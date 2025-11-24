Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng
GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.
Theo Công an TP Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự), Công an thành phố đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Phước Ân (SN 1970, trú xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, khoảng tháng 8/2015, ông T.T.H (SN 1974, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) liên tục nhận được điện thoại từ các số máy khác nhau của đối tượng tự xưng tên là "Dũng" và "Ba".
Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk, đồng thời nói với ông H sẽ cho ông này số từ công ty xổ số tuồn ra ngoài để ông H đánh đề, đổi lại khi trúng sẽ phải chia đôi số tiền.
Ông H đồng ý và thực hiện 2 lần đánh đề theo con số do các đối tượng cung cấp. Cả 2 lần đánh đề đều trúng nên theo thỏa thuận, ông H đã chia đôi số tiền cho các đối tượng lần lượt là 50 triệu và 100 triệu đồng.
Khi biết nạn nhân đã "cắn câu", đối tượng yêu cầu ông H chuyển số tiền 1,4 tỷ đồng thì sẽ được cho số đánh đề độc quyền tại Đà Nẵng. Tin tưởng lời dụ dỗ của đối tượng, ông H đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp với tổng số tiền 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục cho số để ông H đánh đề nhưng không trúng và cắt đứt liên lạc.
Quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đối tượng "Dũng" chính là Phạm Phước Ân nên đã tiến hành mời làm việc. Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Phước Ân thừa nhận đã cùng đồng bọn giả danh nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số kiến thiết Đắk Lắk để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông H.
Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự có đủ căn cứ xác định hành vi của Phạm Phước Ân đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự nên đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Phước Ân để tiếp tục điều tra làm rõ.
