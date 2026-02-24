Đang chơi tennis, người đàn ông 53 tuổi phát hiện nguy cơ suy thận từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Dấu hiệu nhồi máu thận hiếm gặp, nguy cơ suy thận cao rất dễ bị chẩn đoán nhầm

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều, Trưởng khoa Nội tim mạch 1, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, nhồi máu thận chỉ chiếm khoảng 0,004–0,007% các ca cấp cứu nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng như suy thận cấp, hoại tử thận và tiểu máu. Điểm nguy hiểm là triệu chứng không đặc hiệu, dễ bị chẩn đoán nhầm, làm chậm thời gian "vàng" điều trị.

Một trường hợp điển hình là anh Loan (53 tuổi), không có bệnh thận mạn, không hút thuốc, duy trì lối sống lành mạnh. Trong lúc chơi tennis, anh bất ngờ đau dữ dội vùng hông lưng phải dù không va chạm. Cơn đau tăng nhanh kèm vã mồ hôi, khó di chuyển, buộc phải nhập viện cấp cứu.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu thận phải do tắc hoàn toàn động mạch thận. Khi dòng máu nuôi thận bị gián đoạn, tế bào thận thiếu oxy và dinh dưỡng, dẫn đến tổn thương cấp tính và nguy cơ suy thận.

Vì sao nhồi máu thận có thể dẫn đến suy thận?

Theo bác sĩ, hình ảnh CT ghi nhận huyết khối bít tắc hoàn toàn động mạch thận phải. Nếu không xử trí kịp thời, người bệnh có thể gặp suy thận cấp, hoại tử thận hoặc chảy máu đường tiểu.

Bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháng đông, giảm đau và làm xét nghiệm tìm nguyên nhân nhằm ngăn tái phát, hạn chế nguy cơ tiến triển thành suy thận mạn về sau.

Ba nhóm nguyên nhân chính gây nhồi máu thận

Các chuyên gia cho biết nhồi máu thận thường xuất phát từ ba nhóm nguyên nhân:

Nguyên nhân tim mạch (phổ biến nhất): Rung nhĩ, nhồi máu cơ tim, hẹp van tim, viêm nội tâm mạc hoặc huyết khối trong buồng tim có thể tạo cục máu đông di chuyển và gây tắc mạch thận, làm tăng nguy cơ suy thận.

Nguyên nhân tại động mạch thận: Bóc tách động mạch thận, xơ vữa, chấn thương hoặc can thiệp mạch máu làm giảm hoặc chặn dòng máu đến thận, gây thiếu máu cục bộ cấp tính.

Nguyên nhân tăng đông máu: Rối loạn đông máu bẩm sinh, hội chứng kháng phospholipid, hội chứng thận hư hoặc tăng homocystein khiến máu dễ hình thành huyết khối, làm tăng nguy cơ tắc mạch và tổn thương thận.

Đáng chú ý, khoảng 20–30% trường hợp không tìm được nguyên nhân rõ ràng, gọi là nhồi máu thận vô căn, thường gặp ở người trẻ và khỏe mạnh.

Trường hợp anh Loan không ghi nhận bất thường tim mạch hay rối loạn đông máu, được xếp vào nhóm chưa xác định nguyên nhân. Bác sĩ lưu ý người chơi thể thao cường độ cao có thể gặp chấn thương động mạch thận, gây bóc tách và hình thành huyết khối.

Sau vài ngày điều trị, bệnh nhân hồi phục tốt, chức năng thận trở về bình thường, tránh được nguy cơ suy thận nhờ chẩn đoán sớm.

Dấu hiệu nhồi máu thận dễ bị bỏ qua

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh cho biết khác với bệnh thận mạn tiến triển chậm, nhồi máu thận xuất hiện đột ngột với các triệu chứng như: Đau nhói vùng hông lưng, buồn nôn, nôn, tiểu máu, sốt, tăng huyết áp...

Tuy nhiên, các biểu hiện này dễ nhầm với bệnh tiêu hóa hoặc xương khớp, khiến hơn 50% ca được chẩn đoán muộn, làm tăng nguy cơ suy thận cấp và mất chức năng thận.

Can thiệp trong 3 giờ đầu được xem là "thời gian vàng" để bảo tồn thận.

Cách phòng ngừa nhồi máu thận, suy thận

Để phòng ngừa nhồi máu thận và hạn chế nguy cơ suy thận mạn, chuyên gia khuyến cáo:

- Duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát cân nặng.

- Tập thể dục đều đặn.

- Quản lý tốt tăng huyết áp, đái tháo đường và bệnh tim mạch.

- Khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người có rối loạn nhịp tim hoặc rối loạn đông máu.