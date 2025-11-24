Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Ngày 24/11, Bộ Công an thông tin, ngày 23/11/2025, Công an phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Q.V.T (SN 1996) ở Đồng Nai về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật về tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích câu like. Nội dung thông tin đăng tải đã gây hoang mang trong dư luận. Cơ quan chức năng đã xác định không có sự việc cầu Hóa An bị ngập trong thời gian qua.

Theo đó, ngày 22/11/2025, Q.V.T đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook "Quách Tương" để đăng tải thông tin sai sự thật về việc lũ lụt làm ngập cầu Hóa An (phường Biên Hòa). Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an phường Biên Hòa đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng xác minh, làm rõ chủ thể và mời đương sự làm việc để làm rõ sai phạm.

Làm việc với cơ quan công an, Q.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang Facebook cá nhân, cam kết không tái phạm.

Q.V.T tại cơ quan công an.

Công an phường Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi "cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân" quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 101, Nghị Định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Cơ quan công an khuyến cáo, hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, thông tin giả mạo trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây ra những hậu quả nghiêm trọng khác, gây hoang mang dư luận, tác động tiêu cực đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân… ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Các tổ chức cá nhân tham gia các hoạt động trên không gian mạng phải tuyệt đối chấp hành nghiêm chỉnh các quy định pháp luật, cung cấp, chia sẻ nội dung thông tin trên mạng. Nghiêm cấm các hành vi sử dụng không gian mạng để hoạt động vi phạm pháp luật.