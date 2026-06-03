Đàm Thu Trang bên 2 con: 'Mẹ học cách yêu dịu dàng hơn'

Mới đây, Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc bên 2 con kèm trạng thái: "Các con lớn lên từng ngày… còn mẹ học cách yêu bằng sự dịu dàng hơn". Những khoảnh khắc giải quyết đơn giản nhưng ấm áp nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, bởi phía sau đó là câu chuyện về quá trình làm mẹ đã thay đổi hoàn toàn người đẹp xứ Lạng.

Trong bộ ảnh, Đàm Thu Trang xuất hiện bên hai con là bé Suchin và Sutin, ghi lại những khoảnh khắc cận kề của ba mẹ con. Bà xã doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La ) cho biết, công việc lưu giữ hình ảnh gia đình đã trở thành một thói quen đặc biệt của gia đình cô.

"Trong gia đình tôi, việc chụp ảnh cùng nhau luôn là một phần của những kỷ niệm. Sinh nhật con, sinh nhật ba mẹ… năm nào cũng vậy, tôi luôn muốn lưu lại từng khoảnh khắc khắc, từng dấu giây để thấy hành trình con lớn lên. Đó cũng là món quà dành cho con sau này", cô chia sẻ.

Đàm Thu Trang chia sẻ khoảnh khắc cùng 2 con.

Sau 7 năm kết hôn, Đàm Thu Trang rút lui khỏi hoạt động giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm lo tổ ấm nhỏ. Người đẹp gọi chồng con là "kho báu của cuộc đời". Cô tiết lộ hôn nhân và làm mẹ đã thay đổi cô rất nhiều: "Trước kia, tôi thuộc kiểu thích yên tĩnh, ở một mình và thậm chí không thích tiếng trẻ con khóc. Nhưng từ khi làm mẹ, tôi trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều. Tôi cũng đọc rất nhiều để hiểu từng giai đoạn phát triển của con, để khi mọi chuyện xảy ra mình có thể bình tĩnh đối diện".

Đặc biệt, theo Đàm Thu Trang một điểm thay đổi lớn nhất của cô khi làm mẹ đó là nói lời yêu thương. "Có lẽ vì xuất thân từ miền Bắc, nơi mà biểu đạt tình cảm thường kín đáo, dè dặt hơn. Tôi chưa từng nói "con yêu bố mẹ" một cách tự nhiên. Vì vậy, khi trở thành mẹ, tôi quyết định sẽ thay đổi điều ấy. Tôi muốn các con cảm thấy việc nói "con yêu mẹ" là chuyện rất đỗi bình thường, là một phần trong ngôn ngữ hàng ngày của gia đình.

Tôi dạy con biết nói lời cảm ơn và xin lỗi. Nghe thì đơn giản, nhưng nhiều người lớn vẫn còn ngại. Cá nhân tôi, mỗi khi nhờ Suchin lấy giúp vật gì, tôi đều cảm ơn con. Dần dần, tôi thấy con cũng hình thành thói quen đó, con biết cảm ơn mẹ, biết nhận lỗi khi làm sai. Những điều ấy tuy nhỏ, nhưng lại khiến tôi cảm thấy mình đang gieo những hạt mầm tốt đẹp trong con", cô nói.

"Tôi không bao giờ ngại xin lỗi con... Tôi từng nói với Suchin: "Mẹ không biết hết mọi thứ đâu, mẹ cũng phải học". Tôi không muốn con nghĩ người lớn luôn đúng, còn trẻ con thì không có quyền phản biện hay được nghe lời xin lỗi... Việc dạy con là một hành trình dài, thậm chí là công việc suốt đời. Tôi không kỳ vọng con phải trở thành người thế này, thế kia. Tôi chỉ mong các con hiểu mình muốn gì, dám sống cho bản thân chứ không sống để làm hài lòng người khác", Đàm Thu Trang nhấn mạnh.

Con trai và con gái của Đàm Thu Trang - Cường Đô la.

Nhiều năm qua, Đàm Thu Trang rút lui khỏi hoạt động giải trí, chủ yếu dành thời gian chăm lo tổ ấm nhỏ. Người đẹp gọi chồng con là "kho báu của cuộc đời".

Đàm Thu Trang và Cường Đô la quen nhau nhiều năm trước khi tổ chức đám cưới hồi tháng 7/2019 ở TP HCM. Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng vào tháng 8/2020, đặt tên ở nhà là Suchin. Họ đón thêm bé trai Sutin hồi tháng 5/2023. Cả hai ít khi trả lời phỏng vấn truyền thông về đời tư nhưng đều thoải mái chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường.

Đàm Thu Trang (SN 1989) quê Lạng Sơn, tốt nghiệp khoa Thanh nhạc Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2010. Sau đó, cô vào TP HCM theo đuổi ca hát, từng phát hành album năm 2011 và 2014. Cô từng đoạt giải Miss Teen được yêu thích nhất 2008, Hoa khôi xứ Lạng 2010, Top 6 Vietnam's Next Top Model 2010 và Top 20 Hoa hậu Việt Nam 2012.

Doanh nhân Quốc Cường (Cường Đô La), sinh năm 1982 tại Gia Lai, là Tổng giám đốc công ty Quốc Cường Gia Lai. Dù không hoạt động nghệ thuật, anh được chú ý nhờ các mối tình với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.