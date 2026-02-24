Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa

Thứ ba, 14:18 24/02/2026 | Sống khỏe
Mai Anh
Mai Anh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao dù còn trẻ, không hút thuốc nhưng vẫn mắc các bệnh về tim mạch, huyết áp. Câu trả lời thường nằm ở những thói quen ăn uống tích tụ qua năm tháng.

Không ít bệnh nhân phải hối hận vì những món đồ ăn vặt tưởng chừng vô hại nhưng lại là "kẻ tiếp tay" gây tắc nghẽn mạch máu. Dưới đây là 4 loại thực phẩm mà bác sĩ khuyên bạn nên hạn chế tối đa để bảo vệ "dòng chảy" sự sống của chính mình.

4 đồ ăn vặt gây tắc nghẽn mạch máu

1. Bánh quy tinh chế: "Sát thủ giấu mặt" mang tên chất béo chuyển hóa

Bánh quy là món ăn nhẹ phổ biến, nhưng chúng lại chứa một lượng lớn chất béo chuyển hóa (trans fat) ẩn dưới cái tên "dầu thực vật hydro hóa".

Câu chuyện lâm sàng: Một bệnh nhân nữ trung niên có thói quen ăn bánh quy nhập khẩu giòn rụm mỗi chiều. Kết quả kiểm tra cho thấy mảng bám chất béo đã tích tụ dày đặc trong thành mạch, gây xơ cứng động mạch và dẫn đến triệu chứng bệnh mạch vành.

Lời khuyên: Hãy cẩn trọng với các loại bánh quy, bánh ngọt công nghiệp có hạn sử dụng dài, vì chúng thường chứa chất béo xấu gây viêm và tổn thương nội mạc mạch máu.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

2. Mì ăn liền: "Cú đấm" từ muối và mỡ chiên đi chiên lại

Mì ăn liền rẻ, tiện và ngon nhưng lại là "khắc tinh" của huyết áp.

Câu chuyện lâm sàng: Một lập trình viên trẻ thường xuyên ăn 2-3 gói mì mỗi ngày để tiết kiệm thời gian làm việc. Ở tuổi chưa đầy 30, anh đã bị cao huyết áp, động mạch bắt đầu cứng lại, độ đàn hồi giảm sút dẫn đến suy tim nhẹ.

Lý do: Lượng muối cực cao và dầu chiên qua nhiều lần trong mì tôm không chỉ làm tăng huyết áp mà còn làm thay đổi cấu trúc mạch máu, khiến dòng máu lưu thông khó khăn.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

3. Khoai tây chiên: Những mảng bám "ngoan cố"

Khoai tây chiên chứa hàm lượng calo và chất béo cực cao. Điều nguy hiểm hơn là dầu dùng để chiên khoai thường được đun nóng nhiều lần.

Tác hại: Loại chất béo này không được cơ thể tiêu hóa hoàn toàn mà bám chặt vào thành mạch máu một cách "ngoan cố". Qua thời gian, nó làm mạch máu mất đi sự dẻo dai, âm thầm hình thành các mảng xơ vữa, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc tai biến mạch máu não mà không có dấu hiệu báo trước.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

4. Kẹo và đồ ngọt: "Xiềng xích" cho nội mạc mạch máu

Nhiều người lầm tưởng đường chỉ liên quan đến tiểu đường, nhưng thực tế nó là "kẻ thù" của mạch máu.

Cơ chế: Ăn quá nhiều đường khiến insulin tiết ra liên tục, gây tổn thương nội mạc mạch máu. Đường dư thừa sẽ chuyển hóa thành chất béo tích tụ trong máu, làm tăng tốc độ xơ vữa động mạch. Một nữ giáo viên có thói quen ăn kẹo để "giảm stress" đã phải đối mặt với tình trạng đường huyết bất thường kèm xơ cứng động mạch dù vóc dáng không hề béo phì.

