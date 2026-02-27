Ảnh khai xuân viên mãn của gia đình Cường Đô la - Đàm Thu Trang
GĐXH - Cường Đô la - Đàm Thu Trang mới đây đã khai xuân ở công ty trong không khí ấm áp và hạnh phúc. Đặc biệt, 2 con của họ xinh xắn, đáng yêu khiến ai cũng chú ý.
Cường Đô la mới đây chia sẻ hình ảnh khai xuân cùng gia đình. Đặc biệt, 2 em bé nhà Cường Đô la gây ấn tượng bởi sự đáng yêu và thông minh, lém lỉnh.
Cường Đô la và Đàm Thu Trang kết hôn từ năm 2018. Anh và người đẹp xứ Lạng có 8 năm hạnh phúc bên nhau. Kể từ sau khi kết hôn, Đàm Thu Trang được chồng rất chiều chuộng và yêu thương. Để có được tình cảm từ Cường Đô la, Đàm Thu Trang trước đó đã luôn sát cánh bên anh trong mọi khó khăn. Bên cạnh sự độc lập, tự chủ về tài chính, Đàm Thu Trang còn cùng Cường Đô la mở cơ sở kinh doanh để vun vén cho tương lai của cặp đôi.
Sau khi "trói" được người đàn ông đào hoa của làng Vbiz, một số người cho rằng Đàm Thu Trang "chuột sa chĩnh gạo" nhưng thực tế Đàm Thu Trang đã có được nhiều tài sản cho riêng mình. Cô kinh doanh nhà hàng và là KOLs hot.
Còn Cường Đô la sau khi có vợ con, anh không còn như trước mà luôn tập trung thời gian cho gia đình. Trên trang cá nhân, một người hâm mộ Cường Đô la đã viết: "Xưa cứ nghĩ anh Cường chỉ là thiếu gia nhưng giờ có gia đình và theo dõi anh thì em thấy rất ngưỡng mộ anh, một người đàn ông vừa chăm lo gia đình vừa công việc bận rộn. Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và công ty ngày càng có nhiều dự án thành công hơn nữa".
Khoảnh khắc thổi nến đón tuổi mới hạnh phúc của Cường Đô la.
Đúng như những gì người hâm mộ viết, Cường Đô la ngoài công việc, anh chỉ muốn dành thời gian cho các con nhỏ. Lúc thì đi nghỉ dưỡng ở một nơi yên tĩnh, lúc ở nhà chăm sóc con và cùng các bé nô đùa ở nhà trong những ngày nghỉ.
Trước khi Cường Đô la kết hôn với Đàm Thu Trang, anh có bé Subeo (con chung với Hồ Ngọc Hà). Trong gia đình con chung, con riêng của Cường Đô la - Đàm Thu Trang luôn chan hòa ấm áp. Bé Subeo luôn được bố và mẹ kế cùng các em yêu thương. Với Đàm Thu Trang, cô biết chăm chút cho con riêng của chồng.
Nói về con riêng của chồng, người đẹp tâm sự: "Subeo là một cậu bé rất tình cảm và biết quan tâm tới người khác. Subeo đã bắt đầu tới tuổi có những thay đổi nhất định về mặt thể chất cũng như thay đổi về mặt xúc cảm, mọi thứ sẽ dần trở nên nhạy cảm hơn khi ở lứa tuổi hiện tại. Nên mọi thứ mình nói ra hay thể hiện phải luôn luôn khiến cho con cảm thấy yên tâm, tin tưởng và cảm nhận được tình yêu thương của mình dành cho con".
Nhờ khéo léo trong ứng xử nên hiện tại Đàm Thu Trang và Cường Đô la đã có cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Điều đó đã được chính người trong cuộc khoe khéo trên trang cá nhân để khán giả ngưỡng mộ.
Ảnh, clip: FBNV
