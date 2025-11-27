Hà Nội: Đất trường học KĐT Thành phố Giao Lưu bị 'xẻ thịt', trách nhiệm quản lý thuộc về ai?

Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã phản ánh, tại Khu đô thị (KĐT) Thành phố Giao Lưu (phường Phú Diễn, TP Hà Nội), do Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng quốc tế VIGEBA làm chủ đầu tư. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 bao gồm đầy đủ chức năng nhà ở, thương mại, văn phòng, cây xanh, hồ điều hoà...

Hiện trạng ô đất ký hiệu THPT với hàng loạt công trình nhà tạm, bãi xe... ghi nhận ngày 14/11.

Trong đó, một phần diện tích đất nằm bên trong KĐT được quy hoạch xây dựng trường học, bao gồm khu đất ký hiệu THPT (làm trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng) và ô đất ký hiệu TH.

Dù khu đô thị này đã bán nhà và cư dân về ở đông đúc từ lâu, thế nhưng chủ đầu tư lại "quên" xây trường học và các hạ tầng công cộng thiết yếu... Điều này là một phần nguyên nhân dẫn đến việc dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành, chậm bàn giao hạ tầng cho chính quyền địa phương quản lý, tạo kẽ hở cho các vi phạm phát sinh.

Đất giáo dục và cây xanh "oằn mình" gánh sai phạm

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội, tại KĐT Thành phố Giao Lưu, sau nhiều năm "đắp chiếu", ô đất ký hiệu THPT hiện đang ngang nhiên bị sử dụng làm bãi xe quy mô lớn, mọc lên hàng loạt công trình nhà tạm khung sắt, quây tôn làm gara ô tô... hoạt động kinh doanh nhộn nhịp.

Khu vực hàng rào của ô đất giáp Đường Số 2 của KĐT trước đó bị tháo bỏ nay đã được dựng lại.

Liên quan đến các công trình trên ô đất này, ngày 26/11, thông tin nhanh với PV, đại diện UBND phường Phú Diễn cho biết đã nắm được thông tin và có những giải thích cụ thể.

Về công trình khung sắt, mái bạt quy mô lớn được dựng lên trước đó, vị này cho biết đây là rạp đám cưới được người dân dựng lên, hiện đã được tháo dỡ. Đối với bãi xe quy mô lớn đang chứa hàng trăm chiếc ô tô trên đất dự án, đại diện phường Phú Diễn thông tin đây là xe của công ty kinh doanh ô tô "để nhờ".

Cũng theo vị này, ô đất hiện do công ty VIGEBA quản lý, chưa bàn giao về cho chính quyền địa phương vì vậy các vi phạm trên chưa được giải quyết triệt để.

Ngày 27/11, "rạp cưới" đã được di dời, nhưng bãi xe và các công trình nhà tạm khác vẫn vô tư hoạt động.

Ghi nhận của PV ngày 27/11 tại đây ô đất cho thấy, công trình khung sắt, mái bạt trước đó đã được tháo dỡ, di chuyển ra khỏi ô đất. Dù vậy, hoạt động tại khu vực này vẫn diễn ra nhộn nhịp, bãi xe, gara ô tô và các dịch vụ sửa chữa vẫn hoạt động, lượng xe ra vào tấp nập.

Việc sử dụng đất dự án chưa triển khai để làm bãi đỗ xe, dù là "để nhờ" hay kinh doanh, nếu không được cấp phép đúng quy định vẫn là sử dụng đất sai mục đích, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.

Ô đất ký hiệu TH bị bỏ không nhiều năm, cỏ mọc um tùm, một phần diện tích hiện đang được tận dụng để kinh doanh

Cũng theo ghi nhận, nằm cách ô đất ký hiệu THPT không xa, một ô đất khác có ký hiệu TH (đất giáo dục) cũng đang trong tình trạng bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Đáng nói, phần diện tích giáp mặt Đường Số 2 trong KĐT của ô đất hiện đang được sử dụng để kinh doanh quán bia và làm khu vui chơi trẻ em...

Bên cạnh đó, tại khu vực tuyến đường 12A (phía Đông Nam Hồ điều hòa trong KĐT), phần diện tích theo quy hoạch là đất công viên cây xanh giáp hồ điều hòa cũng đang bị "xẻ thịt" làm quán cà phê, kinh doanh dịch vụ sửa chữa, rửa xe ô tô... phá vỡ cảnh quan và không gian vốn có.

Khu vưc đường 12A giáp công viên trong KĐT hiện cũng bị biến thành nơi kinh doanh quán cà phê, rửa xe...

Cần xử lý triệt để, không để vi phạm ngang nhiên kéo dài

Việc hàng loạt công trình, bãi xe, gara ô tô, quán bia mọc lên và hoạt động công khai trên đất dự án trường học và đất cây xanh đã diễn ra trong thời gian dài, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về công tác quản lý địa bàn của chính quyền sở tại.

Trước đó, ngày 8/7/2025, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành Công văn số 3966/UBND-ĐT về việc thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Tình trạng vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng tại KĐT diễn ra tràn lan, không được xử lý dứt điểm.

Theo đó, UBND thành phố giao Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng được quy định tại Nghị định số 175/2024/NĐ-CP và Nghị định 140/2025/NĐ-CP của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Ủy ban nhân dân thành phố về tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn địa phương quản lý.

Tình trạng các sai phạm tồn tại kéo dài, đến nay vẫn không được xử lý dứt điểm không chỉ gây lãng phí tài nguyên đất đai, mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực đông dân cư.

Đất xây trường lại đang "gánh" bãi xe, nhà xưởng... là một nghịch lý cần sớm được giải quyết.

Trong khi đất dự án bị sử dụng sai mục đích, nhiều cư dân sinh sống tại KĐT Thành phố Giao Lưu vẫn đang mòn mỏi chờ đợi các tiện ích giáo dục như cam kết. Con em của cư dân phải vất vả đi tìm chỗ học ở những nơi xa hơn, trong khi đất xây trường lại đang "gánh" bãi xe, nhà xưởng... là một nghịch lý cần sớm được giải quyết.

Dư luận đang chờ đợi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ UBND phường Phú Diễn và các cơ quan chức năng TP Hà Nội để giám sát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng đất tại dự án này, chấm dứt tình trạng sử dụng đất sai mục đích, vi phạm trật tự xây dựng, trật tự đô thị và đôn đốc chủ đầu tư sớm triển khai xây dựng hạ tầng, bàn giao dự án như cam kết.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

