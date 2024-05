Đã bắt được đối tượng chém lìa tay nam thanh niên lúc rạng sáng

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bá Phúc (SN 1992, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Nhân Hoà, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội cố ý gây thương tích. Đối tượng Phúc chính là kẻ đã dùng hung khí chém lìa cánh tay của nam thanh niên vào lúc rạng sáng 9/5.



Thông tin ban đầu được biết, rạng sáng 9/5, tại khu vực trước cửa nhà hàng Hương Ngại (tổ dân phố Nhân Vinh, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào), anh Đặng Đình T. (SN 1993 ở cùng địa chỉ trên) đang đi bộ trên đường, bất ngờ bị một đối tượng chưa rõ nhân thân đi xe máy cầm hung khí chém đứt dời cánh tay phải.

Chân dung đối tượng Nguyễn Bá Phúc.

Ngay khi anh T. bị kẻ lạ mặt chém đứt dời cánh tay, nạn nhân nhanh chóng được mọi người được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Phố Nối cấp cứu, sau đó được chuyển lên Bệnh viện 108 điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an thị xã Mỹ Hào đã chỉ đạo lực lượng chức năng cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và truy bắt hung thủ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định, người chém gây thương tích cho anh T. là Nguyễn Bá Phúc.

Trước đó, vào sáng 10/5, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip trích xuất từ camera an ninh ghi lại hình ảnh một nam thanh niên đang đi bộ trên đường thì bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy dùng hung khí chém lìa tay. Sau khi clip được lan truyền, nhiều người bày tỏ quan ngại về sự manh động của đối tượng gây án.

HIện vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an thị xã Mỹ Hào tiếp tục điều tra, làm rõ.

