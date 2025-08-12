Mới nhất
Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng

Thứ ba, 14:32 12/08/2025 | Pháp luật
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.

Ngày 12/8, Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện và lập biên bản xử lý đối với tài xế xe khách không có giấy phép lái xe (GPLX), chở vượt số người quy định được chở 21 người.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các hành vi trên, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao xe cho người không có GPLX điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt là 234,5 triệu đồng.

Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng - Ảnh 1.

Cán bộ CSGT làm việc với tài xế chở quá tải.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 11/8, tại Km172+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) một tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F-004.68 do lái xe Hoàng Viết Hùng (SN 1986, xóm Xuân Hinh, xã Đại Huê, tỉnh Nghệ An) điều khiển, phát hiện xe chở quá số người quy định 67/46 người.

Tiếp tục kiểm tra các giấy tờ liên quan, tài xế Hoàng Viết Hùng không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe đang bị tước tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi).

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.

