Tin sáng 26/11: Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to; Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường GĐXH - Điều tra vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An được phát hiện đã tử vong sau khi mất tích nhiều ngày, công an đã bắt giữ một nghi phạm; Bão số 15 được dự báo xuất hiện trên Biển Đông khoảng ngày 26/11.

Dự báo kịch bản đổ bộ của bão số 15 sắp tới và thời gian gây mưa to

Bản đồ dự báo đường đi, khu vực ảnh hưởng của bão số 15. (Nguồn: NCHMF)

T Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn, tới 1 giờ ngày 26/11, áp thấp nhiệt đới có khả năng đi vào Biển Đông và mạnh lên bão, tâm bão ở khoảng 11,5 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Nam khu vực giữa Biển Đông, cường độ đạt cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 13,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông 118,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho vùng biển phía Đông khu vực giữa và nam Biển Đông.

Đến 1 giờ ngày 27/11, bão số 15 ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 115,9 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Cường độ có khả năng mạnh thêm, đạt cấp 9-10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: từ 9,5 độ Vĩ Bắc đến 15,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông 114,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3, áp dụng cho khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa).

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 15 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15 km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Trong khoảng chiều ngày 26 đến 28/11, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 14.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định ban đầu về tác động trên đất liền: Khi tiến vào vùng biển ven bờ, bão số 15 có thể giảm cường độ do tác động của không khí lạnh và nhiệt độ bề mặt biển thấp tại khu vực biển Nam Trung Bộ; cường độ khi ảnh hưởng đến đất liền có thể ở mức bão cấp 8-9 hoặc áp thấp nhiệt đới.

Dự kiến từ ngày 28 đến 30/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Lâm Đồng có khả năng xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng, trong đó mưa mạnh nhất tập trung dọc dải ven biển.

"Các tác động cụ thể cần tiếp tục được cập nhật theo số liệu quan trắc và dự báo trong 1-2 ngày tới" - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo.

Lộ trình cấm xe máy xăng ở Hà Nội thế nào?

Dự kiến từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ cấm xe máy xăng trong Vành đai 1 theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực.

Thông tin trên VTC News, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về quy định vùng phát thải thấp.

Theo dự thảo Nghị quyết, vùng phát thải thấp là khu vực được xác định để hạn chế các phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Thành phố xác định tiêu chí vùng phát thải thấp gồm: Khu vực thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô Hà Nội; khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN và khu vực có chỉ số chất lượng không khí trong tối thiểu một năm gần nhất ở dưới mức trung bình theo số liệu trạm quan trắc chuẩn của quốc gia và thành phố.

Cơ quan soạn thảo đề xuất lộ trình thực hiện theo 3 giai đoạn:

Từ 1/7/2026 áp dụng vùng phát thải thấp thí điểm tại một số khu vực trong Vành đai 1 (gồm 9 phường Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Ô Chợ Dừa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Ba Đình, Giảng Võ, Ngọc Hà, Tây Hồ).

Từ 1/1/2028, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 1 và một số khu vực tại Vành đai 2 trở vào (14 phường, gồm 9 phường trong Vành đai 1 và 5 phường Láng, Đống Đa, Kim Liên, Bạch Mai, Vĩnh Tuy).

Từ 1/1/2030, thành phố thực hiện vùng phát thải thấp tại Vành đai 3 trở vào, gồm 36 phường, xã. Trong đó có 14 phường ở Vành đai 1 và 2 cùng 22 xã phường mới là Phú Thượng, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Khương Đình, Định Công, Phương Liệt, Tương Mai, Hoàng Mai, Vĩnh Hưng, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng, Bồ Đề, Phù Đổng, Đông Anh, Thư Lâm, Phúc Thịnh, Vĩnh Thanh, Nội Bài.

Từ năm 2031 trở đi, khu vực nào đáp ứng các tiêu chí về ùn tắc mức độ D - F theo TCVN, hoặc có chỉ số AQI trung bình dưới mức trung bình theo số liệu quan trắc, hay nằm trong vùng bảo vệ nghiêm ngặt theo Quy hoạch Thủ đô đều phải áp dụng vùng phát thải thấp.

