Quang Sự cùng Quỳnh Châu ngồi giữa trưa nắng ghi hình 3 trang hội thoại

Bộ phim "Dưới ô cửa sáng đèn" đang đi đến chặng cuối, khán giả háo hức về cái kết của phim, nhất là với cặp nhân vật Sinh (Quang Sự) và Diệu (Quỳnh Châu). Đặc biệt, vai Sinh của Quang Sự đảm nhận gây ấn tượng với khán giả bởi đây là một anh chàng hiền lành, luôn quan tâm, giúp đỡ người khác trong đó có Diệu - cô hàng xóm xinh đẹp nhưng trắc trở trong chuyện tình cảm.

Trong phim "Dưới ô cửa sáng đèn", Sinh là trưởng phòng kinh doanh, một ông bố đơn thân khô khan, khó tính, sống nguyên tắc nhưng không hề hà tiện. Anh nghĩa khí với bạn bè, thương người thân nhưng lại nặng sĩ diện. Quang Sự tiếp tục khẳng định độ chín trong diễn xuất khi lựa chọn lối thể hiện tối giản, tập trung vào ánh mắt và những khoảng lặng. Nhân vật vì thế hiện lên chân thực, nhiều chiều, vừa gai góc vừa chất chứa tổn thương.

Quang Sự vai Sinh trong "Dưới ô cửa sáng đèn". Ảnh VTV

Theo diễn viên Quang Sự, giữa anh và nhân vật Sinh có khá nhiều điểm tương đồng. Sinh là một người rất rõ ràng, không xin xỏ nhưng cái gì cũng phải đúng nguyên tắc. Nam diễn viên cũng ấn tượng với một số phân đoạn giữa Sinh với Tài (Tuấn Tú). Đó là hai người đàn ông đều bước vào độ tuổi trung niên, mỗi người có một hoàn cảnh riêng. Giữa hai người luôn bộc lộ cảm giác vui, hài hước nhưng ẩn sâu bên trong là những câu chuyện sâu sắc.

Chia sẻ trên Thời báo VTV, Quang Sự tiết lộ về cảnh quay mà anh cảm thấy đáng nhớ nhất đó là cảnh Sinh tát "báo thủ" Vân - em gái của Sinh. Kết hợp với tâm lý nhân vật nên đôi khi nam diễn viên cảm thấy sợ và áy náy nếu Ngọc Huyền có vấn đề gì sau cái tát đó, nhưng may sao mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ. Cảnh đó Ngọc Huyền diễn rất tốt.

Quang Sự và Quỳnh Châu lần đầu đóng cặp với nhau. Ảnh VTV

Lần đầu Quang Sự và Quỳnh Châu đóng cặp với nhau, hai nhân vật Sinh và Diệu có khá nhiều cảnh chung ấn tượng, nhưng một trong những cảnh mà nam diễn viên ấn tượng nhất lại liên quan đến quá trình ghi hình. Hôm đó 12 giờ trưa, hai diễn viên ngồi thoại hơn 3 trang giấy. Thời điểm đó, Quang Sự còn phải mặc áo khoác giữa trời nắng. "Thật sự đó là cảnh quay nhớ nhất khi Quang Sự quay cùng Quỳnh Châu", anh nói.

Cảnh quay khiến Quang Sự ấn tượng nhất khi diễn cùng Quỳnh Châu. Ảnh VTV

Theo tiết lộ từ Quang Sự, từ giờ đến cuối phim, Diệu và Sinh còn rất nhiều phân cảnh cùng với nhau. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn giữ kín cái kết giữa hai nhân vật để khán giả hồi hộp theo dõi, cảm nhận về bộ phim cũng như hai nhân vật đang được khán giả tích cực "đẩy thuyền".



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