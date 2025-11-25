Tin sáng 25/11: Thông tin bất ngờ vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao; bão số 15 gặp không khí lạnh có thể khiến thời tiết diễn biến khó lường

Vụ thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao: Bắt nghi phạm là bạn trai

Nạn nhân trước khi bị mất tích. Ảnh: Người lao động

Chiều 24/11, theo nguồn tin của báo Người lao động, Phòng Cảnh sát hình sự TP Hà Nội đã bắt giữ một nghi phạm để điều tra làm rõ vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên.

Theo nguồn tin, nghi phạm là bạn trai của nạn nhân.

Trước đó ngày 10/11, gia đình ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, chị Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, rồi chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, một đôi nam nữ đã đến nhà gặp chị Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3/11, chị Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4/11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không thấy về. Tối 5/11, chị Y.N. lại nhắn sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn và sau đó gia đình đã trình báo công an.

Trong quá trình tìm kiếm, người thân đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện 1 thi thể nữ giới có đặc điểm giống chị N.T.Y.N..

Ngày 24/11, người cha xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, thông qua hình xăm ghi 13/12/2006 trên cổ.

Dự báo diễn biến thời tiết xấu trong 2 ngày tới do không khí lạnh và bão sắp hình thành

Dự báo thời tiết Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông diễn biến bất lợi do không khí lạnh tăng cường. Nguồn: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm 24/11, không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Đồng thời, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và giông.

Đài khí tượng thủy văn Nam Bộ cũng vừa đưa ra nhận định, ngày 25/11, không khí lạnh tăng cường trở lại, sau cường độ ổn định và suy yếu. Nhưng đến khoảng 26-27/11 và 30/11, không khí lạnh khả năng lại tăng cường.

Cũng thời điểm này, rãnh áp thấp xích đạo có trục 5-8 độ Vĩ Bắc nối với áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông miền Trung Philippines. Từ đêm 25/11, áp thấp nhiệt đới này có xu hướng đi vào khu vực Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành cơn bão số 15.

Từ đêm 25/11, vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên biển là cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Hà Nội dự kiến chi 1.985 tỉ đồng thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức 2025

Hà Nội đề nghị chi thu nhập tăng thêm gần 2.000 tỉ đồng cho cán bộ, công chức. Ảnh: Hữu Chánh

Theo Lao Động, UBND thành phố Hà Nội dự kiến trình HĐND thành phố thông qua đề nghị dự thảo Nghị quyết về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức. Dự thảo tuân thủ Luật Thủ đô, giữ ổn định cơ bản theo Nghị quyết số 46/2024/NQ-HĐND, nhằm bảo đảm cân đối nguồn lực khi thực hiện chính quyền hai cấp.

Theo dự thảo, mức chi thu nhập tăng thêm được căn cứ vào năng lực, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức, do thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm đánh giá. Việc chi phải bảo đảm khách quan, minh bạch, công khai.

Nguồn kinh phí chi thu nhập tăng thêm được trích từ nguồn cải cách tiền lương còn dư, sau khi đã bảo đảm các chính sách xã hội, phúc lợi và ngân sách lương ổn định. Mức trích cụ thể bằng quỹ lương cơ bản nhân với hệ số do HĐND thành phố quyết định.

Dự thảo giữ nguyên phương án chi theo Nghị quyết 46/2024: 0,5 lần quỹ lương cơ bản chi hằng tháng cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức hiện có; 0,3 lần quỹ lương cơ bản chi cuối năm cho cán bộ, công chức, viên chức được đánh giá từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm cụ thể hóa phương án chi theo nguyên tắc của Nghị quyết.

Về dự kiến nguồn lực, theo Sở Tài chính thành phố Hà Nội, số biên chế của thành phố tháng 12.2024 là 23.070 người với quỹ lương 2.481 tỉ đồng. Nhu cầu kinh phí chi thu nhập tăng thêm năm 2025 dự kiến 1.985 tỉ đồng, từ nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2024 là 58.052 tỉ đồng.

Ca sĩ Đan Trường gây tranh cãi

Ca sĩ Đan Trường

Ngày 24/11, ca sĩ Đan Trường gây tranh cãi khi kêu gọi quyên góp từ thiện, thông tin trên Vietnamnet.

Với mong muốn động viên người dân miền Trung chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, anh và con trai đóng góp 100 triệu đồng cũng như vận động cộng đồng chung tay quyên góp tiền.

