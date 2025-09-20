Đàn em vừa bị bắt của 'tổng tài' trong vụ đánh người ở quán cà phê khai gì tại cơ quan điều tra?

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Chân dung Nguyễn Long Vũ.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Hình ảnh nhóm người của Vũ trước khi xảy ra sự việc.

Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.

Hiện, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, cho N.V.T. viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, chiều 17/9, Vũ cùng "tổng tài" N.V.T. và một số người vào quán cà phê trong khu đô thị Times City, phường Vĩnh Tuy. Tiệm có quy định "không hút thuốc lá" và đã dán biển cảnh báo. Tuy nhiên, Thiên (mặc comple, áo sơ mi, đeo cà vạt) hút tẩu thuốc khi ngồi nói chuyện.

Thấy ảnh hưởng đến mọi người xung quanh, nhân viên quán hai lần ra nhắc nhở, đề nghị khách hàng không hút thuốc trong quán. Sau lần thứ 3 nhân viên quán nhắc nhở, Thiên giơ tay chỉ lên trời (ám chỉ ra hiệu). Lập tức, Vũ đứng dậy, đi vào quầy thu ngân đấm hai phát vào mặt nhân viên.

Nạn nhân 28 tuổi ngã ra sàn nhà, "tổng tài" N.V.T. một lần nữa giơ bàn tay chỉ lên trời ra hiệu rồi hô lớn "thôi, thôi, thôi". Vũ dừng tay, trở lại ghế ngồi. Cả nhóm sau đó rời đi. Toàn bộ sự việc được camera an ninh trong quán ghi lại. Gia chủ đăng tải lên mạng xã hội, sau đó trình báo công an.

Thanh niên bị đánh là con của chủ quán, đã làm nhân viên thu ngân tại đây hơn một năm.

Sáng 19/9, "tổng tài" N.V.T. và người thân đến quán cà phê xin lỗi nhưng chủ quán (mẹ của nạn nhân) từ chối tiếp chuyện, yêu cầu ra khỏi tiệm.