Hà Nội cũng đưa ra quy định với xe máy, ô tô hoạt động kinh doanh vận tải dùng nhiên liệu hóa thạch, trong đó yêu cầu lộ trình chuyển đổi xanh với xe máy là trước năm 2030, với taxi 100% phương tiện thay thế, đầu tư mới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường từ 1/7/2026.

Từ 1/1/2035, UBND thành phố sẽ quyết định việc hạn chế lưu thông loại phương tiện giao thông đường bộ, lộ trình, phạm vi trên một số tuyến đường, phần đường, làn đường, chiều đường, khung giờ theo điều kiện thực tế.

Lý giải cho đề xuất cấm xe mô tô, xe gắn máy chạy xăng theo khung giờ/thời điểm hoặc khu vực thay vì cấm toàn thời gian như Chỉ thị 20, UBND TP Hà Nội cho hay quá trình xin ý kiến các sở, ban, ngành, UBND phường, xã và đăng tải trên Cổng thông tin của thành phố, Sở Nông nghiệp và Môi trường (đơn vị chủ trì soạn thảo) nhận được một số góp ý đề nghị giãn lộ trình thực hiện, đảm bảo phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông, an sinh xã hội, thói quen và hành vi.

UBND thành phố đánh giá đây là việc khó, cấp bách liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực, thời gian triển khai gấp, tác động trực tiếp đến người dân và xã hội. Việc tổ chức phải thực hiện bài bản, có lộ trình, đủ về thời gian và lượng thông tin để làm thay đổi suy nghĩ, hành vi của người dân.

Việc triển khai cần có sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành có liên quan, các giải pháp phải đồng bộ.

Người cứu hộ đánh rơi điện thoại trong lũ và câu chuyện nhân văn phía sau

Anh Nguyễn Thành Hiếu tham gia cứu hộ trong đợt lụt vừa qua ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk





Đăng tải trên Người lao động, trong những ngày lũ dữ ở Gia Lai, câu chuyện về anh Nguyễn Thành Hiếu, thành viên Đội xuồng hơi thể thao – cứu hộ Đà Nẵng, đã khiến nhiều người xúc động bởi sự tử tế được trao đi và quay trở lại đầy bất ngờ. Anh Hiếu vừa chia sẻ câu chuyện này trên mạng xã hội ngày 25/11.

Theo anh Hiếu, vào ngày 20/11, khi tiếp cận thôn Giang Nam, xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai), nước đã dâng quá nửa nhà. Trong lúc hỗ trợ hai mẹ con mắc kẹt thoát khỏi vùng ngập sâu, anh Hiếu sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại xuống sân, chìm mất trong dòng nước đục. Dù đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ tìm giúp, anh không hy vọng nhiều.

Đến chiều 23/11, khi nước bắt đầu rút, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ thông báo đã nhặt được chiếc điện thoại của anh. Điều khiến anh xúc động hơn là người nhặt được lại chính là người mẹ mà anh vừa cứu trước đó. "Không có các anh, chắc mẹ con tôi không còn đứng đây để trả lại điện thoại cho anh - người phụ nữ nói trong lúc trao trả lại điện thoại.

Mang điện thoại đến tiệm sửa, anh Hiếu một lần nữa bất ngờ khi chủ tiệm nhất quyết sửa miễn phí sau khi nghe câu chuyện anh đánh rơi máy trong lúc đi cứu hộ. "Điện thoại không đáng bao nhiêu tiền, nhưng tấm lòng của người dân giữ gìn trả lại và cả sự trân trọng của chủ tiệm mới là điều khiến tôi quý nhất" - anh Hiếu chia sẻ.

Trong những ngày lũ lớn, anh Hiếu không chỉ nhận lại được tài sản đã mất mà còn 3 lần trả lại điện thoại nhặt được trên xuồng cứu hộ cho người dân chạy nạn. Tất cả đều được anh đăng lên mạng xã hội tìm chủ và trao trả đầy đủ.

Theo anh Hiếu, 5 ngày cùng đội xuồng hơi vào vùng ngập Gia Lai là những ngày không thể nào quên. "Lũ dữ, tiếp cận khó khăn, nhiều người già và bệnh không thể tự thoát. Nhưng chỉ cần cứu thêm được một người, mọi mệt mỏi đều tan biến" - anh nói.

