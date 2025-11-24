Lào Cai: Bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tại hội chợ
GĐXH - Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng vừa bắt giữ 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm.
Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, Công an phường Lào Cai phối hợp với các lực lượng bắt giữ thành công 2 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền dưới hình thức trò chơi phi tiêu tính điểm tại khu vực hội chợ Quốc tế Việt - Trung thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành.
Trước đó, khoảng 15 giờ 20 phút ngày 23/11/2025, Tổ công tác Công an phường Lào Cai phối hợp cùng các lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực hội chợ Quốc tế Việt - Trung thuộc khu thương mại cửa khẩu Kim Thành (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) phát hiện có hoạt động tổ chức đánh bạc bằng hình thức trò chơi phi tiêu cộng điểm.
Lực lượng công an đã tiến hành kiểm tra, xác định tại địa điểm tổ chức trò chơi có 2 nam giới tên Đàm Thanh Tùng (SN 1991, trú tại thôn Đức Nhuận, xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên) và Trần Văn Bằng (SN 1997, trú tại thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi phi tiêu cộng điểm.
Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan và đưa 2 đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tại cơ quan công an, đối tượng Đàm Thành Tùng khai nhận "Khoảng 15 giờ ngày 23/11/2025, Tùng có ra vị trí đường gần khu vực đang tổ chức hội chợ Quốc tế Việt Trung dựng bàn, bảng trò chơi phi tiêu để tổ chức đánh bạc dưới hình thức được thua bằng tiền. Khi dựng bảng khoảng 5 - 10 phút thì anh Trần Văn Bằng, đến chơi và thua 1.000.000 đồng, Sau đó Tùng và Bằng bị lực lượng công an đã bất ngờ kiểm tra và bắt quả tang".
Lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
