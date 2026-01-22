Tin sáng 22/1: Miền Bắc rét buốt đến ngày nào? mãn nhãn màn tổng duyệt bắn pháo hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng
GĐXH - Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; tối 21/1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra buổi tổng duyệt chương trình bắn pháo hoa hỏa thuật chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Tối 21/1, tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) đã diễn ra buổi tổng duyệt trình diễn pháo hoa trong khuôn khổ chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng và chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng. Trong khuôn khổ buổi tổng duyệt, Ban tổ chức đã tiến hành thử nghiệm 300 quả pháo hoa tầm cao cùng toàn bộ hệ thống hỏa thuật. Màn bắn thử pháo hoa kéo dài khoảng 5 phút, được triển khai theo kịch bản tổng duyệt chương trình.
Theo Ban tổ chức, lần bắn pháo hoa nghệ thuật này khác biệt hoàn toàn so với việc bắn pháo hoa thông thường khi kịch bản được các chuyên gia pháo hoa xây dựng chặt chẽ, đảm bảo đồng bộ giữa ánh sáng, màu sắc và thanh âm.
Điểm bắn pháo hoa được bố trí tại khu vực sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Trong đó, pháo hoa hỏa thuật được lắp đặt trên mái và hai bên cánh gà khán đài B. Ngoài ra, pháo hoa nổ tầm cao được bố trí tại khu vực từ nửa đường Lê Đức Thọ qua cột đồng hồ đến bãi đất trống trước Cung Thể thao dưới nước, phường Từ Liêm (Hà Nội).
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (21/1), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ đã giảm từ 6-9 độ. Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.
Trên đất liền chiều tối và đêm 21/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Bắc Trung Bộ và Tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Trên đất liền gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1, ở khu vực Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa nhỏ rải rác.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét hại; rét đậm diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa kéo dài đến khoảng ngày 23/1; khu vực từ Nghệ An đến Tp. Huế trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ C; ở khu vực Nghệ An đến Tp. Huế phổ biến 14-17 độ C.
Khu vực Hà Nội từ chiều tối 21/1 đến sáng 22/1 có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm đến khoảng ngày 23/1. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 10-13 độ C.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm 21/1 đến ngày 23/1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá.
Trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
Chiều 21-1, giá vàng miếng SJC được các công ty vàng niêm yết mua vào 168 triệu đồng/lượng, bán ra 170 triệu đồng/lượng, tăng tiếp 800.000 đồng/lượng so với buổi sáng.
Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% các loại cũng được giao dịch quanh mốc cao kỷ lục.
Vàng nhẫn thương hiệu SJC được Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết 165,4 - 167,9 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 800.000 đồng so với buổi sáng.
Giá vàng nhẫn 99,99% thương hiệu PNJ được Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch lên tới 165 triệu đồng/lượng mua vào, 168 triệu đồng/lượng bán ra.
Trong vòng 1 ngày, cả giá vàng miếng SJC lẫn vàng nhẫn tăng tổng cộng 5 triệu đồng/lượng.
Giá vàng trong nước lập đỉnh theo giá thế giới, khi kim loại quý trên sàn quốc tế duy trì ở mức cao nhất từ trước tới nay – 4.856 USD/ounce. Trong phiên hôm nay, có thời điểm giá vàng áp dụng mốc 4.900 USD/ounce.
Kim loại quý lập đỉnh thúc đẩy doanh thu của các công ty vàng cũng đạt kỷ lục.
NLĐ đưa tin, sáng 21/1, lãnh đạo UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo ban đầu từ cơ quan công an liên quan đến vụ Thượng úy CSGT Công an tỉnh này, gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh.
Theo đó, nhóm thanh, thiếu niên kẹp 3 trên xe máy BKS: 38AA-293.93, tông thẳng vào Thượng úy CSGT Phan Lâm Phương được xác định, gồm: Hoàng Gia Bảo (SN 2010, người cầm lái), Phan Trọng Bảo (SN 2009, cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và Nguyễn Kim Chi (SN 2010, trú xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị).
Cú tông mạnh khiến Thượng úy Phương gãy chân trái và xương chậu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhóm thanh, thiếu niên trên xe máy bị xây xát nhẹ.
Như Người Lao Động Online đã thông tin, khoảng 15 giờ 12 ngày 20-1, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tuyên Sơn.
Phát hiện xe máy 38AA-293.93 chở 3 người (2 nam, 1 nữ) lưu thông theo hướng Bắc - Nam, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng, tông vào Thượng úy Phương, khiến nạn nhân văng ra lề đường.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tiết giao thông.
Vụ việc đã được báo cáo lên các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
NLĐ đưa tin, ngày 20/1, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị này đang điều trị tích cực cho 3 bệnh nhi nhập viện trong tình trạng giảm ý thức, buồn nôn và nôn do bị ngộ độc khi uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột.
Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 19-1, bệnh viện có tiếp nhận 3 nữ bệnh nhi là chị em ruột trong 1 gia đình gồm: B.T.H.Q. (SN 2014); B.T.H.P. (SN 2019) và B.T.H.T. (SN 2020), cùng ngụ xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.
Thời điểm vào viện, các bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột (nghi do thành phần Natri Floaxetat). Ngay sau đó, các bệnh nhân đã nhanh chóng được đưa tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để điều trị.
Tại đây, các y, bác sĩ đã tiến hành hỗ trợ hô hấp, hỗ trợ kháng sinh, bù dịch điện giải, giảm hấp thu độc chất, dinh dưỡng, thải độc bằng phương pháp tăng cường bài niệu.
Đến 16 giờ ngày 20-1 (sau 18 giờ vào viện) sức khỏe các bệnh nhi đã được cải thiện. Trong đó, bệnh nhân B.T.H.Q. có tiến triển tốt hơn nhưng còn nôn, chưa có rối loạn nhịp tim, bệnh nhân đã có nhận thức, tiếp xúc được. Bệnh nhân B.T.H.P. tiếp xúc chậm, còn buồn nôn và nôn dịch vàng, chưa có rối loạn nhịp. Bệnh nhân B.T.H.T., ý thức giảm hôn mê, co giật toàn thân nhiều lần kéo dài, có tổn thương tim, rối loạn nhịp tim, đang được lọc máu liên tục.
Theo lời kể của người nhà các bệnh nhi, khoảng 16 giờ ngày 19-1, các cháu đã được mẹ ruột là B.T.N. (SN 1991) cho uống trà sữa pha thuốc diệt chuột màu đỏ không rõ loại.
Sau khi uống, trẻ xuất hiện đau bụng, đau đầu, buồn nôn, nôn, sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện. Sau đó, được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc tiến hành gây nôn, rửa dạ dày, truyền dịch. Đến 22 giờ thì nhập Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục cấp cứu, điều trị.
Về thông tin mẹ ruột cho trẻ uống trà sữa có chứa thuốc diệt chuột, theo nguồn tin từ một lãnh đạo Công an xã Thạch Quảng, thông tin trên là đúng sự thật. Không chỉ có 3 trẻ nhỏ bị ngộ độc mà người mẹ cũng uống thuốc diệt chuột, hiện đang cấp cứu thở máy tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, trong tình trạng hôn mê.
Nguyên nhân dẫn tới sự việc được cơ quan chức năng bước đầu xác định do mâu thuẫn gia đình, người vợ trẻ trong lúc nóng giận đã làm chuyện dại dột.
Hiện, vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp làm rõ.
