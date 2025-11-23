Mới nhất
Góc pháp lý vụ bà nội bạo hành cháu gái ở Thái Nguyên

Chủ nhật, 19:38 23/11/2025 | Xã hội
Luật sư Nguyễn Văn Nam cho rằng hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, xâm phạm nghiêm trọng quyền trẻ em và cần được xử lý nghiêm minh.

Ngày 21/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1969), Lương Quốc Trung (SN 1971) và Nguyễn Ngọc Thành (SN 1965), cùng trú tại tổ dân phố Ao Vàng, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng trên là thủ phạm gây ra vụ cố ý gây thương tích đối với cháu P.A (sinh năm 2012) xảy ra ngày 16/11 tại phường Linh Sơn. Vụ việc khiến cháu bé bị bầm tím nhiều vùng trên cơ thể, kết luận giám định cho thấy cháu P.A bị tổn thương cơ thể 5%.

Góc pháp lý vụ bà nội bạo hành cháu gái ở Thái Nguyên- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Thành và Nguyễn Thị Bích Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Nguyễn Văn Nam (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây là hành vi không thể chấp nhận và vi phạm nghiêm trọng pháp luật bảo vệ trẻ em. "Bạo hành trẻ dưới bất kỳ hình thức nào đều phản ánh sự xuống cấp nhân tính. Đặc biệt, cháu bé đang ở độ tuổi vị thành niên, cần được yêu thương, chăm sóc, nhưng lại bị chính những người thân gây tổn thương. Hành vi này xâm phạm nghiêm trọng Luật Trẻ em và quy định của Bộ luật Hình sự", luật sư Nam nhấn mạnh. Ông cũng cho rằng những tác động bạo lực này có thể gây ám ảnh tâm lý dài hạn cho nạn nhân.

Cơ quan chức năng xác định cháu P.A bị thương tích 5% và đã khởi tố bị can, tạm giam các đối tượng Hằng, Trung, Thành về tội Cố ý gây thương tích. Luật sư Nam đánh giá việc áp dụng điểm c, đ khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự liên quan đến hành vi cố ý gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi và phạm tội có tổ chức là hoàn toàn có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật.

Luật sư Nam cho biết thêm, việc khởi tố kịp thời giúp trấn an dư luận và củng cố niềm tin vào cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự, nếu bị hại hoặc đại diện rút yêu cầu khởi tố, vụ án có thể bị đình chỉ theo thủ tục.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an sẽ đánh giá thêm các tình tiết như cách thức gây thương tích, mức độ giam giữ, các vật dụng được sử dụng… để xem xét thay đổi hoặc bổ sung tội danh nếu có căn cứ. Đáng chú ý, kết quả xét nghiệm ma túy cho thấy Hằng và Thành dương tính, cho thấy dấu hiệu của hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Điều 255 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất có thể tới tù chung thân.

Ngoài trách nhiệm hình sự, luật sư Nam khẳng định các đối tượng còn phải chịu trách nhiệm dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015: "Những người gây thương tích cho cháu P.A có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần khi gia đình nạn nhân yêu cầu".

Phúc Đức
