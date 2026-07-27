NSND Lan Hương 'dở khóc dở cười' với màn nói ngọng thời thơ ấu của con trai

Vợ chồng NSƯT Đỗ Kỷ và NSND Lan Hương - "cặp đôi vàng" của làng kịch nghệ phía Bắc từ sau khi nghỉ hưu đã bước sang một trang mới: Nhịp sống chậm lại, không còn vướng bận những áp lực quản lý hay guồng quay hối hả của những buổi quay phim, ghi hình.

Trên trang cá nhân, người hâm mộ thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc đời thường vô cùng bình dị của hai nghệ sĩ. Cả hai thường xuyên cùng nhau tập thể thao, làm việc nhà hay đơn giản là thong dong dạo phố. Dù ở bất cứ đâu, người ta cũng thấy NSƯT Đỗ Kỷ ân cần tháp tùng bà xã, từ những chuyến đi chơi xa hay đi sự kiện giải trí.

Mới đây, hình ảnh nam nghệ sĩ hộ tống bà xã đi làm giám khảo cuộc thi Tìm kiếm tài năng MC nhí toàn quốc 2026 rồi lặng lẽ ngồi chờ suốt 4 giờ đồng hồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. "Hạnh phúc như một cây nhỏ mà hàng ngày chúng ta phải tưới tắm. Không phải một người mà cần cả hai người chung tay tưới, cây mới phát triển tốt", NSND Lan Hương hạnh phúc chia sẻ.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ hộ tống và lặng lẽ ngồi đợi bà xã - NSND Lan Hương tại sự kiện ở Hà Nội mới đây. Ảnh: Ngọc Mai

Cũng tại sự kiện MC nhí toàn quốc, NSND Lan Hương khiến nhiều người thích thú khi bật mí tổ ấm "tứ đại đồng đường": 2 người con trai và 3 cháu nội nhưng không hề mâu thuẫn hay có khoảng cách giữa các thế hệ. Đặc biệt, dù luôn tôn trọng sự phát triển tự nhiên của con trẻ, NSND Lan Hương đặc biệt khắt khe và chú trọng trong việc định hướng ngôn ngữ. Để minh chứng cho điều này, chị kể lại một kỷ niệm "cười ra nước mắt" trong hành trình uốn nắn phát âm cho cậu con trai từ thuở lên ba.

Nữ nghệ sĩ kể lại, khi còn nhỏ, con trai nũng nịu đòi mẹ đưa lên phòng ngủ ở tầng 3 nhưng lại nói ngọng dấu ngã (~) và dấu sắc ('): "Mẹ ơi, mẹ 'cóng' con lên tầng 3". Chị đã kiên quyết từ chối cho tới khi nào con nói được chữ 'cõng' thì NSND Lan Hương mới làm.

Đứng trước sự cứng rắn của mẹ, sau một hồi mệt mỏi dưới chân cầu thang, cậu bé đã lém lỉnh tìm cách "biến báo" từ ngữ: "Mẹ ơi, đưa con lên tầng 3!". Nữ NSND bật cười bảo, kể như vậy để thấy rằng, ngôn ngữ của trẻ cần được rèn giũa nghiêm túc nhưng cũng đầy linh hoạt ngay từ trong chính môi trường gia đình.

NSND Lan Hương lần đầu "bóc phốt" con trai từng nói ngọng. Video: Ngọc Mai

Hiện tại, với vai trò đào tạo diễn viên trẻ, NSND Lan Hương chỉ ra một thực tế trong công tác đào tạo đó là yêu cầu tiên quyết về đài từ. Trước khi vươn tới những kỹ thuật cao siêu để "nói hay, nói tốt", người nghệ sĩ bắt buộc phải "nói đúng". Việc các thí sinh nhí, thầy cô và phụ huynh cùng nhau trân trọng vẻ đẹp của ngôn ngữ, khát khao truyền tải văn hóa Việt, theo chị không hề là những điều sáo rỗng.

"Nghe có vẻ xa xôi nhưng đây chính là những viên gạch đầu tiên, đóng góp vô cùng thiết thực vào sự phát triển của nền văn học nghệ thuật Việt Nam nói chung", NSND Lan Hương khẳng định.

NSND Lan Hương sửa giọng cho thí sinh MC nhí. Video: Ngọc Mai

Lan Hương tên đầy đủ là Nguyễn Thị Lan Hương, sinh năm 1961 tại Hà Nội, từng học khóa diễn viên tại Nhà hát kịch, sau khi tốt nghiệp, bà hoạt động tại Nhà hát Kịch Việt Nam và lấy nghệ danh Hương Bông.

Lan Hương từng tham gia trong một số phim điện ảnh như: Trở về Sam Sao, Đêm cuối năm, Mùa ổi và nhiều bộ phim truyền hình như Bến đò Lăng, Gió làng Kình, Vệt nắng cuối trời, Nếp nhà, Bí thư tỉnh ủy,... Bà cũng tham gia nhiều vở diễn của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Năm 2001, bà đoạt giải nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore lần thứ 14 cho vai cho vai diễn Thủy trong tác phẩm điện ảnh Mùa ổi (2000) của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Với những đóng góp lớn cho ngành nghệ thuật của nước nhà, Lan Hương được phong tặng danh hiệu NSND vào năm 2011.

Về đời tư, năm 1988, Lan Hương kết hôn với diễn viên Đỗ Kỷ, hai người cùng là diễn viên kịch. Họ sinh được hai người con trai. Ở tuổi hưu, cặp đôi vẫn đồng hành cùng nhau trong cuộc sống và vẫn đam mê nghệ thuật, thường xuyên tham gia phim truyền hình, làm giám khảo các chương trình...

