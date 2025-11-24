Xử phạt 7,5 triệu đồng chủ tài khoản Facebook “Quang Thái Bình” thông tin sai sự thật
Chủ tịch UBND xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) Nguyễn Quang Huy vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang (SN 1996, trú tại thôn Đoàn Kết 1, xã Kiến Xương) do có hành vi phát trực tiếp (livestream) sai sự thật, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự cá nhân.
Cụ thể, khoảng 7 giờ 34 phút ngày 4/11/2025, Quang sử dụng điện thoại cá nhân livestream trên trang Facebook có tên “Quang Thái Bình” video dài 36 phút 29 giây quay tại cụm công nghiệp Bình Minh (xã Kiến Xương) với tiêu đề “Cướp đất của người dân Phú Mỹ, Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình cũ”.
Trong video đăng tải, Quang phát ngôn nội dung: “Doanh nghiệp Thuận Cường Thái Bình cũ cướp đất của người dân… mà không có căn cứ pháp lý”. Ngoài ra, Quang còn kích động các thành viên trong Hội bất động sản cũng như cư dân mạng chia sẻ mạnh video này.
Ngày 12/11, Báo Nhân Dân có bài viết tiêu đề “Hưng Yên: làm rõ việc livestream phát ngôn sai sự thật về cụm công nghiệp Bình Minh”, phản ánh hành vi xuyên tạc, vu khống của Phạm Hữu Quang.
Trong đó, các cơ quan chuyên môn của xã Kiến Xương khẳng định, việc vận động, tuyên truyền, đối thoại và cưỡng chế giải phóng mặt bằng đối với 5 hộ dân (trong đó có gia đình Quang) được Ủy ban nhân dân huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình trước đây) thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy định pháp luật.
Sự việc diễn ra từ năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình trước đây đã hoàn thiện các quy trình, giao đất hợp pháp cho doanh nghiệp Thuận Cường để xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Bình Minh.
Tuy nhiên, mỗi lần doanh nghiệp triển khai máy móc, nhân lực thi công thì Quang và các thành viên trong gia đình ra hiện trường ngăn cản, to tiếng, quay video, chụp ảnh và thậm chí phát trực tiếp với lời lẽ thiếu chuẩn mực, sai trái, không đúng bản chất sự việc.
Được biết, mức xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Hữu Quang là 7,5 triệu đồng. Trước đó, cơ quan chức năng đã yêu cầu Quang gỡ bỏ toàn bộ các video, hình ảnh đăng tải trên Facebook có tên “Quang Thái Bình”.
Chiều 23/11, phóng viên Báo Nhân Dân có mặt tại cụm công nghiệp Bình Minh, ghi nhận không khí hối hả trên công trường cụm công nghiệp Bình Minh. Ông Bùi Gia Tú, Chỉ huy phó thi công hạ tầng cụm công nghiệp cho hay: “Hành vi phát ngôn, đăng tải video, hình ảnh sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hướng rất lớn đến thu hút đầu tư tại đây. Việc chính quyền địa phương nhanh chóng làm rõ, xử lý vi phạm thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật”.
Hiện nay, chủ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bình Minh đang dồn tổng lực thi công đường nội bộ, hệ thống điện, vỉa hè, đảo giao thông, nhất là khu xử lý nước thải công suất 1.300m 3 /ngày đêm có tổng vốn hơn 40 tỷ đồng.
Dự kiến, việc hoàn thiện hạ tầng sẽ xong trước ngày 31/12/2025 để đón các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp Bình Minh.
