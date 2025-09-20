Sức khỏe của nạn nhân trong vụ 'tổng tài' ra lệnh đánh nhân viên quán cà phê hiện ra sao?

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động khuya 19/9, anh N.M.Đ (28 tuổi, trú phường Phúc Lợi, Hà Nội) cho biết, sau hơn 2 ngày bị hành hung tại quán cà phê, sức khỏe anh đã tốt hơn, có thể ăn được một số món mềm như canh rau, thạch dừa.





Tuy nhiên, vùng mặt của anh vẫn đang bị sưng, đau sau tác động mạnh. Đến thời điểm hiện tại, anh chưa thể nhai được cơm. "Tôi đã đến Bệnh viện Thanh Nhàn để kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ chẩn đoán 10-14 ngày nữa vết thương mới có thể lành lại" - anh Đ chia sẻ.





Nạn nhân ngã xuống sàn sau cú đánh của đối tượng Nguyễn Long Vũ.

Như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Long Vũ (SN 2002; quê quán Hợp Thịnh, Bắc Ninh) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Đối tượng Nguyễn Long Vũ tại cơ quan công an.





Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Vũ là người trực tiếp lao vào đánh anh Ngô Minh Đ. (nhân viên quán cà phê), khiến nạn nhân bị sưng nề vùng má trái. Anh Đ. đã làm đơn đề nghị giám định thương tích và yêu cầu xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.





Làm việc với cơ quan công an, cả N.V.T. (người được mệnh danh là "tổng tài") và Vũ đều khẳng định T. không chỉ đạo Vũ hành hung, mà chỉ bảo Vũ “vào xem ai đã có lời lẽ xúc phạm” sau khi anh Đ. nhắc nhở khách không hút thuốc trong quán. T. cho rằng khi nghe tiếng xô xát, anh đã giơ tay để can ngăn.





Hiện, Công an TP Hà Nội đã lập biên bản, cho N.V.T. viết cam đoan và tiếp tục được tại ngoại để phục vụ điều tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định pháp luật.