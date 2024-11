Đâm chủ nợ vì bị đòi tiền

Ngày 30/11, Công an TP Hà Nội cho biết Công an huyện Mê Linh đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Dũng (34 tuổi, người địa phương) về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, Dũng nhiều lần bị anh L.V.H. (36 tuổi, ở huyện Mê Linh) đòi tiền nợ. Chiều 18/11, 2 người xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau tại thôn Khê Ngoại 4, xã Văn Khê, huyện Mê Linh.

Đối tượng Dũng (ảnh CAHN).

Sau đó, Dũng bực tức bỏ đi mua con dao nhọn rồi quay lại chỗ anh H., đâm một nhát vào vùng bụng đối phương.

Cú đâm khiến nạn nhân bị thương tích nặng. Kết quả giám định cho thấy anh H. bị tổn thương sức khỏe 81%.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Dũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Mê Linh đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.