Đà Nẵng triển khai ứng phó bão số 15 và nguy cơ sạt lở sau mưa lũ kéo dài
Trước diễn biến phức tạp của bão số 15, thành phố Đà Nẵng đang khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền và khu dân cư, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở sau hơn một tháng mưa lũ liên tiếp.
Theo dự báo, bão số 15 duy trì cường độ mạnh, di chuyển phức tạp trên vùng biển giữa Biển Đông, có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền và gây mưa lớn trong những ngày tới. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm thông tin liên lạc 24/24 giờ; thông báo vị trí, hướng di chuyển của bão và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn.
Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực thành phố Đà Nẵng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; kiểm tra các khu vực xung yếu, sẵn sàng huy động lực lượng hỗ trợ Nhân dân di dời, chằng chống nhà cửa khi có yêu cầu. Các cơ quan, đơn vị được yêu cầu nắm chắc diễn biến bão, rà soát phương án phòng tránh thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; quản lý lực lượng, chuẩn bị đầy đủ trang bị, phương tiện, hậu cần để cơ động ứng phó trong mọi tình huống.
Việc hiệp đồng giữa các lực lượng trên địa bàn được triển khai chặt chẽ, nhất là tại các khu vực trọng điểm thường xảy ra mưa lớn, sạt lở, ngập úng, hồ đập và vùng ven sông. Hơn một tháng qua, Đà Nẵng liên tiếp hứng chịu mưa lũ lịch sử khiến khu vực miền núi xuất hiện nhiều vết nứt, đất nhão, nguy cơ sạt lở rất cao. Các lực lượng đã liên tục di dời, sơ tán người dân khỏi các vị trí nguy hiểm.
Đại tá Phan Văn Thí, Phó Chỉ huy trưởng – Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết việc bảo đảm an toàn cho người dân vùng sạt lở luôn là ưu tiên hàng đầu: “Phối hợp với các lực lượng địa phương di dời nhân dân đến các vị trí an toàn. Hiện nay thì cơ bản là chúng tôi đảm bảo được đời sống bà con, không có tình trạng là bà con thiếu đói trong thời gian là tránh mưa lũ”.
Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?Thời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Hàng ngàn m2 đất dự án tại Khu đô thị Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội) dù được quy hoạch để xây dựng trường học nhưng đã bị biến thành bãi xe, gara ô tô và công trình nhà tạm... Tình trạng này diễn ra công khai trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 diễn biến khó lường, mạnh lên 4 cấp, 8 tỉnh thành miền Trung dự kiến chịu ảnh hưởngThời sự - 16 giờ trước
GĐXH - Bão số 15, giật cấp 15 cách đảo Song Tử Tây khoảng 190km về phía Bắc. Dự báo diễn biến bão còn rất khó lường, bão sẽ gây một đợt mưa lớn diện rộng cho khu vực Nam Trung Bộ.
Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11Thời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.
Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vữngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Ngày 26/11, Bộ Y tế phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm hợp tác Việt Nam – UNICEF và 35 năm Việt Nam phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC). Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.
Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y TýThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.
Tin bão mới nhất: Bão số 15 trên Biển Đông, hướng đi liên tục thay đổi, miền Trung chuẩn bị mưa lớnThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão – cơn bão số 15 đi vào Biển Đông. Sau khi vào Biển Đông, bão số 15 di chuyển chậm lại, liên tục đổi hướng.
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.
Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Chuyên gia khí tượng cảnh báo từ 28–30/11, khu vực từ Huế đến Lâm Đồng có thể mưa to diện rộng, trong khi đường đi của bão số 15 khá phức tạp; Theo dự kiến, từ 1/7/2026, Hà Nội cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ hoặc khu vực, sau đó triển khai theo từng giai đoạn ở các xã, phường khác.
Những bàn tay trần cứu hàng trăm người trong “đêm trắng” lũ dữThời sự - 2 ngày trước
Những con người bình thường bỗng trở thành “anh hùng” khi lao mình vào dòng nước, cứu lấy cả trăm mạng người
Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòngThời sự - 2 ngày trước
Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"
Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27/11 và 30/11, hai đợt không khí lạnh tăng cường tiếp tục tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa có nắng hanh.