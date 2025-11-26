Đạt ngưỡng đỉnh điểm của nhiệt độ thấp nhất, băng giá phủ trắng cây vùng núi cao Y Tý

Theo Báo Điện tử Lào Cai, do nhiệt độ giảm sâu, sáng nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên đã xuất hiện tại nhiều khu vực của xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Nhiệt độ ghi nhận vào lúc 7 giờ sáng nay ở khu vực này là 3 độ C, đến khoảng 10 giờ, nhiệt độ ở mức 5 độ C.

Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, rét sâu, chính quyền xã Y Tý tích cực cử cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, chống rét cho người dân (đặc biệt là người già và trẻ nhỏ), tăng cường chống rét cho cây trồng, vật nuôi trên địa bàn xã.

Trên VTC News, bà Lê Thị Xuân Lan (chuyên gia khí tượng thủy văn) cho biết, không khí lạnh năm nay xuất hiện sớm và đợt không khí lạnh cường độ rất mạnh vừa qua là điều hiếm gặp trong tháng 11.

Trong tháng 12, băng giá có thể xuất hiện nhiều hơn, không chỉ ở các đỉnh núi cao trên 3.000m mà còn tại những nơi như Sìn Hồ, Mù Cang Chải, Mẫu Sơn..., thậm chí khu vực núi Ba Vì ở Hà Nội - nơi từng ghi nhận hiện tượng tuyết rơi.

"La Nina đang hoạt động và có thể kéo dài hết mùa đông, chắc chắn sẽ còn một số đợt không khí lạnh gây ra tuyết hoặc băng giá, sương muối trên diện khá rộng, chủ yếu ở vùng núi. Những điểm xuất hiện có thể nhiều hơn so với những năm trước đây", bà Lan chia sẻ.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, khoảng ngày 27/11 và 30/11, sẽ còn hai đợt không khí lạnh tăng cường khác sẽ tràn về nước ta. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 19-21 độ, riêng vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Tại Lào Cai, do ảnh hưởng của không khí lạnh mức nhiệt về đêm và sáng sớm có ngày nhiều nơi xuống mức dưới 10 độ. Ban ngày trời quang, nắng vàng rực rỡ mức nhiệt tăng dần.

Dưới đây là hình ảnh băng giá xuất hiện tại vùng cao Y Tý:



Nguồn ảnh: Báo Lào Cai điện tử.