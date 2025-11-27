Điểm danh số đợt không khí lạnh sẽ tràn về nước ta từ nay đến cuối tháng 11
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ nay đến ngày 30/11, khu vực miền Bắc đón thêm hai đợt không khí lạnh tăng cường. Thời tiết miền Bắc rét sâu về đêm và sáng sớm, ban ngày trời không mưa nắng hanh.
Thời tiết miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
Theo bản tin dự báo thời tiết, Bắc Bộ đang trong giai đoạn hanh khô cao điểm, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn. Ban đêm và sáng sớm trời rét cóng, ban ngày trời nắng hanh tăng hơn 10 độ.
Dự báo ngày 27/11 và 30/11, sẽ có hai đợt không khí lạnh tăng cường tràn về nước ta. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 19-21 độ, riêng vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.
Ban ngày trời quang, không mưa, có nắng mạnh, độ ẩm trong không khí khá thấp dưới 37%. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở mức 22-26 độ.
Tại khu vực miền Trung, thời tiết hôm nay tạnh ráo, nhiều nơi có nắng. Nhiệt độ phổ biến từ 22-28 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ tiếp tục nắng khô. Nhiệt độ toàn miền từ 30-33 độ, độ ẩm các nơi giảm thấp còn dưới 50%.
Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước
Thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.
Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 8-11 độ, có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.
Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 11-14 độ; vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.
Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 12-15 độ, phía Nam 15-18 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 22-25 độ.
Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi. Phía Nam có mây; ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 24-27 độ.
Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ.
Thời tiết TPHCM: Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.
