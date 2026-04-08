Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Thứ tư, 15:08 08/04/2026 | Pháp luật
L.Vũ (th)
L.Vũ (th)
GĐXH - Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt, Cơ quan Công an đã bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, sáng 8/4, Công an phường Thanh Khê đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 05 phút ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc tàu hỏa chuẩn bị đi qua, hai nhân viên làm nhiệm vụ là chị T.T.D.Th và N.T.M.T tiến hành hạ rào chắn theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụVideo: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

GĐXH - Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đang làm rõ vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ tại đường ngang Trần Cao Vân (phường Thanh Khê).

Cơ quan công an đọc lệch bắt giữ Phạm Thị Hồng Phúc. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thời điểm này, hai phụ nữ gồm Phạm Thị Hồng Phúc và N.P.H.Q (18 tuổi) vẫn cố tình vượt qua khu vực rào chắn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó Phạm Thị Hồng Phúc đã sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của chị Th; trong khi đó, N.P.H.Q có hành vi giằng co, hành hung chị T.

Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục lao vào tấn công các nhân viên gác chắn, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Hậu quả, chị Th và chị T phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đang tiếp tục điều trị.

Hình ảnh người phụ nữ hành hung nhân viên gác chắn. Ảnh: CACC

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc tàu sắp đi qua, nhân viên gác chắn kéo rào lại để đảm bảo an toàn, nhưng Phúc và Q muốn đi qua để về nhà, dẫn đến mâu thuẫn. Vụ việc đã được hình ảnh camera ghi lại phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành áp dụng biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Bắt hai đối tượng quản trị trang Beat Hải Phòng ép doanh nghiệp ký hợp đồng xử lý khủng hoảng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa bắt giữ hai đối tượng Vũ Tùng Lâm (SN 1990) và Nguyễn Văn Tài (SN 1992) cùng trú tại TP Hải Phòng về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”.

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Hà Nội: Danh tính nam thanh niên dùng dao tấn công tài xế ô tô ở KĐT Linh Đàm

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Một đối tượng có biểu hiện bất thường, thường xuyên sử dụng ma túy đã dùng hung khí tấn công tài xế xe ghép ngay giữa ban ngày tại khu đô thị Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, TP Hà Nội).

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Lừa người quen góp vốn mua đất chiếm đoạt 2,7 tỷ đồng tiêu xài

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng sự tin tưởng của người quen, Nguyễn Lê Duy Dũng (SN 1973, trú tại TP Đà Nẵng) nhiều lần đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh lực lượng trật tự đô thị cưỡng đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Giả danh lực lượng trật tự đô thị, Lã Phương Nam (SN 1983, trú tại phường Bồ Đề, TP Hà Nội) chiếm đoạt tài sản của người vi phạm giao thông.

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kế toán tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, Đại diện Công an TP Hà Nội khẳng định các giao dịch của người dân là quan hệ dân sự và doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện đúng cam kết trả hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ trả hàng, người dân có quyền khiếu nại hoặc tố giác để cơ quan công an xem xét, xử lý theo quy định.

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Công an Hà Nội quyết liệt truy quét tội phạm công nghệ cao 'dạt' từ Đông Nam Á về Thủ đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau các đợt truy quét mạnh mẽ từ Campuchia và các nước lân cận, tội phạm công nghệ cao đang có xu hướng chuyển dịch địa bàn sang Việt Nam. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2026, Công an TP Hà Nội đã triệt phá nhiều ổ nhóm ngoại bang núp bóng các căn hộ hạng sang để lừa đảo xuyên quốc gia.

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Vụ 300 tấn thịt lợn bệnh: 'Tương đối nhiều' bếp ăn mầm non tư thục tại Hà Nội cũng trở thành 'nạn nhân'

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài Công ty Dịch vụ suất ăn công nghiệp Hà Nội - Nhập thịt của Cường Phát để cung cấp cho 26 trường công lập trên địa bàn thì Công ty Dịch vụ thực phẩm Khánh Ngọc được xác định cũng đã cấp thịt lợn bệnh cho "tương đối nhiều" bếp ăn mầm non tư thục trên địa bàn TP Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 6/4, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Thượng tá Vũ Thị Hoàng Yến – Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế (CA TP Hà Nội) đã thông tin chi tiết 3 câu hỏi từ phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi được đưa vào trường học, bếp ăn.

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Công an Hà Nội khởi tố vụ án liên quan Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Dùng hai hệ thống phần mềm song song để "phù phép" số liệu, xóa dấu vết dữ liệu thực tế và bỏ ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu – đó là những thủ đoạn tinh vi vừa bị Công an TP Hà Nội bóc trần tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Bảo Tín Minh Châu 'lên tiếng' giữa ồn ào về 'dàn' lãnh đạo và nhân viên vừa bị bắt

Pháp luật

GĐXH - Chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã gửi đến phóng viên Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) thông tin liên quan đến vụ án đang được Công an TP Hà Nội điều tra.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi: Ngoài Công ty Suất ăn Công nghiệp Hà Nội, thêm 3 công ty 'tuồn' lợn bệnh vào 26 trường học

Pháp luật
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật
Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Vụ Bảo Tín Minh Châu: Công an khẳng định người dân sẽ được trả hàng

Pháp luật
TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

TP.HCM: Bắt khẩn cấp gã thanh niên đánh người dã man sau va chạm giao thông

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

