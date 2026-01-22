Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?
GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới
Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (22/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa; nhiệt độ đã giảm từ 5-10 độ.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh ngày và đêm 22/1, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại; vùng núi Bắc Bộ trời rét hại, riêng Điện Biên và Lai Châu trời rét, có nơi rét đậm.
Dự báo đợt rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến hết ngày 23/01.
Khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-12 độ C, riêng vùng núi 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độC.
Thời tiết Hà Nội: Có mưa nhỏ; trời rét đậm, rét hại đến hết ngày 23/01. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-12 độ C.
Theo dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới:
Thời tiết Hà Nội ngày mai (23/1): Nhiều mây không mưa, mức nhiệt trong ngày dao động từ 12-18 độ.
Đến cuối tuần (từ ngày 24, 25/1): Trời không mưa, trưa chiều hửng nắng, mức nhiệt trong ngày tăng dần, cao nhất đến 23 độ.
Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới:
Thứ Sáu, ngày 23/1/2026: Nhiều mây, không mưa. Mức nhiệt dao động từ 12-18 độ.
Thứ Bảy, ngày 24/1/2026: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 14-20 độ.
Chủ nhật, ngày 25/1/2026: Có mây, không mưa, trời hửng nắng. Mức nhiệt dao động từ 16-23 độ.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ CThời sự - 8 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.
Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lănThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.
Khối không khí lạnh mạnh tăng cường tràn về, thời tiết Hà Nội và miền Bắc có mưa, rét đậm?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm ngày 20/1 đến ngày 21/1 miền Bắc lần lượt chuyển sang trạng thái mưa rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mạnh. Cùng với mưa và gió mạnh, rét đậm có thể xảy ra vào ngày 22-23/1.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?Thời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọngThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét ở Hà Nội và miền BắcThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng giữa tuần một đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về miền Bắc làm trời chuyển mưa rét. Dự báo đợt rét này có thể kéo dài 3-4 ngày.
Tin sáng 19/1: Bắc Bộ rét nhất dưới 6°C khi không khí lạnh tràn về; Hà Nội tạm cấm toàn bộ phương tiện nhiều tuyến đường trong 4 ngàyThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Không khí lạnh tràn về, ảnh hưởng đến một số nơi ở Đông Bắc Bắc Bộ và tiếp tục tăng cường mạnh hơn trong ngày 21/1; Các ngày 18, 21, 23, 24/1, Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên nhiều tuyến đường theo từng khung giờ...
Trục vớt, tiêu hủy quả bom 250kg sót lại sau chiến tranh trên sông LamThời sự - 3 ngày trước
GĐXH - Một quả bom phá còn nguyên kíp nổ, nặng khoảng 250kg, sót lại từ thời chiến tranh vừa được lực lượng công binh Nghệ An trục vớt và tiêu hủy an toàn. Quả bom nằm sát khu dân cư ven sông Lam, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt lớn đối với người dân địa phương.
Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?Thời sự
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.