Đại nhạc hội kết hợp pháo hoa hoành tráng chưa từng có mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV
Đêm nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" diễn ra tối 23/1 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình sẽ là một đại nhạc hội pháo hoa quy mô hoành tráng chưa từng có với sự tham gia của gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên cùng các tiết mục nghệ thuật, pháo hoa dàn dựng công phu, với những chủng loại pháo lần đầu tiên trình diễn tại Việt Nam.
Sự kiện mang ý nghĩa văn hóa – chính trị sâu sắc, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026). Chương trình do Thành ủy Hà Nội chủ trì thực hiện, UBND TP Hà Nội phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức theo hình thức xã hội hóa. Tập đoàn Sun Group tham gia đồng hành tổ chức và tài trợ.
Lần đầu tiên Thủ đô Hà Nội tổ chức một sự kiện văn hóa – chính trị kết hợp trình diễn pháo hoa nghệ thuật quy mô 25.000 người (với 15.000 đại biểu, khách mời và gần 10.000 nghệ sĩ, diễn viên). Những giọng ca hàng đầu Việt Nam sẽ hòa nhịp trong khúc hát ngợi ca vẻ đẹp và thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước.
"Hành trình nghệ thuật" dẫn dắt khán giả đi qua 3 chương: từ "Tráng ca dưới cờ Đảng" tái hiện những dấu mốc lịch sử thiêng liêng; đến "Với Đảng, trọn niềm tin yêu" mở ra không gian nghệ thuật sâu lắng và khép lại bằng "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" – khúc ca của niềm tự hào, khát vọng và tầm nhìn về Kỷ nguyên vươn mình được đề ra tại Đại hội XIV.
Sân khấu nghệ thuật quy mô lớn nhất Việt Nam được dàn dựng với hơn 3.000 m² màn hình LED di động hoành tráng, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng laser, 3D mapping hiện đại, tạo nên "thánh đường nghệ thuật khổng lồ" – nơi các nghệ sĩ thăng hoa và mang đến trải nghiệm thị giác đa chiều, mãn nhãn.
Pháo hoa nghệ thuật được kích hoạt xuyên suốt chương trình, ở các điểm nhấn quan trọng nhất, để liên tục giữ nhịp cảm xúc và dẫn dắt cảm xúc khán giả bùng nổ dần theo từng lớp cao trào, càng về sau càng mạnh mẽ và ấn tượng hơn. Những chủng loại pháo lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam cùng hiệu ứng nghệ thuật lập trình riêng cho đại nhạc hội được thiết kế đa dạng – nhiều sắc màu – nhiều hình thái, tạo nên "sân khấu ánh sáng" ngoạn mục giữa trời đêm thủ đô. Các chuyên gia tiết lộ, lần đầu tiên màn trình diễn phối hợp cùng lúc nhiều hiệu ứng nghệ thuật biến đổi liên tục: từ hiệu ứng thị giác như tạo hình trái tim, ngôi sao, vương miện hoa cẩm tú cầu, cho đến hiệu ứng chuyển động biến hình phong phú, hiệu ứng khói màu 7 sắc cầu vồng, hiệu ứng sói hú…
Gần 10.000 đơn vị pháo hoa tầm cao cùng hệ thống giàn phun hỏa thuật hiện đại sẽ được đội ngũ 80 chuyên gia trong và ngoài nước tham gia lắp đặt, vận hành. Tất cả sẽ sử dụng hệ thống lập trình và thiết bị hiện đại, hỗ trợ thời gian kích nổ chính xác tới 0,0001 giây, giúp hiệu ứng pháo khớp theo nhạc ở mức gần như ngay lập tức.
Tập đoàn Sun Group đã phối hợp chặt chẽ cùng Bộ Tư lệnh Thủ đô và Công ty TNHH Một thành viên Hóa chất 21 (Z121) để xây dựng, triển khai trận địa pháo hoa tại khu vực SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Trong đó, 950 giàn phun pháo hoa và 4.400 ống pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà và hai bên cánh khán đài B theo địa hình vòng cung. Bên ngoài sân là trận địa 4.600 pháo hoa nổ tầm cao được bố trí từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung thể thao dưới nước, phường Từ Liêm.
Trận địa được thiết kế nhằm tối ưu mọi góc nhìn của khán giả trong và ngoài sân vận động, đảm bảo ngắm pháo hoa từ mọi hướng. Tất cả sẽ tạo nên một đại nhạc hội pháo hoa có quy mô và chất lượng nghệ thuật cao nhất từ trước tới nay, để lại dấu ấn đặc biệt trong đời sống văn hóa – nghệ thuật của Thủ đô và cả nước.
Sau gần 2 thập kỷ lập nghiệp và phát triển tại Việt Nam, Sun Group đã gắn liền với các mùa Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (DIFF) cùng hàng loạt show diễn nghệ thuật kết hợp pháo hoa quy mô, tạo dấu ấn bùng nổ tại các điểm đến như Phú Quốc, Đà Nẵng, Cát Bà… Việc đồng hành cùng sự kiện nghệ thuật đặc biệt của đất nước trong thời khắc đầy ý nghĩa không chỉ thể hiện khát vọng của Sun Group trong phát triển công nghiệp văn hóa, nâng tầm các sự kiện nghệ thuật biểu diễn, mà còn khẳng định trách nhiệm xã hội và tâm huyết của Tập đoàn, mang đến những giá trị tinh thần giàu ý nghĩa, bền vững cho cộng đồng.
