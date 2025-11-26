Nửa thế kỷ Việt Nam – UNICEF chung tay nâng cao quyền trẻ em và tương lai phát triển bền vững

Sự kiện đánh dấu hành trình nửa thế kỷ đồng hành vì mọi trẻ em Việt Nam và khẳng định cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo đảm, thúc đẩy và hiện thực hóa quyền trẻ em. Lễ kỷ niệm cũng mở ra tầm nhìn cho giai đoạn hợp tác mới, hướng tới mục tiêu: mọi trẻ em Việt Nam đều được bảo vệ, chăm sóc và phát triển toàn diện, không ai bị bỏ lại phía sau.

UNICEF là cơ quan LHQ đầu tiên hiện diện tại Việt Nam ngay sau thống nhất đất nước năm 1975. Việt Nam là quốc gia châu Á đầu tiên và thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em (CRC) vào năm 1990, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Nhà nước trong việc bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại buổi lễ kỉ niệm

Trong nửa thế kỷ hợp tác với UNICEF và 35 năm thực hiện CRC, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng: Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm hơn 3 lần, từ 58‰ (năm 1990) xuống còn 16,9‰ (năm 2024); tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 01 tuổi gần 4 lần, giảm từ 44,4‰ (năm 1990) xuống còn 11,3‰ (năm 2024); tỷ lệ tử vong sơ sinh giảm gần 5 lần, từ 44‰ (năm 1990) xuống còn 9‰ (năm 2024); tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt >90% (năm 2024); Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ em dưới 5 tuổi gần 4 lần, từ 38,7% (năm 1998) xuống 10,4% (năm 2024); tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đăc biệt trên tổng dân số trẻ em giảm từ 7% (năm 2020) xuống còn 3,2% (năm 2024); trong giai đoạn 2022 - 2024, số trẻ em tử vong do tai nạn, thương tích mỗi năm giảm từ 3 - 5%; tỷ lệ đến trường của trẻ em đạt mức cao và mạng lưới bảo vệ trẻ em ngày càng mở rộng…

Bên cạnh đó, quyền tham gia của trẻ em được thúc đẩy mạnh mẽ thông qua Diễn đàn trẻ em, Hội đồng trẻ em, mô hình "Quốc hội trẻ em", giúp trẻ được nói lên tiếng nói của mình trong xây dựng chính sách.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định, sự hỗ trợ liên tục, quý báu của UNICEF trong nửa thế kỷ qua không chỉ mang giá trị vật chất cụ thể, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, thể hiện tình đoàn kết quốc tế sâu sắc, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển con người, giảm nghèo, nâng cao phúc lợi trẻ em. Qua đó đã đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững và chiến lược phát triển quốc gia qua các thời kỳ.

Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam tiếp tục xác định bảo vệ quyền trẻ em là ưu tiên chiến lược quốc gia và cam kết sẽ triển khai mạnh mẽ, đồng bộ các chính sách nhằm bảo đảm mọi trẻ em đều được phát triển toàn diện, an toàn và bình đẳng. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của UNICEF, các cơ quan của Liên Hợp Quốc, các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong triển khai công tác về trẻ em...

Bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á - Thái Bình Dương phát biểu

Bà June Kunugi, Giám đốc UNICEF khu vực Đông Á và Thái Bình Dương khẳng định: "Kỷ nguyên vươn mình là cơ hội để đầu tư vào nguồn nhân lực hơn bao giờ hết. UNICEF sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thu hẹp bất bình đẳng, khai thác cơ hội số an toàn, nâng cao kỹ năng cho thanh thiếu niên và tăng cường khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu".

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu

Thay mặt cho cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh: "Nhìn về tương lai, mọi nỗ lực của chúng ta hôm nay đều hướng đến một mục tiêu: mỗi trẻ em Việt Nam được lớn lên trong môi trường an toàn, lành mạnh, được chăm sóc toàn diện và có cơ hội phát triển tối đa tiềm năng của mình. Bộ Y tế cam kết tiếp tục đồng hành cùng UNICEF, các tổ chức quốc tế, các bộ, ngành và địa phương để biến những cam kết thành hành động cụ thể, bền vững, gắn với tầm nhìn chiến lược và các ưu tiên phát triển dài hạn. Thông qua hợp tác chặt chẽ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng tri thức và công nghệ toàn cầu, cùng sự tham gia tích cực của chính trẻ em, Việt Nam sẽ tạo dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng".

Phó Thủ tướng Lê Thành Long trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho UNICEF nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật, bền bỉ và hiệu quả của tổ chức trong suốt 50 năm đồng hành cùng Việt Nam vì quyền trẻ em.