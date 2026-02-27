Mới nhất
Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu Trang

Thứ sáu, 15:21 27/02/2026 | Giải trí
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.

"Của để dành" đáng yêu của Cường Đô la'Của để dành' đáng yêu của Cường Đô la

GĐXH - Cường Đô la từ khi kết hôn cùng Đàm Thu Trang, anh chọn sống kín tiếng bên tổ ấm nhỏ. Mới đây, nam doanh nhân 8X khoe "của để dành" là 3 con đáng yêu khiến ai cũng ghen tị.

Cường Đô la mới đây chia sẻ hình ảnh khai xuân cùng gia đình. Đặc biệt, 2 em bé nhà Cường Đô la gây ấn tượng bởi sự đáng yêu và thông minh, lém lỉnh.

Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu Trang - Ảnh 2.

Cường Đô la cùng Đàm Thu Trang và 2 con khai xuân.

Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn từ năm 2018. Anh và người đẹp xứ Lạng có 8 năm hạnh phúc bên nhau. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được chồng rất chiều chuộng và yêu thương. Để có được tình cảm từ Cường Đô la, Đàm Thu Trang trước đó đã luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn. Bên cạnh sự độc lập, tự chủ về tài chính, Đàm Thu Trang còn cùng Cường Đô la mở cơ sở kinh doanh để vun vén cho tương lai của cặp đôi.

Cường Đô la được vợ con tổ chức sinh nhật mừng tuổi mời - Ảnh 2.

Cường Đô la hạnh phúc khi được vợ con tổ chức sinh nhật ấm cúng.

Sau khi "trói" được người đàn ông đào hoa của làng Vbiz, một số người cho rằng Đàm Thu Trang "chuột sa chĩnh gạo" nhưng thực tế Đàm Thu Trang đã có được nhiều tài sản cho riêng mình. Cô kinh doanh nhà hàng và là KOLs hot.

Còn Cường Đô la sau khi có vợ con, anh không còn như trước mà luôn tập trung thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, một người hâm mộ Cường Đô la đã viết: "Xưa cứ nghĩ anh Cường chỉ là thiếu gia nhưng giờ có gia đình và theo dõi anh thì em thấy rất ngưỡng mộ anh, một người đàn ông vừa chăm lo gia đình vừa công việc bận rộn. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và công ty ngày càng có nhiều dự án thành công hơn nữa".

Khoảnh khắc thổi nến đón tuổi mới hạnh phúc của Cường Đô la.

Đúng như những gì người hâm mộ viết, Cường Đô la ngoài công việc, anh chỉ muốn dành thời gian cho các con nhỏ. Lúc thì đi nghỉ dưỡng ở một nơi yên tĩnh, lúc ở nhà chăm sóc con và cùng các bé nô đùa ở nhà trong những ngày nghỉ.

Trước khi Cường Đô la kết hôn với Đàm Thu Trang, anh có bé Subeo (con chung với Hồ Ngọc Hà). Trong gia đình con chung, con riêng của Cường Đô la - Đàm Thu Trang luôn chan hòa ấm áp. Bé Subeo luôn được bố và mẹ kế cùng các em yêu thương. Với Đàm Thu Trang, cô biết chăm chút cho con riêng của chồng.

Nói về con riêng của chồng, người đẹp tâm sự: "Subeo là một cậu bé rất tình cảm và biết quan tâm tới người khác. Subeo đã bắt đầu tới tuổi có những thay đổi nhất định về mặt thể chất cũng như thay đổi về mặt xúc cảm, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn khi ở lứa tuổi hiện tại. Nên mọi thứ mình nói ra hay thể hiện phải luôn luôn khiến cho con cảm thấy yên tâm, tin tưởng và cảm nhận được tình yêu thương của mình dành cho con".

Cường Đô la được vợ con tổ chức sinh nhật mừng tuổi mời - Ảnh 4.

Gia đình hạnh phúc ấm êm của Cường Đô la - Đàm Thu Trang.

Nhờ khéo léo trong ứng xử nên hiện tại Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Điều đó đã được chính người trong cuộc khoe khéo trên trang cá nhân để khán giả ngưỡng mộ.

Ảnh, clip: FBNV

Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang diện Hanbok xinh như công chúa Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang diện Hanbok xinh như công chúa

GĐXH - Con gái Cường đô la - Đàm Thu Trang trong chuyến đi đến Hàn Quốc đã mặc trang phục truyền thống Hanbok cùng mẹ. Cô bé được khen như tiểu công chúa, duyên dáng và đáng yêu.

