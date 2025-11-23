Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Cụ thể, 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đặng Quốc Đại (SN 2006) trú tại xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng; Âu Cẩm Phong (SN 2009), Hồ Sĩ Anh Huy (SN 2008) trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng; Phan Ngọc Bảo (SN 2008) trú tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng; Hoàng Văn Thành (SN 2009) trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng và Nguyễn Văn Cường (SN 2009) trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Đồng thời, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". 8 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Khánh (SN 2009), Nguyễn Châu Đức Nghĩa (SN 2009), Trần Nguyễn Minh Thịnh (SN 2009) cùng trú tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng; Võ Hoàng Vũ (SN 2009), Phan Tuấn Hưng (SN 2009) cùng trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Tiến Khoa (SN 2009), Phan Trung Hiếu (SN 2009), Trần Đình Khánh Thiên (SN 2009) cùng trú tại phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng.

Đối với 7 đối tượng khác từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an TP. Đà Nẵng sẽ chuyển thông tin đến Công an địa phương để lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả điều tra xác định, ngày 14/11 vừa qua, Hoàng Quốc Khánh (SN 2009) nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên "Hòa An" qua bình luận trên TikTok và hẹn gặp tại đường Lê Đại Hành để "giải quyết". Khánh sau đó rủ thêm các bạn gồm Võ Hoàng Vũ (SN 2009), Trần Đình Khánh Thiên (SN 2009), Trần Nguyễn Tuệ Khương (SN 2010), Âu Cẩm Phong (SN 2009) và Nguyễn Tiến Khoa (SN 2009) tụ tập tại một quán cà phê trên đường Tố Hữu để bàn bạc. Nhóm này chuẩn bị kiếm tự chế, ba chĩa kim loại, bình xịt hơi cay và tuýp sắt.

Đến 21h ngày 15/11, cả nhóm tập trung tại đường 2/9, tháo biển số xe và chia nhau điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, la hét, nẹt pô, dàn hàng ngang trên các tuyến đường như Sơn Thủy, Lê Văn Hiến, Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Phan Đăng Lưu và khu vực cầu Rồng, gây mất an ninh trật tự.

Khi đến nhà Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (SN 2011), nhóm tiếp tục nhập thêm nhiều thanh thiếu niên khác như Phan Trung Hiếu (SN 2009), Đặng Quốc Đại (SN 2006), Trần Nguyễn Minh Thịnh (SN 2009), Hoàng Văn Thành (SN 2009) và Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2010). Số lượng tăng lên hơn 20 đối tượng, mang theo hung khí và tỏ ra manh động trước khi tiếp tục đi tìm nhóm "Hòa An".

Chạy xe tìm kiếm nhóm thanh niên "Hòa An" nhưng không gặp được, nhóm này tiếp tục phóng xe trên đường phố đến hơn 2h sáng mới giải tán.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã triệu tập 21 đối tượng để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.