như rèm phòng ngủ hay rèm phòng khách, rèm cửa ban công đòi hỏi phải có khả năng đặc biệt: Khả năng chống nắng cao, chịu được tác động trực tiếp của ánh sáng mặt trời.
Cản nhiệt hiệu quả để tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa. Đảm bảo tính thẩm mỹ cho mặt tiền (vì ban công hay nhìn thấy từ ngoài vào).
Thi công dễ dàng trên các loại cửa trượt, cửa kính hoặc cửa mở quay. Chất liệu bền bỉ theo thời gian, không phai màu.
Chính vì vậy, việc chọn rèm cho cửa ban công không chỉ là mua một món phụ kiện, mà là đầu tư cho một không gian đáng sống.
Các loại rèm cửa ban công chống nắng phổ biến hiện nay
Rèm vải 2 lớp
Một trong những lựa chọn hàng đầu cho cửa ban công chính là rèm vải 2 lớp, bao gồm: Lớp vải voan mỏng: Giúp lấy sáng dịu nhẹ, tạo sự riêng tư ban ngày.
Lớp vải dày: Có khả năng chắn sáng, cản nhiệt, giúp chống nóng hiệu quả.
Mẫu rèm này phù hợp với: Căn hộ chung cư cao cấp, nhà phố hướng Tây hoặc hướng có nhiều nắng, phong cách nội thất sang trọng, tinh tế.
Ưu điểm: Điều chỉnh độ sáng linh hoạt. Tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ cao. Đa dạng màu sắc và hoa văn.
Rèm roman
Rèm roman là lựa chọn tuyệt vời cho các cửa ban công nhỏ, cửa hẹp hoặc cần sự gọn gàng: Thiết kế xếp lớp khi kéo lên, rất phù hợp với cửa nhỏ. Nhiều mẫu mã, hoa văn hiện đại. Cản nắng tốt với chất liệu vải dày.
Phù hợp cho: Căn hộ chung cư diện tích nhỏ. Nhà phố thiết kế tối giản, hiện đại.
Ưu điểm: Tiết kiệm không gian. Thao tác kéo đơn giản. Dễ phối với các không gian mở.
Rèm cuốn – tối ưu hóa không gian, cực kỳ hiệu quả chống nắng
Nếu bạn cần tìm loại rèm cửa ban công chống nắng "cực mạnh" nhưng nhỏ gọn, thì rèm cuốn là lựa chọn không thể bỏ qua:
Thiết kế đơn giản, cuộn gọn lên cao khi không dùng. Chất liệu vải phủ nhựa hoặc phản quang, chuyên dụng chống nắng gắt. Dễ vệ sinh, bền màu.
Phù hợp với: Chung cư cao tầng có cửa kính lớn. Văn phòng, nhà phố có cửa hướng Tây.
Ưu điểm: Che chắn cực tốt, giảm nhiệt rõ rệt. Thi công nhanh và dễ dàng lắp đặt. Không che tầm nhìn khi kéo lên hết.
Cách chọn rèm cửa ban công phù hợp không gian
Xác định hướng cửa ban công: Hướng Đông – Hướng Nam: Chỉ cần rèm có lớp lọc sáng. Hướng Tây – Hướng Tây Nam: Nắng gay gắt nên cần rèm vải dày hoặc rèm cuốn phản quang.
Phù hợp thiết kế nội thất: Nội thất hiện đại: Ưu tiên rèm đơn sắc, tối giản, không hoa văn. Phong cách cổ điển: Rèm vải hai lớp, có họa tiết sang trọng, màu sắc ấm.
Diện tích căn hộ: Căn hộ nhỏ: Rèm cuốn hoặc rèm roman để tiết kiệm chỗ. Nhà rộng, cao cấp: Ưu tiên rèm vải hai lớp để tạo điểm nhấn.
Mức độ ánh sáng mong muốn: Muốn ánh sáng dịu nhẹ: Dùng lớp voan trắng hoặc rèm vải mỏng. Muốn tối hoàn toàn: Rèm vải chắn sáng màu đậm hoặc vải phủ cao su.
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