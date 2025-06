Đã bắt được nghi phạm cướp tài sản, sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa ở Đồng Nai

Liên quan vụ nữ chủ tiệm tạp hóa ở xã Long Phước (huyện Long Thành, Đồng Nai) bị sát hại, lực lượng công an đã bắt được nghi phạm sau 5 giờ gây án.

Theo VietnamNet, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, chỉ sau hơn 5 giờ truy xét nhanh, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an TP.HCM đã bắt được đối tượng Nguyễn Minh Phúc (SN 1995, quê ở TP Cần Thơ, tạm trú tại ấp 2, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) khi đang lẩn trốn tại địa bàn phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1, TP.HCM).

Trích xuất camera truy vết nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa Công an Đồng Nai đang trích xuất camera, truy vết nghi phạm sát hại nữ chủ tiệm tạp hóa trên quốc lộ 51 sau khi giả vờ mua hàng rồi cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Minh Phúc.

Theo Cơ quan CSĐT, trước đó lúc 15h34 ngày 19/6, tại tiệm tạp hóa Tấn Hải (ấp Đất Mới, xã Long Phước, huyện Long Thành), xảy ra vụ án nghiêm trọng. Nạn nhân là bà L.T.T.C (SN 1966, chủ tiệm) bị một người đàn ông mặc áo đen dùng dao khống chế, cướp tài sản, rồi ra tay sát hại. Gây án xong, nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường theo hướng Bà Rịa - Vũng Tàu.

Nghi phạm dùng dao khống chế, cướp tài sản và ra tay sát hại nạn nhân. (Ảnh cắt từ clip)

Ngay khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy tìm kẻ sát nhân.

Đến khoảng 21h tối 19/6, lực lượng Công an Đồng Nai phối hợp Công an TP.HCM bắt được nghi phạm khi hắn đang lẩn trốn tại phường Cầu Ông Lãnh (Quận 1).