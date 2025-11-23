Điều tra vụ thi thể bị giấu trong túi ở chung cư cao cấp tại TPHCM

Ngày 23/11, Công an TPHCM cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM phối hợp cùng Công an phường Thạnh Mỹ Tây khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ phát hiện thi thể người trong một chiếc túi lớn tại một chung cư cao cấp trên địa bàn.

Đồng thời, Công an TPHCM cũng đang truy bắt các đối tượng liên quan tới vụ việc.

Trước đó, chiều cùng ngày, hai người đàn ông mang theo túi màu xanh, valy rời khỏi tòa nhà. Bảo vệ và người dân phát hiện mùi lạ từ túi của 2 người đàn ông nên đã giữ lại kiểm tra.

2 người đàn ông đã giấu xác 1 nam nạn nhân vào túi xách lớn tính vận chuyển khỏi chung cư.

Khi bị phát hiện, hai người đàn ông này đã để lại túi, valy sau đó cướp một xe taxi để tháo chạy khỏi khu vực. Sự việc nhanh chóng được báo cho cơ quan chức năng.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây ngay sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra. Kiểm tra ban đầu, công an phát hiện thi thể một người đàn ông được giấu trong chiếc túi màu xanh ở khu vực tòa nhà.

Xác người đàn ông được giấu trong túi xách màu xanh.

Người đàn ông này được cho là đã tử vong từ trước đó, đang bắt đầu quá trình phân hủy và có các dấu hiệu bất thường.

Một xe cứu thương được điều đến phục vụ công tác khám nghiệm và xử lý hiện trường. Hiện cơ quan công an đang truy bắt hai nghi phạm liên quan vụ việc.