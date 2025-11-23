Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm
Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.
Thông tin từ lực lượng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, vào đêm qua (22/11), trên QL10 đoạn qua xã Nam Đông Hưng thuộc địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe máy và đầu kéo khiến 2 mẹ con không qua khỏi. Ng uyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.
Theo thông tin, vào khoảng 18h40 cùng ngày, chị Nguyễn Thị H (SN 1993, trú tại xã Quỳnh An, tỉnh Hưng Yên) điều khiển xe máy BKS 15K1 - 176xx, phía sau chở chị Nguyễn Thị Tr. (SN 1983, trú tại đặc khu Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh) và cháu Phạm Anh Th (SN 2019, con chị Tr.) lưu thông trên QL10, đi theo hướng Hải Phòng - Ninh Bình.
Khi phương tiện do chị H. điều khiển đi đến Km77+100 (QL10, thuộc địa phận thôn Đống Năm, xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên), xe máy bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo BKS 15C - 241xx, kéo theo rơ moóc BKS 15RM – 018xx, do anh Đặng Văn T. (SN 1989, trú tại thôn Đông Lâu, xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên) cầm lái, chạy cùng chiều. Cú va chạm giữa các phương tiện khiến 2 mẹ con chị Tr. ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, chính quyền sở tại nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành bảo vệ hiện trường, đưa người bị thương đi cấp cứu và nhanh chóng cấp báo cho lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên thụ lý giải quyết.
Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể 2 mẹ con xấu số được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
