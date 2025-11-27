Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài

Theo dự báo, bão số 15 duy trì cường độ mạnh, di chuyển phức tạp trên vùng biển giữa Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và gây mưa lớn trong những ngày tới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ; thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.

Các hộ dân cùng nhà cửa được di dời tạm đến khu vực an toàn

Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành phố Đà Nẵng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di dời, chằng chống nhà cửa khi có yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nắm chắc diễn biến bão, rà soát phương án phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý lực lượng, chuẩn bị đầy đủ trang bị, phương tiện, hậu cần để cơ động ứng phó trong mọi tình huống.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa của người dân

Việc hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, nhất là tại các khu vực trọng điểm thường xảy ra mưa lớn, sạt lở, ngập úng, hồ đập và vùng ven sông. Hơn một tháng qua, Đà Nẵng liên tiếp hứng chịu mưa lũ lịch sử khiến khu vực miền núi xuất hiện nhiều vết nứt, đất nhão, nguy cơ sạt lở rất cao. Các lực lượng đã liên tục di dời, sơ tán người dân khỏi các vị trí nguy hiểm.

Việc đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ sạt lở được ưu tiên hàng đầu

Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết việc bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở luôn là ưu tiên hàng đầu: “Phối hợp với các lực lượng địa phương di dời nhân dân đến các vị trí an toàn. Hiện nay thì cơ bản là chúng tôi đảm bảo được đời sống bà con, không có tình trạng là bà con thiếu đói trong thời gian là tránh mưa lũ”.