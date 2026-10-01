Vai diễn của Trọng Lân bị ghét và gây tranh cãi trong 'Mùa hè năm ấy'

Diễn viên Trọng Lân sinh năm 1993, được khán giả biết đến khi xuất hiện trong một số dự án phim truyền hình ăn khách trên sóng truyền hình VTV. Nam diễn viên thường được gắn mắc "trai hư" khi xuất hiện trong nhiều bộ phim: "Quỳnh búp bê", "Người phán xử", "Hoa hồng trên ngực trái", "Cô gái nhà người ta",... với hình tượng bất cần, hư hỏng,...



Cho đến khi góp mặt trong "Lối về miền hoa", nam diễn viên 9X đã có cơ hội thay đổi hình ảnh. Nhưng rồi, đến với vai Khải trong "Gia đình mình vui bất thình lình", Trọng Lân lại về với hình ảnh trai hư.

Diễn viên Trọng Lân - gương mặt quen thuộc với khán giả phim truyền hình. Ảnh VTV

Trong bộ phim "Cách em 1 milimet", Trọng Lân khiến khán giả bất ngờ khi vào vai Đức - chàng trai đầy sẻ chia, yêu thương với nhóm bạn thân trong "Đại bản doanh".

Khán giả bất ngờ với vai Tùng của Trọng Lân trong "Mùa hè năm ấy". Khác hẳn các vai diễn công tử ăn chơi, hư hỏng, lần này, nam diễn viên hoàn toàn "lột xác" với vẻ ngoài chững chạc, thành công.

Không còn là hình ảnh công tử ăn chơi hay những vai chính diện quen thuộc, Trọng Lân mang trong một tâm lý phức tạp hơn - lịch thiệp nhưng ẩn giấu vô số toan tính.



Trọng Lân vai Tùng trong "Mùa hè năm ấy".

Từ một chàng trai hòa đồng với các bạn khi còn đi học cấp 3, Tùng đã trở thành một người hoàn toàn khác. Nhân vật Tùng càng về sau, khi trải qua mọi chuyện và Tùng nhận ra mình không thể có được tình cảm đáp lại, sự hiếu thắng đã nổi lên và chi phối toàn bộ suy nghĩ cũng như hành động nên thể hiện tính toán, mưu mẹo khiến khán giả có ác cảm.

Trong tập 23, khi bị Phương (Minh Thu) thẳng thắn cho rằng giữa cả hai chỉ là bạn nên Tùng cho rằng Phương đang phủ nhận tình cảm chân thành 10 năm qua của mình và gay gắt mỉa mai gu của cô là thích kẻ "ra tù vào tội" như Khánh (Tô Dũng). Phương bất bình vì Tùng phán xét người khác và yêu cầu chấm dứt cuộc nói chuyện. Trong lúc Tùng kích động lao vào ôm chặt kéo giữ Phương, bà Ngọc (Vân Dung) - mẹ của Phương đã kịp thời chạy ra, khiến Tùng phải bỏ về.

Tùng uống rượu và mất kiểm soát khi cố tình ôm Phương.

Chưa dừng lại ở đó, trong tập 24 mới phát sóng, nhân vật Tùng của Trọng Lân tiếp tục gây làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội. Trong cuộc gặp với bà Ngọc, Tùng đã cho rằng bà Ngọc chấp nhận Khánh và Phương đến với nhau nên từ chối sự giúp đỡ của mình. Tùng phản đối chuyện tình cảm này.

Tùng cho rằng Khánh là người không đáng tin tưởng. Những lời nói của Tùng như xát muối vào tim bà Ngọc. Trên đường ra về, bà Ngọc bất ngờ bị tụt huyết áp, ngất xỉu giữa đường.

Tùng luôn tìm cách thao túng tâm lý bà Ngọc để bà ghét và cấm đoán Khánh yêu Phương.

Tại bệnh viện, khi nhìn thấy Phương và Khánh đi cùng nhau, Tùng nổi cơn ghen, anh tìm cách đuổi khéo Khánh về. Tuy nhiên Khánh không đi, ở lại bệnh viện để giúp Phương chăm sóc mẹ. Một loạt hành động mờ ám của Tùng trong tập phim vừa qua hé lộ những thủ đoạn sắp tới sẽ nhắm vào bà Ngọc, Phương và Khánh. Tùng đang giúp bà Ngọc mua căn hộ chung cư, nhưng rất có thể đây lại là "cái bẫy" để thao túng bà Ngọc và ép buộc tình cảm với Phương. Tùng cũng "cài cắm" nhân viên có lòng đố kỵ với Phương vào những công việc sắp tới...

Trên một số diễn đàn phim Việt trên mạng xã hội, làn sóng phản ứng dữ dội với nhân vật Tùng của Trọng Lân. Không ít khán giả phản đối chuyện tình cảm gượng ép, cố tình xen vào tình yêu giữa Phương và Khánh ngay từ hồi đi học. Tùng giúp Phương không phải vì tình bạn, tình yêu mà chỉ là chỉ là mong muốn ích kỷ cá nhân. Không ít khán giả quả quyết cứ mỗi lần thấy Tùng là chỉ muốn chuyển kênh vì thấy ghét.

Vai Tùng của Trọng Lân trong "Mùa hè năm ấy" bí hiểm, đầy toan tính.

Trước phản ứng của khán giả về nhân vật Tùng, chia sẻ trên Thời báo VTV, Trọng Lân cho biết: "Cũng hơi lo một chút. Nhưng tôi tin rằng qua rất nhiều vai diễn mà mình từng thể hiện, khán giả đã tin tưởng và thấy thích thú với cách tôi diễn xuất cũng như những gì tôi truyền tải vào nhân vật. Mỗi nhân vật đều có một tính cách riêng, người diễn viên không thể lúc nào cũng đòi hỏi hay lựa chọn chỉ đóng một dạng vai nhất định. Trách nhiệm của mình là phải thể hiện thật tốt nhân vật mình được giao".

Cảnh trong phim "Mùa hè năm ấy".

Theo Trọng Lân, khán giả ghét nhân vật Tùng là hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, phải có lý do gì đó đẩy Tùng vào hoàn cảnh bắt buộc phải trở thành một kẻ mưu mẹo, xấu xa. Nam diễn viên luôn bám chặt vào những mấu chốt tâm lý đó để khán giả nhìn thấy "phần người" bên trong anh ta.

(Ảnh: VTV, FBNV)

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