Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam
Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, 6 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Đặng Quốc Đại (SN 2006) trú tại xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng; Âu Cẩm Phong (SN 2009), Hồ Sĩ Anh Huy (SN 2008) trú tại phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng; Phan Ngọc Bảo (SN 2008) trú tại phường Hội An, TP. Đà Nẵng; Hoàng Văn Thành (SN 2009) trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng và Nguyễn Văn Cường (SN 2009) trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.
Đồng thời, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 8 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". 8 đối tượng gồm: Hoàng Quốc Khánh (SN 2009), Nguyễn Châu Đức Nghĩa (SN 2009), Trần Nguyễn Minh Thịnh (SN 2009) cùng trú tại phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng; Võ Hoàng Vũ (SN 2009), Phan Tuấn Hưng (SN 2009) cùng trú tại phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; Nguyễn Tiến Khoa (SN 2009), Phan Trung Hiếu (SN 2009), Trần Đình Khánh Thiên (SN 2009) cùng trú tại phường Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng.
Đối với 7 đối tượng khác từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Công an TP. Đà Nẵng sẽ chuyển thông tin đến Công an địa phương để lập hồ sơ quản lý, giáo dục tại xã, phường theo đúng quy định của pháp luật.
Kết quả điều tra xác định, ngày 14/11 vừa qua, Hoàng Quốc Khánh (SN 2009) nảy sinh mâu thuẫn với một nhóm thanh niên "Hòa An" qua bình luận trên TikTok và hẹn gặp tại đường Lê Đại Hành để "giải quyết". Khánh sau đó rủ thêm các bạn gồm Võ Hoàng Vũ (SN 2009), Trần Đình Khánh Thiên (SN 2009), Trần Nguyễn Tuệ Khương (SN 2010), Âu Cẩm Phong (SN 2009) và Nguyễn Tiến Khoa (SN 2009) tụ tập tại một quán cà phê trên đường Tố Hữu để bàn bạc. Nhóm này chuẩn bị kiếm tự chế, ba chĩa kim loại, bình xịt hơi cay và tuýp sắt.
Đến 21h ngày 15/11, cả nhóm tập trung tại đường 2/9, tháo biển số xe và chia nhau điều khiển mô tô chạy tốc độ cao, la hét, nẹt pô, dàn hàng ngang trên các tuyến đường như Sơn Thủy, Lê Văn Hiến, Cách Mạng Tháng 8, Trường Chinh, Nguyễn Văn Linh, Phan Đăng Lưu và khu vực cầu Rồng, gây mất an ninh trật tự.
Khi đến nhà Nguyễn Hoàng Ngọc Tuấn (SN 2011), nhóm tiếp tục nhập thêm nhiều thanh thiếu niên khác như Phan Trung Hiếu (SN 2009), Đặng Quốc Đại (SN 2006), Trần Nguyễn Minh Thịnh (SN 2009), Hoàng Văn Thành (SN 2009) và Nguyễn Văn Quốc Khánh (SN 2010). Số lượng tăng lên hơn 20 đối tượng, mang theo hung khí và tỏ ra manh động trước khi tiếp tục đi tìm nhóm "Hòa An".
Chạy xe tìm kiếm nhóm thanh niên "Hòa An" nhưng không gặp được, nhóm này tiếp tục phóng xe trên đường phố đến hơn 2h sáng mới giải tán.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã triệu tập 21 đối tượng để làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.
Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Chi tiết danh sách các phường nội đô Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng từ 1/7/2026Thời sự - 15 phút trước
GĐXH - Hà Nội vừa có Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi HĐND thành phố về quy định vùng phát thải thấp. Theo đó, Hà Nội sẽ triển khai vùng phát thải thấp theo 4 giai đoạn.
Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An KhánhPháp luật - 17 phút trước
GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền Trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồngXã hội - 29 phút trước
Ngày 24/11/2025, trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Dự báo biến động mọi phương diện của con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi vào tuần cuối tháng 11Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Sửu, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Hợi sẽ có những biến động ở mọi phương diện vào tuần cuối tháng 11 này. Mọi người hãy cùng tham khảo.
Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồngPháp luật - 2 giờ trước
GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.
Phớt lờ đèn đỏ, tài xế xe khách ở Lào Cai nhận 'án phạt' 19 triệu đồngThời sự - 2 giờ trước
GĐXH - Từ tin báo kèm hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng CSGT tỉnh Lào Cai đã xác minh và lập biên bản xử phạt tài xế xe khách vượt đèn đỏ tại một ngã tư ở phường Cam Đường.
Trả lại gần nửa cây vàng trong áo khoác quyên góp cho vùng lũĐời sống - 4 giờ trước
Phân loại áo quần gửi vùng lũ, nhóm phụ nữ ở xã Vĩnh Linh phát hiện gần nửa cây vàng trong một chiếc áo khoác và báo công an để tìm trả chủ nhân.
Kịp thời giải cứu 5 người trong ngôi nhà cháy lúc rạng sáng ở Hà NộiĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng 24/11, một vụ cháy lớn đã xảy ra trong nhà dân ở phường Thanh Liệt (TP Hà Nội) khiến 5 người bị mắc kẹt bên trong. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và kịp thời đưa các nạn nhân thoát nạn.
Bật mí nguyên nhân khiến lũ lớn, lũ lịch sử đồng loạt xuất hiện trên nhiều sông ở miền TrungĐời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến hiện tượng mưa lớn kéo dài và lũ dâng nhanh bất thường trên diện rộng ở miền Trung, chuyên gia khí tượng thủy văn có nhận định nguyên nhân gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan này.
Áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, miền Trung lại sắp bị ảnh hưởng?Đời sống - 4 giờ trước
GĐXH - Theo cơ quan khí tượng, áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông khả năng mạnh thành bão, cơn bão số 15 trong năm 2025. Dự báo khu vực Nam Trung Bộ khả năng bị ảnh hưởng.
Đáp ứng điều kiện bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú, tạm trúĐời sống
GĐXH - Để được đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, người dân cần đáp ứng các điều kiện gì? Dưới đây là các thông tin chi tiết mời bạn đọc tham khảo.