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu, dù nam hay nữ cũng nên tránh xa - Ảnh 4.

Ảnh minh họa

Ăn vặt đúng cách: Đừng biến thói quen thành "ác mộng"

Ăn vặt không hoàn toàn có lỗi, lỗi nằm ở việc chúng ta chọn sai thực phẩm và ăn sai liều lượng.

Đừng dùng đồ ngọt để giải tỏa áp lực: Nhiều người coi đồ chiên rán và đồ ngọt là cách giảm stress, nhưng thực tế chúng chỉ tạo ra cảm giác hưng phấn nhất thời trong khi gây ra những cơn đau thắt ngực và suy giảm thể chất về lâu dài.

Hiểu đúng về "Liều lượng": Ngay cả những thực phẩm tốt như hạt khô hay quả khô, nếu ăn quá nhiều (vượt mức cơ thể cần) cũng sẽ dẫn đến dư thừa calo, tăng mỡ máu và tăng cân.

Đừng để đến khi mạch máu tắc nghẽn mới bắt đầu hối hận

Mạch máu khỏe mạnh chính là nền tảng của sự trường thọ. Hãy biến việc ăn vặt trở thành một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh thay vì là một "ác cảm" cho cơ thể. Hãy ưu tiên các loại hạt tự nhiên (lượng vừa đủ), trái cây tươi và các món giàu chất xơ, ít đường.

Khoa học trong việc ăn uống chính là dùng kiến thức để đối kháng với những cám dỗ nhất thời. Đừng để đến khi mạch máu "tắc nghẽn" mới bắt đầu hối hận. Chúc bạn và gia đình luôn có những bữa ăn ngon và một trái tim khỏe mạnh!

4 đồ ăn vặt âm thầm gây tắc nghẽn mạch máu - Ảnh 1.3 thói quen tưởng tốt lại là thủ phạm gây ra bệnh mất trí nhớ

GĐXH - Bệnh Alzheimer (sa sút trí tuệ/mất trí nhớ) được ví như "lời nguyền tàn khốc nhất" đối với người cao tuổi, bởi nó tước đi ký ức và khả năng tự chủ của con người trước khi tước đi sự sống.

Người đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư tuyến tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaNgười đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư tuyến tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Nhiều người cho rằng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, tiêu chảy chỉ là "chuyện vặt” của dạ dày, đường ruột. Thế nhưng, ít ai ngờ rằng, những biểu hiện tưởng chừng đơn giản ấy đôi khi lại là tín hiệu cảnh báo sớm của ung thư tuyến tụy – căn bệnh được mệnh danh là “vua của các loại ung thư” vì mức độ nguy hiểm và khó phát hiện.

Theo ABLW

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Đồ ăn thừa gây ung thư?: Sự thật không nằm ở hai chữ 'qua đêm' mà là 4 'sát thủ' giấu mặt này

Đồ ăn thừa gây ung thư?: Sự thật không nằm ở hai chữ 'qua đêm' mà là 4 'sát thủ' giấu mặt này

Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người đàn ông 48 tuổi choáng váng khi được chẩn đoán ung thư tụy từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 54 tuổi phát hiện bệnh tim nguy hiểm từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Tại sao phụ nữ thon gọn khi còn trẻ lại phát tướng khi bước vào tuổi trung niên: Không phải do ăn nhiều, thủ phạm thật sự là đây!

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Tuổi thọ ngắn hay dài nhìn cách ngủ là biết: 5 đặc điểm ở người sống thọ, có 1 cũng đáng chúc mừng!