Nam ca sĩ vấp phải phản ứng của khán giả, bị cho là có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật khi kêu gọi quyên góp bằng tài khoản cá nhân "PHẠM ĐAN TRƯỜNG".

Căn cứ khoản 2 Điều 17 Nghị định 93/2021/NĐ-CP về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, cá nhân phải mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.

Cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.

Theo ghi nhận của phóng viên, ca sĩ Đan Trường từng nhiều lần kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản này.

Bên dưới bài đăng kêu gọi, nhiều người dùng mạng khuyên Đan Trường nên kêu gọi quyên góp vào tài khoản của cơ quan Nhà nước như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay vì tài khoản cá nhân.

Trước một bình luận khuyên can, Đan Trường đối đáp: "Không em à, đây là các fan ruột và bạn bè cũng như khán giả ở phương xa cùng nhau đóng góp, có bao nhiêu góp bấy nhiêu. Em hãy cùng anh chung tay làm việc có ích và thiết thực nhé, lo nghĩ nhiều quá rồi không làm gì hết".

Khi người này tiếp tục chất vấn, anh phản hồi: "Nếu em có đóng góp hãy có ý kiến, rất nhiều người đang đóng góp cùng anh họ không nói câu gì hết. Em có tấm lòng anh thay mặt người dân cám ơn em. Còn nếu em có thời gian rảnh ra miền Trung làm thiện nguyện cùng với mọi người em nhé. Mọi người đang rất cần đó".

Cách ca sĩ Đan Trường kêu gọi quyên góp từ thiện bằng tài khoản cá nhân và đối đáp ý kiến phản biện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Khi phóng viên VietNamNet liên hệ đặt vấn đề, ông bầu Hoàng Tuấn - quản lý ca sĩ Đan Trường nói tài khoản "PHẠM ĐAN TRƯỜNG" được nam ca sĩ ủy quyền cho ông quản lý thu nhập từ hoạt động biểu diễn, không có mục đích chi tiêu cá nhân.

Theo ông, các hoạt động từ thiện xưa nay của ca sĩ Đan Trường và công ty đều sử dụng tài khoản này. Ngoài ra, đây là hoạt động kêu gọi quy mô nhỏ trên trang cá nhân, chủ yếu xoay quanh người hâm mộ Đan Trường trong thời gian ngắn (23 và 24/11) nên không cần mở tài khoản mới.

Để minh bạch hoạt động từ thiện, ông Tuấn sẽ tiến hành sao kê sau khi đợt kêu gọi kết thúc vào tối 24/11.

Hiệu trưởng và giáo viên xô xát trong ngày liên hoan 20/11: Công an vào cuộc

Thông tin hiệu trưởng xô xát với giáo viên gây xôn xao dư luận.

Ngày 24/11, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai đã cung cấp thông tin về việc ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu (Lào Cai) và ông Ngô Ngọc N., giáo viên của trường có xảy ra xô xát.

Theo xác minh và thông tin từ các cơ quan chức năng, ngày 19/11, Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH và THCS Trạm Tấu tổ chức chương trình kỷ niệm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Sau khi tổ chức phần lễ, nhà trường có tổ chức ăn uống tại nhà hàng H.Đ. (địa chỉ thôn Km14+17, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai).

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng và ông Ngô Ngọc N., giáo viên, có xảy ra xô xát (cả hai lúc đó đều đã sử dụng rượu).

Đến 10 giờ 45 phút ngày 23/11, tài khoản Facebook tên "Ngô Năm" có đăng thông tin: "Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Uống rượu say và đánh đồng nghiệp cùng trường gây thương tích phải nhập viện" thu hút nhiều tài khoản mạng xã hội chia sẻ, bình luận.

Ngay sau khi nắm được tình hình, lãnh đạo Đảng ủy xã và UBND xã Trạm Tấu đã trực tiếp làm việc với ông Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng trường Phổ thông Dân tộc Bán trú TH và THCS Trạm Tấu, xác định có vụ việc xảy ra.

Thường trực Đảng ủy đã giao Trưởng Công an xã điều tra làm rõ vụ việc, xác định hành vi vi phạm (nếu có) và tham mưu hướng xử lý đối với cá nhân có liên quan. Giao Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã trên cơ sở báo cáo của Công an xã tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ Đảng ủy xã hướng xử lý đảng viên vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Giao Chủ tịch UBND xã chỉ đạo xử lý nghiêm viên chức vi phạm (nếu có) trên cơ sở báo cáo của công an xã theo đúng quy định của Luật Viên chức và các quy định có liên quan của pháp luật.