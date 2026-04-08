Đà Nẵng: Bắt khẩn cấp người phụ nữ hành hung 2 nhân viên đường sắt khi đang làm nhiệm vụ

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, sáng 8/4, Công an phường Thanh Khê đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê) để tiếp tục điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng", liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 05 phút ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc tàu hỏa chuẩn bị đi qua, hai nhân viên làm nhiệm vụ là chị T.T.D.Th và N.T.M.T tiến hành hạ rào chắn theo đúng quy định nhằm bảo đảm an toàn giao thông đường sắt.

Video: Cận cảnh 2 nhân viên đường sắt bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ

Cơ quan công an đọc lệch bắt giữ Phạm Thị Hồng Phúc. Ảnh: CACC

Tuy nhiên, thời điểm này, hai phụ nữ gồm Phạm Thị Hồng Phúc và N.P.H.Q (18 tuổi) vẫn cố tình vượt qua khu vực rào chắn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, dẫn đến mâu thuẫn.

Sau đó Phạm Thị Hồng Phúc đã sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của chị Th; trong khi đó, N.P.H.Q có hành vi giằng co, hành hung chị T.

Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục lao vào tấn công các nhân viên gác chắn, gây mất an ninh, trật tự tại khu vực. Hậu quả, chị Th và chị T phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng và hiện đang tiếp tục điều trị.

Hình ảnh người phụ nữ hành hung nhân viên gác chắn. Ảnh: CACC

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do lúc tàu sắp đi qua, nhân viên gác chắn kéo rào lại để đảm bảo an toàn, nhưng Phúc và Q muốn đi qua để về nhà, dẫn đến mâu thuẫn. Vụ việc đã được hình ảnh camera ghi lại phát tán trên mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ việc, Công an phường Thanh Khê đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành xác minh, thu thập thông tin, đồng thời mời các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an đã tiến hành áp dụng biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Vụ việc đang được Công an phường Thanh Khê tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò, mức độ vi phạm của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.