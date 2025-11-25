Hình ảnh cụ bà 85 tuổi còng lưng giữa gió lớn ở Đắk Lắk khiến nhiều người nghẹn lòng
Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống…"
Giữa gió lộng quất từng cơn ngoài tuyến đường lớn ở phường Tuy Hoà (Đắk Lắk), hình ảnh bà Lê Thị Thi (85 tuổi) lom khom dắt chiếc xe đạp cũ kỹ khiến ai đi ngang cũng phải nghẹn lại. Nghe hàng xóm bảo ngoài đường có người phát đồ tiếp tế, bà lật đật đạp chiếc xe cọc cạch ra xin ít đồ ăn, đồ uống.
Nhưng gió lớn quá, mỗi bước đi của bà như bị thổi muốn bật ngửa, bà đành xuống dắt bộ, hai tay ghì chặt ghi-đông, chân chập chững bước theo từng đợt gió rít.
Bà Thi gầy nhom, lưng còng, giọng yếu ớt kể: “Người ta nói có đồ cứu trợ, tôi tính ra xin ít đồ ăn đồ uống… Lũ khổ quá. Mà gió lớn quá, thổi muốn ngã luôn.”
Hoàn cảnh của bà càng nghe càng xót xa. Bà hiện sống cùng người chồng hơn 90 tuổi và một người con trai 40 tuổi bị bệnh, quanh năm không làm được gì. Cả gia đình nương tựa vào nhau, bà con trong xóm ai có gì cũng san sẻ cho nhà bà. Đợt lũ vừa rồi, nước tràn vào khiến căn nhà nhỏ bị ngập sâu, tài sản chẳng có bao nhiêu lại càng thêm thiệt hại. May mắn đến nay nước đã rút, nhưng cuộc sống sau lũ vẫn vô cùng chật vật.
May mắn là ngay sau đó, người dân quanh khu vực đã kịp thời hỗ trợ, đưa bà Thi vào một điểm tập kết hàng cứu trợ gần đó. Xúc động trước hình ảnh cụ bà gần 90 tuổi gò lưng dắt chiếc xe đạp cũ đi xin từng phần lương thực giữa thời tiết khắc nghiệt, một đoàn thiện nguyện đã nhanh tay tặng bà một vài phần quà là lương thực, thực phẩm, có cả chăn ấm (dù đây không phải là điểm tổ chức phát). Đặc biệt hơn, đội còn cử người hỗ trợ đưa bà Thi về tận nhà. Nhìn chiếc xe chất đầy quà cứu trợ mà thấy ấm lòng.