Nối lại giao thông trên đèo Prenn sau hơn 1 tuần sạt lở

Cách đây hơn 1 tuần, đèo Prenn xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Theo VTC News, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cho biết, sau 8 ngày tạm dừng do sạt lở, từ 13h hôm nay (25/11), các phương tiện được phép lưu thông qua đèo Prenn (trừ xe tải).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đi dọc tuyến đèo Prenn kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, sụt lún, tiếp đó chủ trì buổi họp nhằm đánh giá thiệt hại và bàn giải pháp khắc phục hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, đèo Prenn, thuộc địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng xảy ra sạt lở, nhiều vết nứt xuất hiện khiến giao thông qua đây ngưng trệ hoàn toàn.

Điểm sạt trượt là vị trí taluy âm của đèo Prenn. Vị trí này nằm cách chân cầu Datanla khoảng 100m. Vết sạt trượt, nứt ăn sâu vào tim đường hướng từ Đà Lạt về TP.HCM.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Sau đó, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng chính thức đóng đèo Prenn, cấm người và phương tiện lưu thông qua khu vực để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng điều tiết, phân luồng giao thông cho xe cộ ra vào Đà Lạt qua đèo Mimosa hoặc đèo Sa Com.

Theo thống kê nhanh của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đến 18h ngày 23/11, đợt mưa lũ kéo dài tại miền Trung-Tây Nguyên đã khiến 102 người thiệt mạng và mất tích, trong đó 91 người đã được xác nhận tử vong. Đắk Lắk chịu tổn thất nặng nề nhất với 63 người chết, Khánh Hòa 15, Gia Lai 3, Đà Nẵng 2, Huế 2 và Quảng Trị 1.

Thiệt hại sơ bộ về kinh tế ước tính hơn 13.078 tỷ đồng, tăng hơn 4.000 tỷ đồng so với báo cáo sáng cùng ngày. Trong đó, Đắk Lắk chịu thiệt hại nặng nhất với 5.330 tỷ đồng, Khánh Hòa 5.000 tỷ đồng, Lâm Đồng 1.098 tỷ đồng, Gia Lai 1.000 tỷ đồng và Quảng Ngãi 650 tỷ đồng.

Người dân giao nộp khỉ mặt đỏ, khỉ mốc quý hiếm về rừng

Cá thể khỉ mặt đỏ được gia đình ông Lộc bàn giao sáng 25/11 cho lực lượng chức năng.





Theo SKĐS, lực lượng chức năng xã Hùng Chân (tỉnh Nghệ An) cho biết, sáng 25/11, đơn vị tiếp nhận 2 cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ mốc trưởng thành từ người dân. Đây là 2 cá thể được người dân địa phương phát hiện, bắt giữ khi chúng đi lạc vào nhà.

Trước đó, ngày 13/11, bà Vi Thị Hoàn ở thôn Kim Tiến và chị Nguyễn Thị Hoa ở thôn Kim Nhan 4 (xã Anh Sơn) phát hiện một cá thể khỉ mặt đỏ và một cá thể khỉ mốc đi lạc vào nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động và được hai hộ dân đồng thuận giao nộp.

Hai cá thể khỉ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát. Tại đây, chúng được kiểm tra sức khỏe, chăm sóc và theo dõi trước khi trở lại rừng.

Khỉ mặt đỏ (Macaca arctoides) và khỉ mốc (Macaca assamensis) đều là những loài linh trưởng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý động, thực vật rừng và thực thi Công ước CITES. Cả hai đều có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được Liên minh quốc tế Bảo tồn thiên nhiên (IUCN) ghi nhận. Đây là những mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái rừng, góp phần duy trì sự cân bằng và đa dạng sinh học của Việt Nam.

Theo lãnh đạo Vườn Quốc gia Pù Mát, hành động tự giác giao nộp cá thể khỉ quý, hiếm của các cá nhân trên thể hiện ý thức, trách nhiệm của người dân, cộng đồng và góp phần thiết thực vào nỗ lực bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ sự đa dạng sinh học.

Người dân khi phát hiện động vật hoang dã, quý, hiếm đi lạc hoặc bị nuôi nhốt, buôn bán trái phép hãy liên hệ với lực lượng chức năng để được xử lý đúng pháp luật và kịp thời mang lại sự sống cho các loài động vật hoang dã.

