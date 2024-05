Cứu sống cụ ông 75 tuổi hóc dị vật xương gà nguy kịch

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa nội soi thành công lấy dị vật xương gà nhiều ngạnh phức tạp. Ảnh: Bệnh viện Trung ương Cần Thơ

Cụ ông M.P.B (sinh năm 1949, ngụ tại Cần Thơ) nhập viện ngày 14/5 trong tình trạng hóc miếng thịt gà kèm xương với kích thước lớn. Tiền sử cụ ông bị tăng huyết áp yếu nửa người do di chứng tai biến nhồi máu não.

Trước đó, cụ ông đã được đưa đến khám và nhập viện địa phương. Tại đây các bác sĩ đã tiến hành nội soi ghi nhận dị vật ở vị trí 1/3 thực quản trên, tiến hành lấy dị vật nhưng không thành công do vị trí quá sâu và dị vật phức tạp.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, các bác sĩ tiến hành hội chẩn nhiều chuyên khoa: Nội soi, Nội Tiêu hóa, Tai Mũi Họng, Ngoại Lồng ngực mạch máu, Ngoại Tổng hợp, Gây mê hồi sức. Nạn nhân được chỉ định chụp cắt lớp vi tính lồng ngực kiểm tra vị trí dị vật cũng như khả năng xâm lấm mô xung quanh.

Các bác sĩ tiến hành nội soi ống cứng lấy dị vật có sự hỗ trợ gây mê tại phòng phẫu thuật với sự tham gia các bác sĩ nhiều chuyên khoa hỗ trợ. Trong thực quản, cách cung răng khoảng 19cm và trên cung động mạch chủ khoảng 1cm, có dị vật xương gà và thịt. Các bác sĩ gắp ra nhiều mảnh cơ và xương gà dài khoảng 4cm; kiểm tra thực quản có nhiều vết loét, sung huyết, phù nề nên tiến hành hút sạch dịch trong thực quản; đặt ống sonde dạ dày.

Tình trạng hiện tại, nạn nhân tỉnh, giảm hẳn các triệu chứng đau, nghẹn vùng ngực, uống được; tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Tai Mũi Họng.

Bác sĩ Chuyên khoa II Lâm Chánh Thi, Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Trưởng ê-kíp nội soi cho nạn nhân) cho biết: Đây là một ca khó can thiệp, mức độ tử vong cao vì dị vật lớn, xương nhiều ngạnh, vị trí khó tiếp cận. Đặc biệt, dị vật ở rất gần với cung động mạch chủ, trong quá trình can thiệp có thể xảy ra nguy cơ ảnh hưởng mạch máu. Hơn nữa, người gặp nạn lại lớn tuổi, sức khỏe kém, bệnh nền huyết áp cao và tiền sử đột quỵ. Để tiến hành nội soi, Bệnh viện đã thành lập ê-kíp liên chuyên khoa, chuẩn bị sẵn các phương án xử trí trong trường hợp người bệnh phát sinh các vấn đề sức khỏe trong quá trình can thiệp.

Để phòng tránh dị vật đường tiêu hóa, bác sĩ khuyến cáo cần ăn chậm, nhai kỹ, không nên vừa ăn vừa nói chuyện, bỏ thói quen ngậm tăm hay các vật dụng khác bằng miệng, không đùa giỡn với các vật dụng có đầu sắc nhọn... Người già và trẻ nhỏ tránh ăn thức ăn dai như da, gân; thức ăn cần được cắt nhỏ nấu kỹ. Người có răng giả cần thận trọng khi ăn uống, thường xuyên kiểm tra độ vững chắc của răng giả. Vật dụng hay đồ chơi nhỏ nên để xa tầm tay trẻ để phòng trường hợp trẻ cho vào miệng nuốt và hóc dị vật.

Khi hóc dị vật, người dân cần đến khám và điều trị can thiệp tại các cơ sở y tế chuyên khoa, không nên tự ý điều trị tại nhà hoặc điều trị mẹo theo dân gian làm dị vật di chuyển phức tạp. Thời gian càng lâu thì nguy cơ biến chứng càng cao, dị vật thực quản có thể đâm xuyên qua hoặc làm hoại tử dần niêm mạc, cơ và thanh mạc, cùng với sự co thắt thực quản và quá trình viêm sẽ đẩy nhanh quá trình di chuyển của dị vật vào các khoang kế cận, có thể nguy hiểm đến tính mạng.