Cùng chuyên mục

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Chuyên gia cảnh báo thói quen hằng ngày tăng nguy cơ suy thận, người Việt tuyệt đối không chủ quan

Sống khỏe - 5 giờ trước

GĐXH - Uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng có thể âm thầm làm suy giảm chức năng thận, nhiễm trùng tiết niệu tái diễn, lâu dài có thể làm tăng nguy cơ suy thận.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 5 giờ trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Người phụ nữ 56 tuổi bất ngờ phát hiện ung thư nội mạc tử cung từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 8 giờ trước

GĐXH - Chủ quan với tình trạng ra máu âm đạo kéo dài, người phụ nữ 56 tuổi chỉ đi khám khi cơ thể choáng váng, mất ngủ. Kết quả chẩn đoán khiến chị bất ngờ: ung thư nội mạc tử cung.

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

6 'nguyên tắc' sống còn của người bệnh suy thận, giúp bảo vệ chức năng thận tốt hơn

Sống khỏe - 22 giờ trước

GĐXH - Hiểu rõ mức độ nguy hiểm của suy thận, các nguyên tắc chăm sóc sẽ giúp người bệnh bảo vệ chức năng thận, kéo dài thời gian điều trị hiệu quả.

Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sau Tết ngấy thịt cá, hãy thay cơm bằng loại củ dân dã này: Ít calo mà no lâu, còn tốt cho răng và miễn dịch

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sau Tết không nhất thiết phải "nhịn ăn" hay ép cơ thể theo chế độ cực đoan. Đôi khi, chỉ cần thay đổi nhỏ trong lựa chọn thực phẩm - như thêm khoai môn vào thực đơn - cũng đủ giúp cơ thể nhẹ nhàng trở lại.

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Hạt điều được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá có lợi cho tim mạch và kiểm soát đường huyết nếu ăn đúng cách.

Ai hay thức khuya nhất định phải đọc: Thói quen tưởng vô hại trước khi ngủ lại là nguyên nhân gây tăng đường huyết, giảm miễn dịch, lão hóa sớm

Ai hay thức khuya nhất định phải đọc: Thói quen tưởng vô hại trước khi ngủ lại là nguyên nhân gây tăng đường huyết, giảm miễn dịch, lão hóa sớm

Sống khỏe - 1 ngày trước

Dù tiếp cận dưới góc nhìn y học cổ truyền hay khoa học hiện đại, một điều đã được chứng minh rõ ràng: Ngủ đủ và ngủ đúng giờ là nền tảng quan trọng để duy trì sức khỏe lâu dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tin theo lời khuyên giảm đạm để "bảo vệ thận" trên mạng xã hội, một bệnh nhân suy thận đã tự ý thay đổi chế độ ăn, khiến độ lọc cầu thận giảm sâu chỉ sau 3 tháng.

Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây

Liệu người tóc bạc ít khả năng mắc ung thư hơn? Có bằng chứng khoa học nào không? Câu trả lời đã có ở đây

Sống khỏe - 1 ngày trước

Thực tế, ngoài ung thư, còn có nhiều yếu tố khác có thể gây ra tóc bạc, và những yếu tố này cũng có thể che giấu nhiều dấu hiệu về sức khỏe.

Xem nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Loại cá 'nuôi lớn' tế bào ung thư, ngon đến mấy người Việt cũng không nên ăn nhiều

Sống khỏe

GĐXH - Chuyên gia cảnh báo việc tiêu thụ thường xuyên các loại cá lớn có thể tổn thương tế bào và nguy cơ tế bào ung thư khi phơi nhiễm kéo dài.

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Người đàn ông suy thận giai đoạn 3 ân hận vì tự ý làm điều này khiến bệnh trầm trọng hơn

Sống khỏe
Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Chuyên gia Mỹ chỉ ra loại hạt giúp giảm nguy cơ đột quỵ và kiểm soát đường huyết, người Việt nên tận dụng

Sống khỏe
Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Thải độc gan sau Tết đúng cách: 6 việc đơn giản giúp gan khỏe, người nhẹ nhõm

Sống khỏe
3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

3 dấu hiệu bánh chưng sau Tết đã hỏng, ăn vào dễ ngộ độc dù chưa mốc

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top