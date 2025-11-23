Mang dao mèo ‘diễu phố’ trong đêm, nhóm thiếu niên bị xử lý
Rạng sáng 23/11, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời chặn đứng nhóm thiếu niên mang dao mèo, súng ná và chai bia làm “vũ khí”, phóng xe che biển số qua nhiều tuyến đường, gây nguy cơ mất an ninh trật tự.
Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh, sự việc xảy ra tại khu vực ngã sáu, đường Lý Thái Tổ (phường Kinh Bắc). Lực lượng CSGT phối hợp Công an phường phát hiện nhóm thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy che biển số , chạy tốc độ cao trong đêm nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện nhóm này mang theo dao mèo sắc nhọn, súng ná cao su bắn đạn bi sắt và nhiều vỏ chai bia – những vật dụng mà chúng nghĩ có thể dùng để "thị uy" giữa đêm khuya.
Qua xác minh, nhóm gồm 4 thiếu niên: Phạm Văn H. (sinh năm 2012) – điều khiển xe; Ngô Cao Hoàng B. (sinh năm 2011) – mang dao mèo và vỏ chai bia; Vũ Hải Đ. (sinh năm 2011) – mang súng ná cao su và vỏ chai bia; Vũ Tùng L. (sinh năm 2009) – điều khiển phương tiện còn lại. Cả bốn đều trú tại xã Lâm Thao (Bắc Ninh).
Hành vi tụ tập lúc rạng sáng, che biển số và mang theo hung khí thể hiện sự coi thường pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chỉ vì phút bốc đồng "thử cảm giác mạnh".
Nhóm thiếu niên đã được đưa về Công an phường Kinh Bắc để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.
Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh cảnh báo: các loại hung khí tự chế như dao mèo, gậy gộc, súng ná… hay cả vỏ chai bia đều không phải trò đùa, càng không phải "bùa hộ mệnh" để thể hiện bản lĩnh. Mọi hành vi ảo tưởng sức mạnh, phô trương trên đường phố sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm. Giữ gìn an ninh trật tự là trách nhiệm chung; sự liều lĩnh và thiếu ý thức có thể biến phút ngông cuồng thành hồ sơ phạm pháp.
