Hai đợt gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống, miền Bắc chuẩn bị mưa rét kéo dài?

Thời tiết miền Bắc rét đậm do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường

Theo bản tin dự báo thời tiết, không khí lạnh dồn dập tăng cường xuống miền Bắc khiến trời rét sâu về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ dao động ở mức 12-15 độ, một số nơi vùng núi nhiệt độ giảm xuống từ 10-12 độ.

Các đỉnh núi cao khả năng xuất hiện sương muối khi mức nhiệt xuống dưới 5 độ. Ban ngày trời nắng khô mức nhiệt 23-26 độ, độ ẩm không khí không vượt quá 40%.

Dự báo khoảng ngày 27/11 và 30/11, sẽ còn hai đợt không khí lạnh tăng cường khác sẽ tràn về nước ta. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 19-21 độ, riêng vùng núi 17-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ.

Ban ngày trời quang mây, không mưa, có nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 26 độ.

Tại khu vực miền Trung, thời tiết hôm nay giảm mưa, mưa chỉ còn lác đác ở ven biển từ Huế trở vào Đắk Lắk. Các nơi khác trời chủ đạo tạnh ráo và có nắng.

Khu vực Nam Bộ dần chuyển sang mùa khô nên mưa ít dần. Thời tiết hôm nay toàn miền có nắng với nhiệt độ từ 31-34 độ.

Dự báo chi tiết thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Thời tiết Hà Nội: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-14 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-25 độ.

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 10-13 độ, có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Vùng núi cao đề phòng có khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ: 12-15 độ; vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Phía Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa; phía Nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: Phía Bắc 13-16 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26 độ.

Thời tiết khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, có nơi giật cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ : Phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 25-28 độ, phía Nam 28-30 độ.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17-20 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thời tiết TPHCM: Ít mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-33 độ.

