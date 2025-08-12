Xe khách 46 chỗ nhưng cố 'nhồi' 67 người, bị phạt hơn 234 triệu đồng
Trạm CSGT Krông Búk (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) vừa phát hiện, lập biên bản xử lý đối với tài xế không có GPLX, lái xe chở dư 21 hành khách.
Ngày 12/8, Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa phát hiện và lập biên bản xử lý đối với tài xế xe khách không có giấy phép lái xe (GPLX), chở vượt số người quy định được chở 21 người.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk, với các hành vi trên, tài xế bị phạt 19 triệu đồng với lỗi không có giấy phép lái xe, phạt 31,5 triệu đồng đối với hành vi chở dư 21 hành khách, phạt 58 triệu đồng đối với chủ xe giao xe cho người không có GPLX điều khiển phương tiện và phạt 126 triệu đồng với lỗi giao xe cho tài xế chở dư 21 hành khách. Tổng số tiền xử phạt là 234,5 triệu đồng.
Trước đó, vào lúc 16h ngày 11/8, tại Km172+500 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua xã Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) một tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đã dừng kiểm tra xe khách BKS: 37F-004.68 do lái xe Hoàng Viết Hùng (SN 1986, xóm Xuân Hinh, xã Đại Huê, tỉnh Nghệ An) điều khiển, phát hiện xe chở quá số người quy định 67/46 người.
Tiếp tục kiểm tra các giấy tờ liên quan, tài xế Hoàng Viết Hùng không có giấy phép lái xe (giấy phép lái xe đang bị tước tại Phòng CSGT tỉnh Quảng Ngãi).
Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định.
Hình ảnh khám xét khẩn cấp 'sào huyệt' đường dây tiền ảo tỷ USDPháp luật - 1 ngày trước
Trong quá trình triệt phá đường dây lừa đảo bằng hình thức đầu tư tiền ảo lên đến hàng tỷ USD, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TPHCM.
Hành hung người phụ nữ ở sảnh chung cư Hà Nội, người đàn ông đối mặt với hình phạt nào?Pháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ người phụ nữ bị hành hung tại chung cư Sky Central (số 176 Định Công), luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đã chia sẻ về mức hình phạt đối tượng gây rối có thể phải đối mặt.
Bắt giữ 18 đối tượng trong đường dây mang thai hộ xuyên quốc giaPháp luật - 1 ngày trước
Các đối tượng trong đường dây mang thai hộ do đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, chỉ đạo sang Trung Quốc cấy phôi, dưỡng thai ở Camphuchia rồi đưa về Việt Nam.
Kẻ buôn ma tuý trốn truy nã bị bắt tại Bắc NinhPháp luật - 1 ngày trước
Bị tòa án tuyên phạt 7 năm 3 tháng tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Mai Việt Hoàng bỏ trốn, không chấp hành việc thi hành án.
Tạm giữ hình sự kẻ hành hung phụ nữ tại sảnh thang máy chung cư Hà NộiPháp luật - 1 ngày trước
Đặng Chí Thành - kẻ hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư tại Hà Nội - bị tạm giữ để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.
Giả công an xông vào sới bạc, cướp 170.000 đồng của 4 người phụ nữPháp luật - 2 ngày trước
Hai kẻ mang còng số 8 giả danh công an xông vào sới bạc ở Đà Nẵng cướp tiền, bị bắt sau 3 ngày lẩn trốn.
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.
Vụ ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm': Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm 'trưởng xóm'Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Lê Tuấn Phương (SN 1975) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản xảy ra ngày 26/7/2025 tại xóm Gia, thôn Chúc Lý, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội.
Đang ở nhà, người đàn ông bị tấn công nhập việnPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Nghi do mâu thuẫn, nhóm ba người ở Quảng Trị đến nhà người đàn ông ở trên địa bàn gây ra vụ xô xát khiến nạn nhân bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
Truy tố 6 nữ sinh đánh hội đồng bạn cùng trường gãy đốt sống cổXã hội - 3 ngày trước
6 nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị truy tố tội "Cố ý gây thương tích" do đánh hội đồng bạn cùng trường khiến em này gãy đốt sống cổ.
Danh tính gã đàn ông hành hung dã man người phụ nữ trong sảnh chung cư ở Hà NộiPháp luật
GĐXH - Sáng 10/8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập người đàn ông có hành vi hành hung một phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư để điều tra.