Đang mùa mận, thả ngay vài quả vào nồi canh cá nấu riêu kiểu này, vị chua thanh thoát át sạch mùi tanh

Canh cá nấu riêu là món ăn giải nhiệt quen thuộc, nhưng vào mùa hè, việc dùng giấm bỗng hay khế chua đôi khi lại quá quen thuộc. Nếu bạn đang tìm kiếm một hương vị bứt phá, vừa độc lạ, vừa có khả năng khử tanh tuyệt đối lại tạo ra vị ngọt hậu vô cùng đưa cơm, hãy thử một lần thả vài quả mận hậu chín chua vào nồi canh. Sự kết hợp ngỡ ngàng này chính là "bí thuật" giúp bát canh cá ngày hè trở nên thanh mát, lạ miệng và "bén" cơm hơn bao giờ hết.

Vị chua chát nhẹ kèm theo hương thơm trái cây nhiệt đới của quả mận hậu (mận Hà Nội) chính là chất xúc tác hoàn hảo, nâng tầm bát canh cá bình dân thành món ngon thanh tao độc nhất vô nhị.

1. Tại sao mận hậu lại là "khắc tinh" của mùi tanh cá biển?

Nhiều người nghe đến việc nấu canh cá với mận sẽ thấy "sai sai" vì sợ mùi trái cây làm mất vị cá. Thế nhưng, đây lại là sự kết hợp cực kỳ khoa học:

Axit malic và vị chát nhẹ: Quả mận hậu khi chín tới có hàm lượng axit tự nhiên rất cao kết hợp cùng vị chát nhẹ ở lớp vỏ. Các hợp chất này khi đun sôi sẽ phản ứng trực tiếp với các amin gây mùi tanh trong cá (đặc biệt là cá điêu hồng, cá chép hay cá bớp), triệt tiêu hoàn toàn mùi tanh chỉ trong vài phút.

Tạo màu hồng cam tự nhiên: Sắc đỏ hồng từ vỏ và thịt mận khi thôi ra nước canh sẽ tạo nên một màu sắc vô cùng bắt mắt, thanh nhã, không cần dùng quá nhiều cà chua hay màu dầu điều.

2. Công thức canh cá nấu riêu mận hậu chua thanh mát rượi

Để nồi canh trong veo, cá không bị bở và vị chua của mận thấm đều, hãy áp dụng quy trình 4 bước sau:

Sơ chế nguyên liệu: Cá (ngon nhất là cá khúc hoặc cá nhỏ như cá diếc, cá bống) làm sạch, rán sơ hai mặt cho thịt cá săn lại. Mận hậu chọn quả già, chín tới (còn hơi cứng tay), đem khía nhẹ xung quanh hoặc bổ đôi, bỏ hạt.

Xào sơ mận để lấy cốt chua: Phi thơm hành khô với một chút dầu ăn, cho cà chua bổ múi cau và mận hậu vào xào chung. Thêm một chút muối để mận nhanh mềm và tiết ra thứ nước cốt chua thanh, có màu hồng nhạt đẹp mắt.

Kỹ thuật nấu nước dùng: Đổ nước sôi vào nồi mận xào, đun sôi sùng sục. Lúc này, hãy dùng muôi dầm nhẹ các quả mận để vị chua thấu hoàn toàn vào nước dùng. Sau đó, thả phần cá đã rán sơ vào ninh ở lửa vừa khoảng 10-15 phút.

Hoàn thiện bùng nổ hương vị: Trước khi tắt bếp, nêm nếm lại với chút gia vị cho vừa miệng. Đặc biệt, món canh này không thể thiếu hành hoa, thì là và một ít rau ngổ (rau ôm). Thả rau vào và tắt bếp ngay để giữ trọn màu xanh mướt.

3. Thành quả ngỡ ngàng "đánh bay" cơn nghén cơm ngày nóng

Bát canh riêu cá mận hậu khi múc ra bát sẽ khiến cả nhà trầm trồ bởi màu nước dùng hồng cam trong vắt, lấp lánh mỡ cá. Húp một thìa nước canh, cảm giác đầu tiên là vị chua thanh thoát, dịu nhẹ chứ không bị gắt như chanh hay giấm, theo sau đó là vị ngọt hậu tự nhiên từ thịt cá.

Miếng thịt cá chắc nịch, thơm phức mùi thì là, chấm cùng bát nước mắm tỏi ớt cay xè, ăn kèm với quả mận dẻo dẻo chua chua cực kỳ kích thích tuyến nước bọt. Giữa ngày hè 40 độ C, chan thìa nước canh mận thanh mát này vào bát cơm trắng thì đảm bảo từ người già đến trẻ nhỏ đều gắp không dừng đũa, loáng cái là sạch bong mâm cơm.

Mùa hè là mùa của những loại quả chua nhiệt đới, và việc đưa chúng vào không gian bếp chính là sự sáng tạo tuyệt vời của người nội trợ. Đừng chỉ giữ mận hậu để ăn chơi hay làm món dầm đường, hãy thử thả chúng vào nồi canh cá chiều nay. Sự ngỡ ngàng về hương vị thanh khiết này chắc chắn sẽ biến món canh riêu mận hậu thành "món ruột" của gia đình bạn suốt mùa hè này!