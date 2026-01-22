Mâu thuẫn trên mạng TikTok, nhóm thanh niên Hải Phòng mang hung khí sang Quảng Ninh hỗn chiến
GĐXH - Do mâu thuẫn trên mạng xã hội TikTok, 13 nam thanh thiếu niên Hải Phòng mang theo hung khí sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh tìm nhóm thanh thiếu niên khác đánh nhau.
Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn phường Yên Tử vào rạng sáng ngày 11/1/2026.
Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện trang Facebook “Uông Bí 24h” đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng, hò hét, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực gần vòng xuyến ngã ba đường Quốc lộ 10, thuộc phường Yên Tử.
Nhận định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây hậu quả phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự đã khẩn trương phối hợp với Công an phường Yên Tử tổ chức xác minh, điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.
Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn, khiêu khích nhau trên mạng xã hội TikTok, một nhóm gồm 13 nam thanh thiếu niên sinh sống tại TP Hải Phòng đã chuẩn bị nhiều hung khí nguy hiểm như dao phóng tự chế gắn ống tuýp kim loại, đinh ba, súng ná cao su bắn đạn, vỏ chai thủy tinh; đồng thời mang theo áo phao, mặt nạ và sử dụng xe mô tô di chuyển sang địa bàn tỉnh Quảng Ninh với mục đích tìm nhóm thanh thiếu niên khác để đánh nhau.
Khi di chuyển qua khu vực cầu Đá Bạc (phường Yên Tử), nhóm này đã gặp và xảy ra mâu thuẫn, khiêu khích, truy đuổi với một nhóm gồm 9 nam thanh thiếu niên sinh sống trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Đến khoảng 1 giờ 24 phút rạng sáng ngày 11/1, tại đoạn đường từ Km3+400 Quốc lộ 10 (thuộc phường Yên Tử), hai nhóm đã sử dụng hung khí, điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, hò hét, chửi bới, truy đuổi nhau trên đường, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn cho người tham gia giao thông.
Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 20 đối tượng liên quan để điều tra, làm rõ. Đáng chú ý, các đối tượng có độ tuổi từ 16 đến 22, trú tại TP Hải Phòng và một số địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.
Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 20 đối tượng về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật
Cơ quan công an khuyến cáo thanh thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, mang theo hung khí, tham gia các hành vi gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương tăng cường quản lý, giáo dục con em mình, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
GĐXH - Gặp bé gái SN 2013, đối tượng Ngô Văn Giang (SN 2002, trú tại tỉnh Thái Nguyên) nảy sinh ý định xâm hại tình dục. Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, bắt tạm giam Giang xử lý theo quy định của pháp luật.
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 12h ngày 20/1 - 12h ngày 21/1) hàng chục trường hợp người đi xe máy "quên" đội mũ bảo hiểm và tài xế ô tô không thắt dây an toàn đã bị hệ thống Camera AI ghi lại.
GĐXH - Chu Văn Lưu sử dụng sổ đỏ giả để lừa đảo, chiếm đoạt 740 triệu đồng của nạn nhân. Công an Hà Tĩnh khởi tố đối tượng về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ.
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa triệt phá chuyên án, khởi tố vụ sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng do Vũ Thị Thu Hà (SN 1996, Giám đốc Công ty TNHH Celab Cosmetics) cầm đầu.
GĐXH - Sau gần 17 năm trốn chạy qua nhiều quốc gia, thay tên đổi họ để che giấu thân phận, Lầu Bá Cải - đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội mua bán trái phép chất ma túy đã bị Công an xã Nậm Cắn (Nghệ An) bắt giữ ngay tại bản biên giới.
GĐXH - Nắm bắt được nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong khi đó vé xe khách đi các tuyến phải đặt trước để giữ chỗ. Thắng và Thế cấu kết với nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
GĐXH - Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, danh tính 3 người trên xe máy tông trọng thương CSGT ở Quảng Trị đã được xác định.
GĐXH - Qua nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan thu được, Công an tỉnh Quảng Trị bóc tách, làm rõ từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam.
GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.
GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).