Xử lý nghiêm các trường hợp bịa đặt thông tin về mưa lũ miền Trung





Những ngày qua, mưa lũ tại miền Trung đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề cho người dân. Thế nhưng, giữa lúc lực lượng chức năng đang dốc toàn lực để ứng cứu và hỗ trợ bà con, trên các trang mạng xã hội lại xuất hiện nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, thậm chí là những hình ảnh, video được tạo dựng bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I). Theo Bộ Công an, đây là hành vi hết sức nguy hiểm, có thể khiến người dân vùng lũ phải chịu thêm những thiệt hại khác trong hoàn cảnh vốn đã rất khó khăn.

Những hình ảnh ngụy tạo thiệt hại, dựng cảnh kêu cứu, thổi phồng mức độ tàn phá đang được phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội. Các đối tượng đã sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo với tần suất liên tục nhằm mục đích xuyên tạc, công kích chính quyền, lực lượng chức năng trong công tác khắc phục, xử lý. Một số khác lợi dụng tình hình, bịa đặt thông tin để câu view, kêu gọi ủng hộ với mục đích trục lợi.

Đại úy Phạm Khánh Hoà, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, cho biết: "Những hình ảnh này đang gây hoang mang dư luận, ngăn cản công tác cứu trợ của lực lượng chức năng. Đối với nhiều người dân đang ở tâm bão, việc tiếp cận thông tin có độ trễ, vậy nên khi tiếp xúc với các thông tin giả, tâm lý hoang mang lo sợ sẽ khiến họ có những hành động không đúng, như tự ý sơ tán, có thể làm chậm trễ cứu trợ hoặc gây thiệt hại về người".

Trước thực trạng này, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để nhanh chóng phát hiện và gỡ bỏ các bài viết, thông tin sai sự thật về diễn biến mưa lũ miền Trung. Đại diện TikTok Việt Nam, ông Nguyễn Lâm Thanh, cho biết: "TikTok đã phối hợp với lực lượng chức năng để phát hiện và gỡ bỏ các bài đăng xuyên tạc, sai sự thật. Đồng thời, chúng tôi cũng xóa vĩnh viễn các tài khoản vi phạm quy tắc cộng đồng, lan truyền thông tin xấu độc".

Các cơ quan công an địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng cũng đã phát hiện và xử phạt hành chính, răn đe các tài khoản mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh, video chưa được kiểm chứng, thiếu dữ liệu hoặc sai sự thật. Mới đây, công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 10 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Dự thảo Luật An ninh mạng 2025 đang đề xuất nhiều quy định siết chặt trách nhiệm của cá nhân và tổ chức khi đăng tải nội dung trên môi trường số, đồng thời tạo hành lang pháp lý để xử lý nghiêm các trường hợp cố tình phát tán thông tin xấu độc, gây ảnh hưởng tới an ninh, trật tự và an toàn cộng đồng.

Ông Vũ Ngọc Sơn, Trưởng Ban Nghiên cứu, Tư vấn Phát triển Công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, nhận định: "Luật An ninh mạng 2025 sẽ nghiêm cấm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo video, hình ảnh giả lan truyền trên mạng xã hội. Hiện nay, mỗi người dùng đều phải định danh khi sử dụng mạng xã hội tại Việt Nam, nên đối tượng cố tình phát tán thông tin xấu độc sẽ ngay lập tức bị cơ quan chức năng phát hiện và xử lý".

Bộ Công an khuyến cáo, mỗi người dùng cần tỉnh táo khi xem và chia sẻ thông tin, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi tung tin thất thiệt, lợi dụng AI ngụy tạo nội dung gây hoang mang dư luận, cản trở nỗ lực cứu trợ của lực lượng chức năng. Những đối tượng cố tình tung tin giả, xuyên tạc, gây hậu quả nghiêm trọng hoặc nhằm chống phá sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự.

Nhiều video và hình ảnh thảm khốc được tạo ra bằng trí tuệ nhân tạo với chi tiết cực kỳ sống động đã khiến người dân vùng lũ bất an, dẫn tới những hệ quả không đáng có. Bên cạnh sự sẻ chia về vật chất và tinh thần, khi thiên tai xảy ra, sự "tỉnh táo" và không chia sẻ tin giả trên không gian mạng chính là cách thiết thực để mỗi người cùng chung tay giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.