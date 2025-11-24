Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Thứ hai, 16:47 24/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.

Ngày 24/11, Bộ Công an thông tin, ngày 23/11/2025, Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q.V.T (SN 1996) ở Đồng Nai về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích câu like. Nội dung thông tin đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng đã xác định không có sự việc cầu Hóa An bị ngập trong thời gian qua.

Theo đó, ngày 22/11/2025, Q.V.T đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An (phường Biên Hòa). Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Biên Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ thể và mời đương sự làm việc để làm rõ sai phạm.

Làm việc với cơ quan công an, Q.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm.

Công an xử phạt người đăng tin giả về lũ lụt tại cầu hóa an - Ảnh 1.

Q.V.T tại cơ quan công an.

Công an phường Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.

Nhật Tân
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin sai

Người xuất hiện trong clip nhạy cảm ở Ninh Bình không phải thầy giáo, Sở GD&ĐT đề nghị xử lý những người đưa tin sai

Chủ kênh YouTube 'Nhân Gà Vlog' bị phạt vì đưa tin sai sự thật

Chủ kênh YouTube 'Nhân Gà Vlog' bị phạt vì đưa tin sai sự thật

Thanh Hóa: Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật việc người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Thanh Hóa: Triệu tập các đối tượng đưa tin sai sự thật việc người dân từ chối nhận tiền hỗ trợ dịch COVID-19

Xử lý 123 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

Xử lý 123 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch COVID-19

Ngô Thanh Vân làm việc với Sở sau 2 lần vắng, nhận lỗi vì đưa tin sai

Ngô Thanh Vân làm việc với Sở sau 2 lần vắng, nhận lỗi vì đưa tin sai

Cùng chuyên mục

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú xã Phụ Dực) vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội - 1 ngày trước

Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Xã hội - 1 ngày trước

Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội - 1 ngày trước

2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư, khi bị phát hiện liền cướp taxi bỏ trốn.

Xem nhiều

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật
Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top