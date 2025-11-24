Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ

Thứ hai, 16:54 24/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm tại khu vực hội chợ Quốc tế Việt - Trung thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành.

Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23/11/2025, Tổ công tác Công an phường Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực hội chợ Quốc tế Việt - Trung thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện có hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi phi tiêu cộng điểm.

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ - Ảnh 1.

Bắt giữ 2 đối tượng cùng toàn bộ vật chứng. Ảnh: CA Lào Cai

Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xác định tại địa điểm tổ chức trò chơi có 2 nam giới tên Đàm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Bằng (SN 1997, trú tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi phi tiêu cộng điểm.

Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan và đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm việc.

Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ - Ảnh 2.

Vật chứng bị thu giữ. Ảnh: CA Lào Cai

Tại cơ quan công an, đối tượng Đàm Thành Tùng khai nhận "Khoảng 15 giờ ngày 23/11/2025, Tùng có ra vị trí đường gần khu vực đang tổ chức hội chợ Quốc tế Việt Trung dựng bàn, bảng trò chơi phi tiêu để tổ chức đánh bạc dưới hình thức được thua bằng tiền. Khi dựng bảng khoảng 5 - 10 phút thì anh Trần Văn Bằng, đến chơi và thua 1.000.000 đồng, Sau đó Tùng và Bằng bị lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang".

Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Lợi dụng đám tang để tổ chức đánh bạc

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Ninh Bình: Bắt 21 đối tượng cả nam và nữ vì hành vi đánh bạc

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Ca sĩ Vũ Hà hầu tòa vụ đánh bạc tại khách sạn Pullman

Thuê nhiều ô tô làm giả giấy tờ để cầm cố lấy hơn 2 tỷ đồng đánh bạc online

Thuê nhiều ô tô làm giả giấy tờ để cầm cố lấy hơn 2 tỷ đồng đánh bạc online

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

20 tổ công tác đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây đánh bạc quy mô hơn 400 tỷ đồng

Cùng chuyên mục

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng đã tự ý chèn số tài khoản bên thứ ba vào hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng tiền giải ngân của khách hàng.

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Giả mạo công an trên Facebook, lừa chuyển tiền 'chứng minh vô tội'

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng tâm lý lo sợ và thiếu hiểu biết, nhiều đối tượng tạo tài khoản Facebook giả mạo lực lượng công an, tung chiêu "hỗ trợ thu hồi tiền" để dẫn dụ nạn nhân tự sập bẫy.

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Đăng tin bịa đặt lũ lớn gây hoang mang, một đối tượng ở Đồng Nai bị xử phạt

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Bịa đặt thông tin lũ lớn làm ngập cầu Hóa An để “câu like”, một người đàn ông ở Đồng Nai đã bị Công an phường Biên Hòa xử phạt. Hành vi tung tin giả được xác định gây nhiễu loạn thông tin và khiến nhiều người dân hoang mang.

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Giả danh nhân viên công ty xổ số cho số đánh đề, lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Giả danh nhân viên công ty số xổ, Phạm Phước Ân chiếm đoạt 1,4 tỷ đồng của người đàn ông ở Đà Nẵng bằng chiêu trò "cho số" giúp nạn nhân có thể đánh đề trúng thưởng.

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vợ chồng Lê Duy Dương và Nguyễn Thị Hồng Huệ (trú xã Phụ Dực) vì hành vi giết mổ và tuồn lợn mắc bệnh ra thị trường.

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật

Pháp luật - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội - 1 ngày trước

Trong quá trình lưu thông trên QL10, phương tiện chở 2 mẹ con chị Tr. bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô tải khiến các nạn nhân ngã xuống đường và tử vong.

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Hơn 20 thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn Đà Nẵng lúc nửa đêm, 6 người bị tạm giam

Xã hội - 1 ngày trước

Ngày 23/11, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin, đã khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội - 1 ngày trước

2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư, khi bị phát hiện liền cướp taxi bỏ trốn.

Xem nhiều

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Hà Nội: Hai thanh niên cố tình tông xe máy, hành hung dã man người đàn ông tại An Khánh

Pháp luật

GĐXH - Một người đàn ông trong lúc đang đi bộ trên đường tại KĐT Nam An Khánh (xã An Khánh, TP Hà Nội) đã bất ngờ bị hai thanh niên truy đuổi, dùng xe máy tông thẳng vào người và hành hung dã man khiến dư luận không khỏi bức xúc.

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Xã hội
Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Bắt nữ phó giám đốc phòng giao dịch ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng

Pháp luật
Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Tuồn lợn bệnh ra thị trường, chủ cơ sở chăn nuôi ở Hưng Yên bị khởi tố

Pháp luật
Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Va chạm với ô tô tải, hai mẹ con tử vong trong đêm

Xã hội

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top