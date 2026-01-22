Mới nhất
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?

Thứ năm, 16:08 22/01/2026 | Thời sự
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; nhiệt độ đã giảm từ 5-10 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày và đêm 22/1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.

Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/01.

Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ C, riêng vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độC.

Thời tiết Hà Nội: Có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại đến hết ngày 23/01. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào? - Ảnh 1.

Theo dự báo, thời tiết Hà Nội có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại đến hết ngày 23/1. Ảnh minh họa: Báo Lao động

Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới:

Thời tiết Hà Nội ngày mai (23/1): Nhiều mây không mưa, mức nhiệt trong ngày dao động từ 12-18 độ.

Đến cuối tuần (từ ngày 24, 25/1): Trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, mức nhiệt trong ngày tăng dần, cao nhất đến 23 độ.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào? - Ảnh 2.

Bảng dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (Nguồn: NCHMF)

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới:

Thứ Sáu, ngày 23/1/2026: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt dao động từ 12-18 độ.

Thứ Bảy, ngày 24/1/2026: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-20 độ.

Chủ nhật, ngày 25/1/2026: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 16-23 độ.

